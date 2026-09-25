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कॉफी विद करण में नजर आएंगी भट्ट सिस्टर्स! खुलेंगे कई राज

करण जौहर के चैट शो 'कॉफी विद करण' का नया सीजन जल्द ही आने वाला है. खबरों की मानें तो इस शो में आलिया भट्ट अपनी बहन शाहीन के साथ नजर आएंगी.

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का़फी विद करण में नजर आएंगी भट्ट सिस्टर्स(Photo-PTI)
का़फी विद करण में नजर आएंगी भट्ट सिस्टर्स(Photo-PTI)

करण जौहर का मोस्ट पॉपुलर चैट शो 'कॉफी विद करण' अपने 9वें सीजन के साथ जल्द ही लौट रहा है. सलमान खान सहित कई ए-लिस्ट स्टार इस शो में शिरकत करेंगे. जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर खूब हो रही है. फैंस में इस बात को लेकर उत्सुकता हैं कि इस बार कौन-कौन से सेलिब्रिटीज शो में नजर आएंगे. खबर है कि आलिया भट्ट अपनी बहन शाहीन भट्ट  के साथ शो में नजर आ सकती हैं.

रिपोर्ट के मुताबिक, आलिया और शाहीन अगले हफ्ते के भीतर इस शो की शूटिंग करेंगी. वैसे आलिया भट्ट इस चैट शो का हिस्सा कोई पहली बार नहीं बन रही हैं. वह पहले भी इस का हिस्सा रह चुकीं है.

आलिया 2013 में कॉफी विद करण के सीजन 4 में वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ शो में मेहमान बन कर आई थी. उस समय वह इंडस्ट्री में नई थी और उनकी फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' एक साल पहले रिलीज हुई थी. इसके बाद इस शो में कई मशहूर बॉलीवुड सितारें  नजर आए.  इनमें परिणीति चोपड़ा, शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह और करीना कपूर खान का नाम शामिल हैं.

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बहनों की बॉन्डिंग पर होगी चर्चा

आलिया भट्ट के लिए ये शो भले ही नया नहीं है लेकिन शाहीन भट्ट के लिए ये बिल्कुल नया होने वाला है क्योंकि इस शो में उनकी पहली बार एंट्री होने वाली है. खबरों के मुताबिक आलिया भट्ट और शाहीन भट्ट एक दूसरे के बहुत ही करीब हैं और दोनों के बीच बहुत ही प्यारा रिश्ता है जो इस एस एपिसोड में देखने को मिलने वाली है.

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आलिया और शाहीन के बीच बहुत अच्छी बॉन्डिंग हैं जिसे लोग अक्सर सोशल मीडिया पर देखते हैं. अब उनके फैंस को कॉफी विद करण  में उनका बॉन्डिंग देखने को मिलने वाला है. 

'कॉफी विद करण सीजन 9' इसी साल दिवाली के मौके पर यानी अक्टूबर और नवंबर के टाइम पर रिलीज होने वाली है. एक रिपोर्ट के मुताबिक इस शो पर सलमान खान का गेस्ट बनकर आना तय हो चुका है. इस सीजन में वह अकेले आने वाले हैं.

बता दें कि कॉफी विद करण एक फेमस चैट शो है जिसको करण जोहर होस्ट करते हैं. इसकी शुरुआता 2004 में हुई थी. यह शो मुख्य रूप से बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ मजेदार बातचीत और चटपटी गपशप के लिए जानी जाती है. इस शो में करण मेहमानों से कई बार तीखे और विवादित सवाल भी पूछ लेते हैं. दर्शकों को उनका यही अंदाज खूब पसंद आता है क्योंकि उन्हें सेलिब्रिटीज के बारे में सब कुछ जानने का मौका मिलता है.

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