scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

यूपी के 17 जिलों में भारी बारिश और तूफान का ऑरेंज अलर्ट, 60 किमी/घंटा की रफ्तार से चलेंगी हवाएं

मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 17 जिलों के लिए अगले 24 घंटों में भारी बारिश, वज्रपात और तेज रफ्तार हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. बारिश के साथ-साथ इन जिलों में बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली चमकने की घटना भी होगी.

Advertisement
X
मौसम विभाग ने दी भारी बारिश की चेतावनी (Photo- PTI)
मौसम विभाग ने दी भारी बारिश की चेतावनी (Photo- PTI)

यूपी की राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में बीती रात से जारी झमाझम बारिश ने जन-जीवन को प्रभावित कर दिया है. रायबरेली, प्रयागराज से लेकर गोरखपुर, बरेली और झांसी तक मौसम ने लोगों का घरों से निकलना मुहाल कर दिया है.दर्जन भर से अधिक जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. आइए जानते हैं ताजा अपडेट... 

सचेत ऐप के माध्यम से प्राप्त जानकारी के अनुसार, अगले 24 घंटों में बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, संत कबीर नगर, बस्ती, महाराजगंज, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या और अंबेडकर नगर में बहुत भारी बारिश का अनुमान है. इस दौरान गरज-चमक के साथ 40-50 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और हवा के झोंके 60 किमी/घंटा तक पहुंचने की बहुत संभावना है, जिसको लेकर ऑरेंज अलर्ट की सूचना जारी की गई है. 

17 जिलों में अलर्ट जारी

सम्बंधित ख़बरें

El-nino Heat Deaths
अल-नीनो बढ़ाएगा गर्मी का कहर, 4.5 लाख लोगों की मौत का अनुमान, भारत भी खतरे में
Heavy Rain Alert
Delhi-NCR में बदला मौसम का मिजाज! IMD की बड़ी चेतावनी
दिल्ली में शुक्रवार को हुई भारी बारिश के बीच शनिवार को भी बादल बरसने के आसार हैं.(Photo-PTI)
डीप डिप्रेशन लेकर आएगा भारी बारिश, UP-बिहार समेत 10 राज्यों में अलर्ट
Weather set to change in UP (Photo: PTI)
मौसम का महा-अलर्ट: यूपी के 18+ जिलों में बारिश-वज्रपात की चेतावनी
Delhi Weather Report (File Photo: PTI)
बे ऑफ बंगाल में बना डीप डिप्रेशन, बदलेगा मौसम... आंधी-पानी का अलर्ट

मौसम विभाग ने सचेत ऐप के जरिए प्रदेश के 17 प्रमुख जिलों में खराब मौसम को लेकर चेतावनी जारी की है. इन इलाकों में रहने वाले नागरिकों को मौसम के बदले मिजाज को देखते हुए सावधानी बरतने और जरूरी सुरक्षा उपाय अपनाने को कहा गया है.

मूसलाधार बारिश की संभावना

Advertisement

पूर्वाधान के अनुसार प्रभावित जिलों में कुछ स्थानों पर बहुत भारी वर्षा होने के आसार जताए गए हैं. तेज बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी भरने और आम जनजीवन प्रभावित होने की आशंका बनी हुई है.

गरज-चमक के साथ चलेंगी हवाएं

बारिश के साथ-साथ इन जिलों में बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली चमकने की प्रक्रिया जारी रहेगी. मौसम की इस हलचल के बीच लोगों को खुले में जाने और आकाशीय बिजली से बचने की सलाह दी गई है. 

60 किमी/घंटा तक पहुंचेंगे झोंके

क्षेत्र में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की उम्मीद जताई गई है. इतना ही नहीं, हवा के झोंके बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार भी पकड़ सकते हैं, जिससे कच्चे ढांचों को नुकसान पहुंच सकता है. 

सचेत ऐप से मिली चेतावनी

प्राकृतिक आपदाओं और मौसम के खतरों से आगाह करने वाले सचेत ऐप पर यह अलर्ट जारी किया गया है. प्रशासन की ओर से अपील की गई है कि लोग मौसम की पल-पल की जानकारी पर नजर बनाए रखें. 

लखनऊ, प्रयागराज में बारिश जारी 

लखनऊ में पिछले 12 घंटे से लगातार बारिश हो रही है. बाहर निकलने से लोग कतरा रहे हैं. लखनऊ के आसपास के जिलों का भी यही हाल है. प्रमुख चौराहों पर चहल-पहल कम है. वहीं, प्रयागराज में पिछले दो दिनों से हो रही बारिश और ठंडी हवाओं से गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिली है, लेकिन इसके साथ ही जलभराव से भी दो चार होना पड़ रहा है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'लगातार गाल‍ियां दीं...', ध्रुव जुरेल ने यशस्वी जायसवाल का श्रीलंका वाला राज खोला, बताया मैदान पर क्या हुआ था |
    KBC में पहुंचे आतंकी कसाब को फांसी दिलाने वाले वकील, लगे भारत माता के नारे, अमिताभ बोले- दुश्मन की औकात... |
    'SIR बनाने वालों को बर्खास्त करो!' दिल्ली में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण पर भड़के पूर्व राजनयिक जी. पार्थसारथी, 'अनमैप्ड' वोटर श्रेणी पर उठाए सवाल |
    27 सितंबर को बैंक खुले या बंद? 28 सितंबर से हड़ताल, जानें क्या है मामला |
    'करण जौहर का क्रेडिट है...', कियारा के वाइब्रेटर वाले सीन पर बोलीं राधिका मदान |
    'लगातार खेलने की वजह से...', एश‍ियन गेम्स से बाहर होने पर स्टार भारतीय शटलर ने द‍िया ये बयान |
    अल-नीनो बढ़ाएगा गर्मी का कहर, 4.5 लाख लोगों की मौत का अनुमान, भारत भी खतरे में |
    'जहां के हैं, वहीं भेजे जाएं...', बांग्लादेश के PM ने बताया रोहिंग्या समस्या का समाधान |
    ऐप से खाना मंगाने की आदत नहीं छूट रही? एक ऐसा ऐप जो फ्री में करता है ये काम |
    Small Bathroom Storage Tips: छोटे से बाथरूम में नहीं बचती पैर रखने की भी जगह? आजमाएं जापानियों की ये 5 ट्रिक्स, खुला-खुला दिखेगा स्पेस
    Advertisement