scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कर्नाटक में पकड़े गए दो संदिग्ध आतंकी, टेलीग्राम ग्रुप बनाकर रच रहे थे साजिश

कर्नाटक के चिक्काबल्लापुर और हासन में दो संदिग्ध आतंकवादी गिरफ्तार किए गए हैं. आरोप है कि उन्होंने आतंकवादी गतिविधियों की योजना पर चर्चा करने के लिए टेलीग्राम पर एक ग्रुप बनाया था.

Advertisement
X
पुलिस ने शब्बीर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और सिकंदर शेख से पूछताछ की जा रही है. (Photo: ITG)
पुलिस ने शब्बीर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और सिकंदर शेख से पूछताछ की जा रही है. (Photo: ITG)

कर्नाटक के चिक्कबल्लारपुर और हासन से पुलिस ने दो संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार किए गए संदिग्धों की पहचान चिक्कबल्लारपुर के बापूजीनगर निवासी शब्बीर और हासन निवासी सिकंदर शेख के रूप में हुई है.

आरोप है कि दोनों ने टेलीग्राम पर एक ग्रुप बनाया था, जिसका इस्तेमाल अशांति फैलाने और आतंकी गतिविधियों की साजिश रचने के लिए किया जा रहा था.

बताया जा रहा है कि अमीर लोगों को अगवा करने और आतंकवाद के लिए फंड जुटाने की योजना बनाई गई थी. यह भी कहा जा रहा है कि ग्रुप में हर दिन हमलों की योजना बनाई जा रही थी.

वहीं अब पुलिस ने शब्बीर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और सिकंदर शेख से किसी अज्ञात जगह पर पूछताछ की जा रही है.

इस मामले में पुलिस ने दोनों संदिग्धों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 113 के तहत केस दर्ज कर लिया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Kal Ka Rashifal 26 September 2026: पितृ पक्ष से एक दिन पहले 5 राशियों की बढ़ेगी कमाई, जानें अन्य राशियों का हाल |
    Bank Strike: रविवार को बैंक खुलेंगे या नहीं? बैंकों ने फंसाया पेच, असमंजस में ग्राहक |
    इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर PTI के मार्च से पहले 'किलेबंदी', इस्लामाबाद जाने वाले रास्ते सील |
    कर्नाटक में पकड़े गए दो संदिग्ध आतंकी |
    Aajtak Impact: 24 घंटे के भीतर पलटा MP सरकार का फैसला, अब प्राइवेट नहीं होंगे सरकारी मेडिकल कॉलेज |
    कंबोडिया की दुल्हन और तीन बच्चे... 8 साल बाद बेटे को मां ने देखा, गैंगस्टर मैनपाल की शादी की कहानी |
    IND vs WI: यशस्वी-जुरेल बाहर, नमन-नबी को भी करना होगा इंतजार, तिरुवनंतपुरम ODI में किसे मिलेगा प्लेइंग 11 में मौका? दिग्गज ने बताया |
    2 से 5 करोड़ के घरों की सबसे ज्यादा बिक्री इस शहर में, NCR और मुंबई भी पीछे |
    iPhone 17 Pro पर धमाकेदार ऑफर, 1.3 लाख की जगह इसे 60 हजार से कम में खरीदा जा सकता है! |
    एक बाइक पर 5 बच्चे, एक के कंधे पर बैठा दूसरा, VIDEO वायरल होते ही पुलिस ने लगाया ₹25 हजार जुर्माना
    Advertisement