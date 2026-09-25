scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

भारत दौरे के बीच वेस्टइंडीज क्रिकेट में भूचाल... खिलाड़ियों की सैलरी में तगड़ी कटौती, घरेलू क्रिकेट पर भी संकट

वित्तीय पुनर्गठन का असर सिर्फ वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों की फीस तक सीमित नहीं है. घरेलू क्रिकेट के ढांचे में बदलाव और टूर्नामेंटों का स्थगन बताता है कि क्रिकेट वेस्टइंडीज अब अपने सीमित संसाधनों को इंटरनेशनल क्रिकेट और बड़े वैश्विक आयोजनों की तैयारियों पर केंद्रित करने की कोशिश कर रहा है.

Advertisement
X
भारत दौरे पर वेस्टइंडीज की टीम, बोर्ड ने दिया बड़ा झटका, (Photo: AFP)
भारत दौरे पर वेस्टइंडीज की टीम, बोर्ड ने दिया बड़ा झटका, (Photo: AFP)

वेस्टइंडीज की क्रिकेट टीम समय तीन ओडीआई और 5 टी20I मुकाबले के लिए भारत दौरे पर है. भारत दौरे के बीच ही टीम के खिलाड़ियों को बड़ा झटका लगा है. क्रिकेट वेस्टइंडीज (CWI) ने खिलाड़ियों की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रिटेनर फीस में 25 फीसदी कटौती करने का फैसला किया है. यह बदलाव अक्टूबर 2026 से सितंबर 2027 तक लागू रहेगा.

इसके साथ घरेलू खिलाड़ियों के कॉन्ट्रैक्ट की अवधि भी घटा दी गई है. नई व्यवस्था में घरेलू पुरुष खिलाड़ियों को 12 महीने की जगह अक्टूबर 2026 से अप्रैल 2027 तक सात महीने का रिटेनर कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा. बोर्ड ने यह फैसला अपनी खराब वित्तीय स्थिति को देखते हुए किया है. क्रिकेट वेस्टइंडीज इस समय आर्थिक दबाव के दौर से गुजर रहा है. 

क्रिकेट वेस्टइंडीज को सितंबर 2025 में खत्म हुए वित्तीय वर्ष में 28 मिलियन अमेरिकी डॉलर का नेट घाटा हुआ. बोर्ड ने सितंबर 2026 तक के वित्तीय चक्र में भी करीब 26 मिलियन डॉलर के नुकसान का अनुमान लगाया है. खराब आर्थिक स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जुलाई में क्रिकेट वेस्टइंडीज को ICC (इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल( से 12.82 मिलियन डॉलर का आपातकालीन ऋण लेना पड़ा था. बोर्ड के CEO क्रिस डेहरिंग ने मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए पुनर्गठन को जरूरी बताया. उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों और वेस्टइंडीज प्लेयर्स एसोसिएशन के सहयोग से यह कदम उठाया गया है, साथ ही वित्तीय स्थिरता हासिल करने के लिए फिलहाल यह जरूरी है.

सम्बंधित ख़बरें

India Playing XI, IND vs WI 1st ODI, Thiruvananthapuram ODI,
यशस्वी-जुरेल OUT, नमन-नबी का बढ़ा इंतजार, पहले ODI में कौन खेलेगा?
Daren Sammy West Indies' head coach
24 साल का सूखा खत्म करने उतरेगी व‍िंडीज, डैरेन सैमी का बड़ा प्लान
Virat Kohli
विराट कोहली के पास इतिहास रचने का मौका...सचिन छूटेंगे पीछे
Shimron Hetmyer, Shai Hope
भारत दौरे के लिए WI टीम का ऐलान, इस खिलाड़ी को पहली बार मौका
Indian Cricket Team
3 महीने, करीब 30 मैच... अब इस साल कहां-कहां खेलेगी टीम इंड‍िया?
Advertisement

