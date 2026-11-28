Winter Destinations in India: सर्दियों का मौसम आते ही कई लोग बर्फबारी देखने और खूबसूरत वादियों में घूमने का प्लान बनाने लगते हैं. ऐसे में ज्यादातर लोगों के मन में स्विट्जरलैंड, स्कॉटलैंड और फ्रांस जैसी जगहों पर जाने का ख्याल आता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में भी कई ऐसी खूबसूरत जगहें हैं, जहां पहुंचकर आपको यूरोप जैसा नजारा देखने को मिल सकता है. कहीं बर्फ से ढके पहाड़ हैं तो कहीं धुंध से घिरी हरी-भरी वादियां और खूबसूरत पुराने घर. खास बात यह है कि इन जगहों पर घूमने के लिए आपको विदेश जाने की जरूरत नहीं है. तो आइए जानते हैं भारत की ऐसी 10 जगहों के बारे में जो सर्दियों में यूरोप जैसी खूबसूरत नजर आती हैं.

और पढ़ें

गुलमर्ग, जम्मू-कश्मीर

जम्मू-कश्मीर का गुलमर्ग सर्दियों में किसी जन्नत से कम नहीं लगता. यहां चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़, देवदार के पेड़ और लकड़ी के खूबसूरत घर देखने को मिलते हैं. इसे भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है. अगर आपको बर्फबारी देखना और स्कीइंग जैसी एक्टिविटी करना पसंद है तो गुलमर्ग जा सकते हैं. यहां का नजारा आपको यूरोप के किसी खूबसूरत स्की रिजॉर्ट की याद दिला देगा.

औली, उत्तराखंड

उत्तराखंड का औली सर्दियों में घूमने के लिए शानदार जगह है. यहां बर्फ से ढकी ढलानें और चारों तरफ नजर आने वाली हिमालय की ऊंची चोटियां आपका दिल जीत लेंगी. औली में आप स्कीइंग का मजा ले सकते हैं. इसके अलावा यहां की केबल कार राइड भी काफी खास है. बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच केबल कार से सफर करना आपको यूरोप के स्विस आल्प्स जैसा अनुभव दे सकता है.

Advertisement

खज्जियार, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश में स्थित खज्जियार को मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है. यहां चारों तरफ देवदार के घने पेड़ और बीच में फैला हरा-भरा मैदान इसकी खूबसूरती बढ़ाते हैं. सर्दियों में जब यहां बर्फबारी होती है तो पूरा इलाका सफेद चादर से ढक जाता है. यहां का शांत माहौल और खूबसूरत नजारे आपको स्विट्जरलैंड के किसी छोटे से गांव की याद दिला सकते हैं.

मनाली, हिमाचल प्रदेश

मनाली सर्दियों में घूमने के लिए पर्यटकों की पसंदीदा जगहों में से एक है. यहां बर्फ से ढकी पहाड़ियां, देवदार के जंगल और लकड़ी से बने खूबसूरत घर देखने को मिलते हैं. आप ओल्ड मनाली की गलियों में घूम सकते हैं और आसपास के कैफे में गर्मागर्म खाने का मजा ले सकते हैं. इसके अलावा सोलंग वैली में बर्फ से जुड़ी कई एक्टिविटी भी कर सकते हैं. सर्दियों में मनाली का नजारा आपको यूरोप के किसी खूबसूरत पहाड़ी शहर जैसा लगेगा.

शिमला, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला अपनी खूबसूरत पहाड़ियों और पुराने ब्रिटिश दौर की इमारतों के लिए मशहूर है. सर्दियों में यहां बर्फबारी होने पर माल रोड और क्राइस्ट चर्च का नजारा बेहद खूबसूरत हो जाता है. यहां की पुरानी इमारतें, चर्च और पहाड़ी रास्ते आपको यूरोप के किसी पुराने शहर जैसा एहसास कराते हैं. अगर आप सर्दियों में बर्फबारी के साथ खूबसूरत नजारे देखना चाहते हैं तो शिमला जा सकते हैं.

Advertisement

मुनस्यारी, उत्तराखंड

उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित मुनस्यारी अपनी शांत वादियों और बर्फ से ढकी पहाड़ियों के लिए जाना जाता है. यहां से पंचाचूली की खूबसूरत चोटियां दिखाई देती हैं. सर्दियों में बर्फबारी के बाद यहां का नजारा और भी शानदार हो जाता है. यहां आपको लकड़ी से बने घर, शांत पहाड़ी रास्ते और खूबसूरत प्राकृतिक नजारे देखने को मिलेंगे. भीड़भाड़ से दूर सुकून के पल बिताने के लिए यह अच्छी जगह है.

जीरो वैली, अरुणाचल प्रदेश

अरुणाचल प्रदेश की जीरो वैली अपनी हरी-भरी पहाड़ियों, देवदार के पेड़ों और खूबसूरत गांवों के लिए मशहूर है. सर्दियों में यहां सुबह के समय हल्की धुंध और ठंडा मौसम देखने को मिलता है. यहां के शांत रास्ते और पहाड़ियों के बीच बसे गांव आपको स्कॉटलैंड के ग्रामीण इलाकों की याद दिला सकते हैं. अगर आप भीड़भाड़ से दूर किसी शांत जगह पर घूमना चाहते हैं तो जीरो वैली अच्छा विकल्प है.

कूर्ग, कर्नाटक

कर्नाटक का कूर्ग अपनी खूबसूरत पहाड़ियों, कॉफी के बागानों और सुहावने मौसम के लिए जाना जाता है. इसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है. सर्दियों में यहां सुबह के समय पहाड़ियों पर धुंध छाई रहती है और चारों तरफ हरियाली दिखाई देती है. यहां पुराने जमाने के खूबसूरत बंगले और कॉफी के बागान देखने को मिलते हैं. अगर आपको शांत और रोमांटिक माहौल पसंद है तो कूर्ग घूमने जा सकते हैं.

Advertisement

पुडुचेरी

पुडुचेरी की खूबसूरती बाकी पहाड़ी जगहों से थोड़ी अलग है. यहां बर्फबारी तो नहीं होती, लेकिन इसकी पुरानी फ्रेंच शैली की इमारतें और खूबसूरत गलियां आपको फ्रांस की याद दिला सकती हैं. यहां के व्हाइट टाउन में पीले रंग के पुराने घर, रंग-बिरंगी फूलों वाली दीवारें और छोटे-छोटे कैफे देखने को मिलते हैं. सर्दियों में यहां का मौसम भी घूमने के लिए काफी अच्छा रहता है.

शिलांग, मेघालय

मेघालय की राजधानी शिलांग को स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट कहा जाता है. यहां की हरी-भरी पहाड़ियां, चीड़ के पेड़ और ठंडा मौसम इसे बेहद खूबसूरत बनाते हैं. सर्दियों में यहां घूमने का अपना अलग ही मजा है. आप खूबसूरत झीलों के आसपास समय बिता सकते हैं और शहर के पुराने कैफे और औपनिवेशिक शैली की इमारतें देख सकते हैं. यहां का शांत माहौल आपको यूरोप के किसी खूबसूरत पहाड़ी इलाके जैसा एहसास करा सकता है.

ध्यान दें: इन सभी जगहों पर यूरोप जैसा माहौल और खूबसूरत नजारे मिल सकते हैं लेकिन हर जगह बर्फबारी नहीं होती. गुलमर्ग, औली, खज्जियार और मनाली जैसी जगहों पर बर्फ देखने की संभावना मौसम पर निर्भर करती है. ट्रिप प्लान करने से पहले मौसम और सड़क की स्थिति जरूर जांच लें.

---- समाप्त ----