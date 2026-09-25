Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 25 सितंबर 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार

CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. वहीं, कर्नाटक के चिक्कबल्लारपुर और हासन से पुलिस ने दो संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है. इन खबरों के अलावा, मौसम विभाग ने UP के 17 जिलों के लिए अगले 24 घंटों में भारी बारिश, वज्रपात और तेज रफ्तार हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. पढ़ें शुक्रवार शाम की बड़ी खबरें

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CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ SC में याचिका, SIR के फैसलों और 13 करोड़ वोटरों की जांच की मांग

चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ स्पेशल इंटेंसिव रिविजन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. रिपोर्ट में दावा किया गया था कि SIR से जुड़े कई फैसले दूसरे दोनों चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना लिए गए. इस याचिका में इन फैसलों को गैरकानूनी घोषित करने की मांग की गई है.

बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें फिर बढ़ीं! बरी होने के फैसले के खिलाफ कोर्ट पहुंचे पहलवान

चार महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न मामले में पूर्व WFI अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के बरी होने के खिलाफ दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में अपील दाखिल की है. इस अपील में पहलवानों ने सह आरोपी विनोद तोमर की बरी होने की खबर को भी चुनौती दी है. यह मामला शनिवार को स्पेशल जज दिग विनय सिंह की अदालत में सुना जाएगा.

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टीम इंडिया का ऑस्ट्रेलिया पर जबरदस्त वार, पहले 'टेस्ट' में 162 रनों से रौंदा, मुलानी-कुशाग्र बने जीत के स्टार

इंडिया-ए ने दो मैचों की ऑनऑफशियल टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया-ए को 162 रनों से हरा दिया है. पुडुचेरी के क्रिकेट एसोसिएशन पुडुचेरी सीचेम ग्राउंड में खेले गए इस चार दिवसीय मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया-ए को जीत के लिए 363 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य मिला था, जवाब ऑस्ट्रेलियाई टीम 200 रनों पर ही सिमट गई.

यूरोप के इन देशों पर रूस करेगा हाइब्रिड अटैक, CIA की चेतावनी

अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए ने कई यूरोपीय सरकारों को एक गंभीर चेतावनी दी है. अमेरिकी खुफिया जानकारी के अनुसार रूस स्पेन, फ्रांस या इटली जैसे भूमध्यसागरीय देशों में से किसी एक पर रूसी ड्रोन हमले या हाइब्रिड अटैक की तैयारी कर रहा हो सकता है. सीआईए ने ये जानकारी कई यूरोपीय देशों के साथ साझा की है.

राजस्थान मेयर चुनाव का फाइनल नतीजा आया... जयपुर, जोधपुर और कोटा में जीती BJP

राजस्थान में नगर निकाय चुनाव के तहत शुक्रवार को जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम में मेयर पद के लिए मतदान हुआ. तीनों नगर निगमों में बीजेपी ने जीत दर्ज की है. जयपुर में बीजेपी के सुनील कोठारी नए मेयर चुने गए हैं. जोधपुर में बीजेपी के प्रसन्न चंद मेहता ने जीत दर्ज की है. वहीं कोटा में बीजेपी की अनुसुइया गोस्वामी मेयर चुनी गई हैं.

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कर्नाटक में पकड़े गए दो संदिग्ध आतंकी, टेलीग्राम ग्रुप बनाकर रच रहे थे साजिश

कर्नाटक के चिक्कबल्लारपुर और हासन से पुलिस ने दो संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार किए गए संदिग्धों की पहचान चिक्कबल्लारपुर के बापूजीनगर निवासी शब्बीर और हासन निवासी सिकंदर शेख के रूप में हुई है. आरोप है कि दोनों ने टेलीग्राम पर एक ग्रुप बनाया था, जिसका इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों की साजिश रचने के लिए किया जा रहा था.

SIR विवाद के बीच CEC ज्ञानेश कुमार का यूपी दौरा स्थगित, कांग्रेस ने उठाए सवाल

चुनाव आयोग में कथित मतभेद और चुनावी ढांचे में बदलाव को लेकर चल रही बहस के बीच मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार का UP दौरा स्थगित हो गया है. दौरा टलने के बाद इसे मौजूदा विवाद से जोड़कर सवाल उठने लगे थे. हालांकि, निर्वाचन आयोग के उच्च पदस्थ सूत्रों ने इन कयासों को खारिज करते हुए कहा है कि दौरे का स्थगन मौजूदा विवाद से जुड़ा नहीं है.

भारत दौरे के बीच वेस्टइंडीज क्रिकेट में भूचाल... खिलाड़ियों की सैलरी में तगड़ी कटौती, घरेलू क्रिकेट पर भी संकट

वेस्टइंडीज की क्रिकेट टीम समय तीन ओडीआई और 5 टी20I मुकाबले के लिए भारत दौरे पर है. इसी बीच, क्रिकेट वेस्टइंडीज ने खिलाड़ियों की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रिटेनर फीस में 25 फीसदी कटौती करने का फैसला किया है. यह बदलाव अक्टूबर 2026 से सितंबर 2027 तक लागू रहेगा. इसके साथ घरेलू खिलाड़ियों के कॉन्ट्रैक्ट की अवधि भी घटा दी गई है.

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NEP vs AFG: नेपाल ने किया अफगानिस्तान का T20I में काम तमाम, एशियन गेम्स में दी पटखनी, ऐसे पलटी हारी हुई बाजी

एशियन गेम्स 2026 के ग्रुप ए मुकाबले में नेपाल ने अफगानिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया है. इस मुकाबले में अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 102 रन बनाए थे, इसके जवाब में नेपाल ने 17.2 ओवर में 5 विकेट खोकर 103 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया. इस मैच में नेपाल के लिए कुशल भुर्तेल ने 4 विकेट लिए.

यूपी के 17 जिलों में भारी बारिश और तूफान का ऑरेंज अलर्ट, 60 किमी/घंटा की रफ्तार से चलेंगी हवाएं

मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 17 जिलों के लिए अगले 24 घंटों में भारी बारिश, वज्रपात और तेज रफ्तार हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इन जिलों में बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, संत कबीर नगर, बस्ती, महाराजगंज, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या और अंबेडकर नगर शामिल हैं.

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