ये दो टूर्नामेंट हुए स्थगित
खर्च कम करने के लिए क्रिकेट वेस्टइंडीज ने इस साल मेन्स सुपर 50 और विमेंस T20 Blaze को भी स्थगित कर दिया है. सुपर 50 का आयोजन नवंबर में होना था. बोर्ड के मुताबिक घरेलू क्रिकेट का मौजूदा मॉडल काफी महंगा है. खिलाड़ियों और स्टाफ की सैलरी, मैच फीस, हवाई यात्रा, होटल और आयोजन संबंधी खर्च का बड़ा हिस्सा क्रिकेट वेस्टइंडीज को ही उठाना पड़ता है. डेहरिंग ने कहा कि मौजूदा ढांचे में घरेलू प्रतियोगिताओं का पूरा खर्च उठाना लंबे समय तक जारी रखना संभव नहीं है.
यह भी पढ़ें: कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ! वैभव के लिए न्यूजीलैंड का अग्निपथ, पेस-बाउंस पर Baby Boss का असली टेस्ट

सुपर 50 का ना होना वेस्टइंडीज की वनडे तैयारियों के लिहाज से भी अहम है. टीम 2023 वनडे वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी थी और अब 2027 वर्ल्ड कप में जगह बनाने के लिए फरवरी-मार्च 2027 में क्वालिफायर खेलेगी. क्रिकेट वेस्टइंडीज ने इसके लिए नवंबर में इंग्लैंड-ए के खिलाफ व्हाइट बॉल मुकाबले कराने की योजना बनाई है. इसके बाद वनडे टीम का कैम्प भी आयोजित किया जाएगा.
यह भी पढ़ें: वैभव IN, दुबे/तिलक OUT... टीम इंडिया की प्लेइंग-11 में होगा बड़ा बदलाव, मोहम्मद कैफ का दावा

क्रिकेट वेस्टइंडीज ने लॉस एंजेलिस ओलंपिक 2028 की तैयारियों के लिए एक अलग मॉडल तैयार किया है. पुरुष और महिला टीमों के लिए क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट आयोजित किए जाएंगे, लेकिन इन प्रतियोगिताओं का खर्च क्रिकेट वेस्टइंडीज नहीं बल्कि संबंधित देशों के क्रिकेट बोर्ड और ओलंपिक संस्थाएं उठाएंगी. वेस्टइंडीज क्रिकेट की संरचना बाकी देशों से अलग है.

Advertisement

क्रिकेट वेस्टइंडीज के तहत आने वाले अलग-अलग कैरेबियाई देश भविष्य में पैन अमेरिकन गेम्स और ओलंपिक जैसे आयोजनों में अपनी अलग टीमों के साथ उतर सकते हैं. बोर्ड के मुताबिक ओलंपिक क्वालिफिकेशन के लिए पात्र 10 देशों को आमंत्रण देकर वैकल्पिक टूर्नामेंट आयोजित किए जाएंगे. इनका खर्च संबंधित राष्ट्रीय क्रिकेट संघों, ओलंपिक समितियों, सरकारों और निजी क्षेत्र से जुटाया जाएगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    चुनाव आयोग पर विपक्ष ने उठाए गंभीर सवाल., बीजेपी ने किया पलटवार |
    'ज्ञानेश कुमार को पद्म भूषण देना चाहिए', SIR विवाद के बीच CEC के समर्थन में बोले बंगाल बीजेपी अध्यक्ष |
    वीवो का नया फोन मचाएगा तहलका, 10,000mAh बैटरी और 40 हजार से कम कीमत! |
    पोहा खाने से बढ़ता है शुगर लेवल? जानें AIIMS डॉक्टर की राय |
    Bhadrapada Purnima 2026: कल या परसों, कब है भाद्रपद पूर्णिमा? जानें स्नान-दान का शुभ समय, पूजा और आसान उपाय |
    लग्जरी घरों की कीमतों में मुंबई का जलवा, ग्लोबल रैंकिंग में 8वें नंबर पर, दिल्ली-बेंगलुरु भी टॉप-20 में |
    सज्जाद नोमानी, महमूद मदनी और अब फिरंगी महली... ओवैसी समर्थकों के निशाने पर क्यों हैं उलेमा? |
    मंदिर से कॉलेज जा रही थीं छात्राएं, रास्ते में मुस्लिम युवक ने की छेड़छाड़, विरोध करने पर हुई मारपीट, VIDEO |
    चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस का हल्लाबोल, नॉनस्टॉप-100 में देखें बड़ी खबरें |
    पीएम मोदी ने सेवा यात्रियों से की बात, EC विवाद पर विपक्ष हमलावर, देखें शतक आजतक
    Advertisement