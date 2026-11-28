चने का आटा सूप, पकौड़े, पूड़ी, सब्जी समेत बहुत सारे व्यंजनों में इस्तेमाल होता है लेकिन ज्यादातर लोग इसे मार्केट से ही खरीदते हैं. बाजार में मिलने वाले चने के आटे में अक्सर मिलावट या पुराने चने की वजह से स्वाद और पौष्टिकता कम हो जाती है. अगर आप अपने रोज के खाने जैसे रोटी, पूड़ी या पराठों को ज्यादा स्वादिष्ट और सेहतमंद बनाना चाहते हैं, तो घर पर ही बिना किसी भारी मशीन या चक्की के ताजा चने का आटा तैयार कर सकते हैं. ताजा पिसा हुआ चने का आटा न केवल खाने का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि इसमें फाइबर और प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में रहता है.

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सामग्री

चना दाल या साबुत देसी चना: 500 ग्राम (अच्छी तरह साफ किया हुआ)

मिक्सर ग्राइंडर या चक्की/फूड प्रोसेसर: बारीक या मनचाहा टेक्सचर पीसने के लिए

बारीक छलनी: आटे को छानने के लिए

एयरटाइट कंटेनर: आटा स्टोर करने के लिए

घर पर बिना मशीन चने का आटा बनाने का तरीका:

चने की तैयारी: सूखे देसी चनों को हल्का सा भून लें (ड्राई रोस्ट करें) ताकि उनकी नमी निकल जाए और वे क्रिस्पी हो जाएं.

छिलका अलग करना: भुने हुए चनों को थोड़ा ठंडा करके किसी साफ कपड़े या हथेली से रगड़कर उनका छिलका आसानी से हटा लें.

पीसने का तरीका: अगर आपके पास सिलबट्टा या भारी खल-बत्ता (ओखली) है, तो उसमें थोड़े-थोड़े चने डालकर कूट लें. भुने होने के कारण चने बहुत आसानी से बारीक होने लगते हैं.

छानना: पिसे हुए मिश्रण को बारीक छलनी से छान लें. बचा हुआ मोटा हिस्सा दोबारा कूटकर छान लें. आपका ताजा और शुद्ध चने का आटा तैयार है.

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