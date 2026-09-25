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NEP vs AFG: नेपाल ने किया अफगानिस्तान का T20I में काम तमाम, एशियन गेम्स में दी पटखनी, ऐसे पलटी हारी हुई बाजी

Nepal vs Afghanistan Asian Games 2026: एशियन गेम्स 2026 के ग्रुप ए मुकाबले में नेपाल ने अफगानिस्तान को हरा दिया. अफगानिस्तान ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 102/7 रन बनाए. जवाब में नेपाल ने 17.2 ओवर में 103/5 रन बनाकर मुकाबला जीत लिया.

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अफगानिस्तान ने 102 रन पर रोका, फिर भी हार गया मैच, नेपाल ने 17.2 ओवर में पलट दी बाजी (Photo: X/@ACBofficials)
अफगानिस्तान ने 102 रन पर रोका, फिर भी हार गया मैच, नेपाल ने 17.2 ओवर में पलट दी बाजी (Photo: X/@ACBofficials)

एशियन गेम्स 2026 में क्रिकेट के मैदान से एक बड़ी खबर आ रही है. शुक्रवार को निशिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में खेले गए ग्रुप ए के  मुकाबले में नेपाल ने अफगानिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया. अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 102 रन बनाए.

जवाब में नेपाल ने 17.2 ओवर में 5 विकेट खोकर 103 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया. खास बात यह रही कि नेपाल ने अफगान‍िस्तान को इस मैच को म‍िलाकर हुए 2 टी20 मुकाबलों में मात दी है. यानी नेपाल का अफगान‍िस्तान के ख‍िलाफ टी20 र‍िकॉर्ड 100 प्रत‍िशत है. वहीं टी0 लेवल के 3 मैचों में अफगान‍िस्तान ने नेपाल को हराया है. 

56 रन पर गिर गए थे 4 विकेट

103 रन के टारगेट का पीछा करते हुए नेपाल की शुरुआत अच्छी नहीं रही. एक समय टीम का स्कोर 56 रन पर 4 विकेट था. कुशल भुर्तेल सिर्फ 0 पर आउट हुए, जबकि दूसरे ओपनर आसिफ शेख 2 रन ही बना सके. जहां से नेपाली टीम का स्कोर रनचेज में 12 रन खोकर 2 विकेट हो गया. कुशल मल्ला भी 9 रन बना सके. इसके बाद संदीप जोरा और रोहित पौडेल ने पारी को संभाला.

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संदीप जोरा ने 35 गेंदों पर 34 रन बनाए. उनकी पारी में 3 चौके और 1 छक्का शामिल रहा. रोहित पौडेल ने नाबाद 32 गेंदों पर 33 रन की पारी खेली, जिसमें 4 चौके शामिल थे. वह अंत तक जमे रहे. दीपेंद्र सिंह ऐरी ने भी 18 गेंदों पर 15 रन बनाए. नेपाल ने 17.2 ओवर में 103 रन बनाकर 5 विकेट से मैच जीत लिया. गुलशन झा 1 रन बनाकर नाबाद रहे.

अफगानिस्तान के लिए ये दो बल्लेबाज चले
इससे पहले अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी और न‍िर्धार‍ित 20 ओवर्स में 102/7 का स्कोर बनाया. टीम की ओर से फैसल शिनोजादा ने 33 गेंदों पर 30 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 1 छक्का रहा. नजीबुल्लाह जादरान ने 40 गेंदों पर 30 रन जोड़े. करीम जनत ने 9 और मोहम्मद इशाक ने 7 रन बनाए.

नेपाल के लिए कुशल भुर्तेल ने गेंदबाजी में 4 ओवर में 21 रन देकर 4 विकेट लिए. ललित राजबंशी ने 4 ओवर में 13 रन देकर 3.20 की इकोनॉमी से गेंदबाजी की, जबकि संदीप लामिछाने ने 4 ओवर में 18 रन दिए.

 

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