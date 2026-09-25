देश के कोने-कोने में रेल नेटवर्क फैला हुआ है. अब इन नेटवर्क पर सरकार नई ट्रेनें और रेल लाइन का विस्‍तार कर रही है, ताकि यात्रियों को आवागमन में सुविधा मिले. इसी के मद्देनजर, नई अमृत भारत एक्‍सप्रेस ट्रेन चलाने की हरी झंडी दे दी गई है. यह नई ट्रेन हफ्ते में तीन दिन के लिए चलेगी और गुजरात, राजस्‍थान, उत्तर प्रदेश व बिहार के बीच करीब 2532 किलोमीटर का लंबा सफर तय करेगी. इससे चार राज्‍यों के लाखों यात्रियों को आवाजाही के लिए एक अच्‍छा विकल्‍प मिलेगा.

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रेलवे की ओर से कहा गया है कि भुज और बरौनी के बीच यह ट्रेन चलेगी और इसका टाइम टेबल और ऑपरेशन की डेट फिक्‍स कर दी गई है. भुज से बरौनी (ट्रेन संख्‍या 19427) भुज स्‍टेशन से शाम 17.30 बजे (5.30 बजे) रवाना होगी और सफर तय करते हुए तड़के 04.05 बजे बरौनी पहुंचेगी.

यह ट्रेन हफ्ते में तीन दिन सोमवार, बुधवार और शनिवार को भुज से चलेगी. इसी तरह बरौनी से भुज (ट्रेन संख्या 19428) यानी वापसी वाली ट्रेन बरौनी स्टेशन से रात 23:55 बजे (11:55 बजे) निकलेगी और दोपहर 13:15 बजे (1:15 बजे) भुज पहुंचेगी. यह ट्रेन बरौनी से हफ्ते में तीन दिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को रवाना होगी.

20 से ज्‍यादा स्‍टेशनों से होकर जाएगी

यह नई अमृत भारत एक्‍सप्रेस अपने 2,532 किलोमीटर लंबे सफर के दौरान चार राज्‍यों के कई महत्वपूर्ण शहरों और स्टेशनों को आपस में जोड़ेगी. रास्‍ते में ट्रेन के स्‍टॉपेज में स्टॉपेज में सामाख्याली, अहमदाबाद, रतलाम, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, भरतपुर, मथुरा, हाथरस, बरेली, इज्जतनगर, पीलीभीत, लखीमपुर, गोंडा, गोरखपुर, सिवान, छपरा, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर शामिल हैं.

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बिहार के लिए मजबूत कनेक्टिविटी

भुज से बरौनी अमृत भारत एक्‍सप्रेस शुरू होने से देश के वेस्‍ट और ईस्‍ट भाग के बीच रेल संपर्क और मजबूत होगा. गुजरात, राजस्‍थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच बार-बार सफर करने वाले आम यात्रियों, वर्कर्स और व्‍यापारियों को इस सीधी ट्रेन सर्विस से काफी फायदा मिलने की उम्‍मीद है.

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