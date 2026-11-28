आजकल सोशल मीडिया पर कई तरह की रील वायरल होती रहती हैं. कभी किसी का मजेदार अंदाज लोगों को हंसने पर मजबूर कर देता है, तो कभी कोई छोटा-सा वीडियो ऐसा भावुक कर जाता है कि देखने वाले भी अपने आंसू नहीं रोक पाते. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक छोटी बच्ची की ऐसी ही रील तेजी से वायरल हो रही है. बच्ची ने शादी-ब्याह में बजने वाले मशहूर गाने 'बाबुल के ये घर बहन, कुछ दिन का ठिकाना है' पर एक वीडियो बनाया है. शुरुआत में यह रील किसी सामान्य मजाकिया वीडियो की तरह लगती है, लेकिन इसका आखिरी हिस्सा ऐसा है, जिसे देखकर लोग भावुक हो रहे हैं. वीडियो में बेटी को डांस करते देखते-देखते उसके पिता की आंखों से आंसू बहने लगते हैं. वह अपनी बेटी को गले लगाकर फूट-फूटकर रोने लगते हैं. इस वीडियो को अब तक 28 मिलियन यानी 2.8 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है.

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बेटी को डांस करते देख रहे थे पिता, फिर अचानक बदल गया माहौल

वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि घर के अंदर एक छोटी बच्ची अपने पिता के सामने डांस कर रही है. बच्ची ने लाल रंग की टी-शर्ट और काली पैंट पहनी हुई है. वहीं, उसके पिता पीले रंग की टी-शर्ट पहनकर सोफे पर बैठे हैं और उनकी गोद में लैपटॉप रखा हुआ है. पिता शायद अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन बेटी को डांस करते देखकर वह उसकी तरफ ध्यान देने लगते हैं. बच्ची शादी में बजने वाले गाने 'बाबुल के ये घर बहन, कुछ दिन का ठिकाना है' पर डांस कर रही होती है. यह गाना आमतौर पर बेटियों की विदाई के समय बजाया जाता है. गाने के बोल ही ऐसे हैं, जो बेटी के मायके से विदा होने और पिता के घर से उसके दूर जाने का एहसास कराते हैं. शायद इसी वजह से यह गाना सुनते ही कई लोगों के मन में बेटी की विदाई का ख्याल आ जाता है.

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वीडियो में शुरुआत में सब कुछ सामान्य नजर आता है. बच्ची अपने अंदाज में डांस करती रहती है और पिता उसे देखते रहते हैं. लेकिन कुछ ही देर में यह मजाकिया रील एक बेहद भावुक पल में बदल जाती है.

बेटी को गले लगाकर रोने लगे पिता

वीडियो का सबसे भावुक हिस्सा आखिर में आता है. बेटी का डांस देखते-देखते पिता इतने भावुक हो जाते हैं कि खुद को संभाल नहीं पाते. वह अपनी बेटी को अपने पास बुलाकर गले लगा लेते हैं. इसके बाद वह उसे सीने से लगाकर रोने लगते हैं. पिता के चेहरे और उनके इस अंदाज को देखकर साफ महसूस होता है कि बेटी के लिए उनके दिल में कितना प्यार है. एक तरफ छोटी बच्ची शायद इस बात से अनजान है कि उसके डांस और गाने के बोल ने पिता को इतना भावुक कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ पिता उसे कसकर गले लगाए रहते हैं. यह कुछ सेकंड का पल ही पूरे वीडियो की जान बन गया है. जिस रील की शुरुआत हंसी-मजाक से होती है, उसका अंत पिता और बेटी के प्यार की ऐसी तस्वीर के साथ होता है, जो किसी का भी दिल छू सकती है.

दरअसल, बेटियां अपने पिता के लिए कितनी खास होती हैं, यह बताने के लिए हमेशा बड़े-बड़े शब्दों की जरूरत नहीं होती. कई बार उनका एक छोटा-सा काम, उनकी मुस्कान या फिर उनका गले लगना ही पिता के लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी बन जाता है. बेटी चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए, पिता के लिए वह अक्सर वही छोटी-सी बच्ची रहती है, जिसे उन्होंने अपनी गोद में खिलाया होता है.

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28 मिलियन से ज्यादा बार देखा गया वीडियो

इस वीडियो को सोशल मीडिया पर जबरदस्त प्यार मिल रहा है. अब तक इसे 28 मिलियन यानी 2.8 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है. वहीं, करीब 1.8 मिलियन यानी 18 लाख लोगों ने इसे लाइक किया है. वीडियो पर 20 हजार से ज्यादा कमेंट आ चुके हैं, जबकि डेढ़ लाख से ज्यादा लोगों ने इसे शेयर किया है. वीडियो देखने के बाद लोग पिता और बेटी के रिश्ते की तारीफ कर रहे हैं. इस रील का भावुक करने वाला आखिरी हिस्सा लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है. कई लोग इसे देखकर अपने पिता और बेटियों के रिश्ते को याद कर रहे हैं. कुछ यूजर्स का कहना है कि बेटियां भले ही एक दिन अपने घर से विदा हो जाती हैं, लेकिन पिता के दिल में उनकी जगह कभी कोई नहीं ले सकता.

इसी गाने की कई रील सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें 10 मीलियन से भी ज्यादा व्यूज है.



इस वीडियो की खास बात यही है कि इसे बनाने के लिए किसी बड़े सेटअप या खास तैयारी की जरूरत नहीं पड़ी. घर के अंदर बनाया गया एक छोटा-सा वीडियो करोड़ों लोगों के दिल तक पहुंच गया. बच्ची ने शायद इसे सिर्फ एक मजाकिया रील समझकर बनाया होगा. आखिरकार, पिता के लिए बेटी सिर्फ घर की रौनक नहीं होती, बल्कि उनके जीवन का काफी अहम हिस्सा होती हैं.

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