जम्मू-कश्मीर सर्विस सेलेक्शन बोर्ड (JKSSB) के खिलाफ प्रोटेस्ट के दौरान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जम्मू पुलिस ने शुक्रवार को कड़ी कार्रवाई की. पुलिस ने अभ्यर्थियों और छात्र नेताओं को हिरासत में ले लिया.

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प्रदर्शनकारी भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और आगामी जम्मू-कश्मीर पुलिस सब-इंस्पेक्टर (SI) परीक्षा को स्थगित करने की मांग कर रहे थे.

प्रदर्शनकारी छात्र और अभ्यर्थी जम्मू प्रेस क्लब के पास जमा हुए और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग की. यह विरोध प्रदर्शन हाल ही में फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट परीक्षा में नकल गिरोह के मामले में हुई गिरफ्तारियों के बाद किया गया था.

इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मार्च निकालने की कोशिश की और उनकी पुलिस से हल्की झड़प भी हुई. स्थिति को नियंत्रित करने और इलाके को खाली कराने के लिए पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया.

छात्र संगठनों ने पुलिस की इस कार्रवाई की निंदा करते हुए हिरासत में लिए गए सभी लोगों को तत्काल रिहा करने की मांग की है. वहीं, JKSSB अधिकारियों का कहना है कि आगामी परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए कड़े सुरक्षा और निगरानी इंतजाम किए गए हैं.

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इसी बीच JKSSB के खिलाफ हुए एक अन्य प्रदर्शन का नेतृत्व कश्मीरी पंडित सामाजिक कार्यकर्ता दीपिका पुष्कर नाथ ने किया. पुलिस ने उन्हें भी हिरासत में ले लिया.

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