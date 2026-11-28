पेरू में दिनदहाड़े हुई लूटपाट की घटना में लूटेरों ने एक भारतीय नागरिक को गोली मार दी. यह वारदात राजधानी लीमा के पास कैलाओ के ला पर्ला जिले में हुई. नकाबपोश हमलावरों ने एक कार को घेरकर उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं और गहनों से भरे ब्रीफकेस लूटकर फरार हो गए. इस हमले में भारतीय नागरिक के साथ एक पेरू की महिला भी घायल हुई है.

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घायलों की पहचान 29 वर्षीय भारतीय नागरिक विजय पगरानी इजा और 35 वर्षीय पेरू की नागरिक मारी नताली मिरांडा एस्पिनोजा के रूप में हुई है. दोनों एक गाड़ी में गहनों के पैकेट लेकर जा रहे थे. इसी दौरान कोस्टा वर्डे हाईवे के पास सांता रोजा एवेन्यू पर नकाबपोश और भारी हथियारों से लैस बदमाशों ने उनकी गाड़ी को रोक लिया.

हमलावरों ने पहले गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया और फिर उसकी खिड़कियों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी. अचानक हुए इस हमले से दोनों को संभलने का मौका तक नहीं मिला. इसके बाद लुटेरे गहनों से भरे ब्रीफकेस लेकर मौके से फरार हो गए.

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एयर्पोर्ट जा रहे थे विजय, रास्ते में घेरकर मारी गोली

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खबरों के मुताबिक, विजय अपनी साथी के साथ जॉर्ज चावेज इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर जा रहे थे. तभी रास्ते में हमलावरों ने उन्हें निशाना बना लिया. गोली लगने से घायल दोनों लोगों को सैन जुडास टैडियो क्लिनिक में भर्ती कराया गया है. बताया जा रहा है कि दोनों की हालत फिलहाल स्थिर है.

सोने की ईंटे लूटने आए थे हमलावर?

दिनदहाड़े हुई इस वारदात के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी है. इलाके में पुलिस की आठ गाड़ियां तैनात की गई हैं और हमलावरों की तलाश की जा रही है. जांच अधिकारी इस बात का पता लगाने में जुटे हैं कि क्या बदमाशों का असली निशान सोने की ईंटे थे. हालांकि अबी तक इसे लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

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