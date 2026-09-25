यूपी के 17 जिलों में भारी बारिश और तूफान का ऑरेंज अलर्ट, 60 किमी/घंटा की रफ्तार से चलेंगी हवाएं

यूपी की राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में बीती रात से जारी झमाझम बारिश ने जन-जीवन को प्रभावित कर दिया है. रायबरेली, प्रयागराज से लेकर गोरखपुर, बरेली और झांसी तक मौसम ने लोगों का घरों से निकलना मुहाल कर दिया है.दर्जन भर से अधिक जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. आइए जानते हैं ताजा अपडेट...

और पढ़ें

सचेत ऐप के माध्यम से प्राप्त जानकारी के अनुसार, अगले 24 घंटों में बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, संत कबीर नगर, बस्ती, महाराजगंज, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या और अंबेडकर नगर में बहुत भारी बारिश का अनुमान है. इस दौरान गरज-चमक के साथ 40-50 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और हवा के झोंके 60 किमी/घंटा तक पहुंचने की बहुत संभावना है, जिसको लेकर ऑरेंज अलर्ट की सूचना जारी की गई है.

17 जिलों में अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने सचेत ऐप के जरिए प्रदेश के 17 प्रमुख जिलों में खराब मौसम को लेकर चेतावनी जारी की है. इन इलाकों में रहने वाले नागरिकों को मौसम के बदले मिजाज को देखते हुए सावधानी बरतने और जरूरी सुरक्षा उपाय अपनाने को कहा गया है.

मूसलाधार बारिश की संभावना

Advertisement

पूर्वाधान के अनुसार प्रभावित जिलों में कुछ स्थानों पर बहुत भारी वर्षा होने के आसार जताए गए हैं. तेज बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी भरने और आम जनजीवन प्रभावित होने की आशंका बनी हुई है.

गरज-चमक के साथ चलेंगी हवाएं

बारिश के साथ-साथ इन जिलों में बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली चमकने की प्रक्रिया जारी रहेगी. मौसम की इस हलचल के बीच लोगों को खुले में जाने और आकाशीय बिजली से बचने की सलाह दी गई है.

60 किमी/घंटा तक पहुंचेंगे झोंके

क्षेत्र में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की उम्मीद जताई गई है. इतना ही नहीं, हवा के झोंके बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार भी पकड़ सकते हैं, जिससे कच्चे ढांचों को नुकसान पहुंच सकता है.

सचेत ऐप से मिली चेतावनी

प्राकृतिक आपदाओं और मौसम के खतरों से आगाह करने वाले सचेत ऐप पर यह अलर्ट जारी किया गया है. प्रशासन की ओर से अपील की गई है कि लोग मौसम की पल-पल की जानकारी पर नजर बनाए रखें.

लखनऊ, प्रयागराज में बारिश जारी

लखनऊ में पिछले 12 घंटे से लगातार बारिश हो रही है. बाहर निकलने से लोग कतरा रहे हैं. लखनऊ के आसपास के जिलों का भी यही हाल है. प्रमुख चौराहों पर चहल-पहल कम है. वहीं, प्रयागराज में पिछले दो दिनों से हो रही बारिश और ठंडी हवाओं से गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिली है, लेकिन इसके साथ ही जलभराव से भी दो चार होना पड़ रहा है.

---- समाप्त ----