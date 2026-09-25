iPhone की कीमतों पर फिर संकट, 2027 में और महंगा हो सकता है Apple का फोन

अगर आपको लगता है कि इस साल नया iPhone खरीदना महंगा हो गया है, तो अगले साल की तस्वीर और दिलचस्प हो सकती है. Apple के iPhone की कीमतों पर फिर से दबाव बढ़ने की खबर है और इसके पीछे वजह है एक ऐसा कंपोनेंट, जिसे फोन के अंदर आप देख भी नहीं सकते, मेमोरी चिप.

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ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक Apple ने 2027 की शुरुआत से सैमसंग से मिलने वाली मेमोरी के लिए ज्यादा कीमत ऐक्सेप्ट कर ली है. रिपोर्ट में LPDDR5X RAM के लिए करीब 2 डॉलर प्रति Gb और NAND स्टोरेज के लिए करीब 0.33 डॉलर प्रति Gb की कीमत का दावा किया गया है. मौजूदा कीमतों की तुलना में यह करीब 30 से 40 प्रतिशत तक ज्यादा बताई जा रही है.

AI के लिए मेमोरी चाहिए, बहुत ज्यादा मेमोरी

पिछले कुछ साल में AI के लिए डेटा सेंटर तेजी से बनाए जा रहे हैं. इन डेटा सेंटर में बड़ी मात्रा में मेमोरी की जरूरत होती है. खासतौर पर High Bandwidth Memory यानी HBM की मांग तेजी से बढ़ी है.

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समस्या यह है कि Samsung, SK hynix और Micron जैसी कंपनियां अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी का ज्यादा हिस्सा AI से जुड़े हाई-एंड मेमोरी प्रोडक्ट्स की तरफ लगा रही हैं. इससे स्मार्टफोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इस्तेमाल होने वाली सामान्य मेमोरी पर सप्लाई का दबाव बढ़ रहा है.

TechInsights के मुताबिक 2026 में iPhone के लॉन्च के आसपास भी DRAM और NAND की कीमतें बढ़ी हैं और 2027 तक इनके और बढ़ने का अनुमान है. उसके विश्लेषण के मुताबिक प्रीमियम डिवाइस की लागत में मेमोरी का हिस्सा 30 प्रतिशत से ज्यादा हो सकता है.

यानी जिस AI को हम फोन में ज्यादा से ज्यादा स्मार्ट फीचर देने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, वही AI फिलहाल फोन बनाने वाली कंपनियों के लिए मेमोरी की लागत बढ़ाने वाली बड़ी वजहों में से एक बन रहा है.

Apple ने ज्यादा कीमत मान ली तो क्या iPhone भी महंगा होगा?

यहां एक जरूरी बात समझना जरूरी है. Apple ने मेमोरी के लिए ज्यादा कीमत स्वीकार की है, इसका मतलब यह नहीं है कि 2027 का iPhone निश्चित तौर पर इतनी ही रकम से महंगा होगा.

ऐपल के पास कई तरीके होते हैं. कंपनी बढ़ी हुई लागत का कुछ हिस्सा खुद उठा सकती है, सप्लायर के साथ दूसरे समझौते कर सकती है, फोन की मेमोरी कॉन्फिगरेशन बदल सकती है या फिर कीमत बढ़ा सकती है.

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लेकिन अगर मेमोरी की कीमत लंबे समय तक ऊंची रहती है, तो फोन की कुल लागत पर दबाव पड़ना स्वाभाविक है. इसी वजह से कई रिपोर्टों में 2027 में iPhone की कीमत बढ़ने की संभावना जताई गई है.

इस साल भी iPhone महंगा हुआ है

इसका असर 2026 के iPhone पर भी दिख चुका है. भारत में Apple का iPhone 18 Pro फिलहाल 1,64,900 रुपये से शुरू होता है, जबकि iPhone 18 Pro Max की शुरुआती कीमत 1,79,900 रुपये है.

Apple ने iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max में कैमरा, बैटरी, परफॉर्मेंस और AI में बड़े बदलाव किए हैं. दोनों फोन में A20 Pro चिप, Apple Intelligence और Siri AI जैसे फीचर दिए गए हैं. iPhone 18 Pro में 48MP Fusion Main कैमरा के साथ Variable Aperture भी दिया गया है.

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यानी फोन में ज्यादा RAM, ज्यादा स्टोरेज और AI से जुड़े फीचर बढ़ते जा रहे हैं और उसी समय इन फीचर के लिए जरूरी मेमोरी की कीमत भी ऊपर जा रही है.

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सिर्फ iPhone की समस्या नहीं है

इस कहानी का एक और बड़ा पहलू है. अगर मेमोरी की कीमत बढ़ती है, तो इसका असर सिर्फ Apple पर नहीं पड़ेगा. Samsung, Xiaomi, Vivo, Oppo, OnePlus जैसी कंपनियां भी DRAM और NAND खरीदती हैं. इसलिए अगर पूरी इंडस्ट्री में मेमोरी महंगी होती है, तो Android फोन भी इससे बच नहीं सकते.

एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि Samsung ने Oppo और Vivo के साथ भी ज्यादा मेमोरी कीमतों पर बातचीत की थी, हालांकि इन कंपनियों के फैसले और उनकी सप्लाई व्यवस्था को लेकर पूरी तस्वीर अभी साफ नहीं है.

2027 में फोन खरीदने वालों के लिए क्या बदलेगा?

सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर मेमोरी महंगी होती रही तो कंपनियां इसका बोझ ग्राहक पर डालेंगी या नहीं. एक रास्ता कीमत बढ़ाना है. दूसरा रास्ता कम स्टोरेज या RAM वाले मॉडल पेश करना हो सकता है. तीसरा रास्ता यह है कि कंपनियां अपने मुनाफे का कुछ हिस्सा छोड़कर कीमतों को ज्यादा न बढ़ाएं.

लेकिन AI के बढ़ते इस्तेमाल के साथ RAM की जरूरत भी बढ़ रही है. TechInsights के मुताबिक औसत iPhone में DRAM की मात्रा पहले ही 9GB से ऊपर पहुंच चुकी है और 12GB कॉन्फिगरेशन का इस्तेमाल बढ़ रहा है.

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