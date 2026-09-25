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शंख एयरलाइंस शुरू होने से पहले ही डायरेक्टर के ठिकानों पर रेड, लखनऊ-कानपुर में IT का एक्शन

शंख एयरलाइंस की शुरुआत से पहले ही उसके डायरेक्टर के ठिकानों पर इनकम टैक्स ने छापेमारी की है. एयरलाइंस खोलने के ऐलान के साथ ही श्रवण कुमार विश्वकर्मा और शंख एयरलाइंस का नाम काफी चर्चा में आया था.

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शंख एयरलाइंस के डायरेक्टर श्रवण कुमार विश्वकर्मा के दफ्तर पर भी छापेमारी की गई है. (Photo: ITG)
शंख एयरलाइंस के डायरेक्टर श्रवण कुमार विश्वकर्मा के दफ्तर पर भी छापेमारी की गई है. (Photo: ITG)

लखनऊ और कानपुर में शंख एयरलाइंस के शुरू होने से पहले ही उसके डायरेक्टर के ठिकानों पर इनकम टैक्स ने छापेमारी की है. दो गाड़ियों से पहुंचे इनकम टैक्स के अधिकारी मामले की गहनता से पड़ताल कर रहे हैं.

शंख एयरलाइंस के डायरेक्टर श्रवण कुमार विश्वकर्मा के गोमती नगर स्थित घर और गोमती नगर विस्तार में स्थित दफ्तर पर छापेमारी की गई है. बता दें, एयरलाइंस खोलने के ऐलान के साथ ही श्रवण कुमार विश्वकर्मा और शंख एयरलाइंस का नाम काफी चर्चा में आया था.

बता दें, मूल रूप से कानपुर के रहने वाले श्रवण कुमार विश्वकर्मा के पास लगभग 200 से अधिक ट्रक हैं. इसके अलावा उनका लोहे का बड़ा कारोबार है और वह खनन के क्षेत्र में भी काम कर चुके हैं.

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श्रवण कुमार विश्वकर्मा की शंख एयरलाइंस उत्तर प्रदेश की पहली ऐसी एयरलाइंस होने जा रही है, जो राज्य के ही किसी व्यक्ति द्वारा उत्तर प्रदेश के लिए शुरू की जाएगी. फिलहाल शंख एयरलाइंस की औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं और इसे जल्द ही शुरू करने का दावा किया जा रहा है.

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तेलंगाना में ACB की छापेमारी

इस बीच, कुछ दिन पहले तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़ के एडिशनल मेडिकल सुपरिंटेंडेंट नोरी लक्ष्मी भास्कर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया था. ACB की टीमों ने भास्कर के घर के साथ-साथ उनके रिश्तेदारों, दोस्तों और करीबी लोगों से जुड़े 7 और ठिकानों पर छापेमारी की.

जानकारी के मुताबिक इस दौरान कई फ्लैट, प्लॉट, महंगी गाड़ियां, सोने के गहने और करोड़ों रुपये का निवेश मिलने की बात सामने आई.

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