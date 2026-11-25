कार्तिक पूर्णिमा पर यूपी के तीर्थस्थलों पर 30 लाख श्रद्धालुओं ने पवित्र नदियों में स्नान किया. वहीं, शेख हसीना की वापसी के ऐलान के बाद बांग्लादेश में आवामी लीग ने फुल लॉकडाउन बुलाया. इन खबरों के अलावा, झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि संथाल आदिवासी बेटियों को पैतृक संपत्ति में बराबर अधिकार है. पढ़ें बुधवार सुबह की बड़ी खबरें.

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कार्तिक पूर्णिमा पर यूपी के गंगा घाटों पर उमड़े 30 लाख श्रद्धालु, प्रयागराज में 10 लाख ने लगाई डुबकी, काशी के 84 घाट 11 लाख दीयों से जगमगाए



कार्तिक पूर्णिमा पर UP के तीर्थस्थलों पर आस्था का सैलाब उमड़ा. काशी से अयोध्या और प्रयागराज से नैमिषारण्य तक करीब 30 लाख श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया. प्रयागराज में 10 लाख और अयोध्या में 5 लाख लोगों ने गंगा और सरयू में डुबकी लगाई. वहीं, वाराणसी के 84 घाटों को 11 लाख मिट्टी के दीयों से रोशन किया गया. यहां 3D और ड्रोन शो भी हुए.

बांग्लादेश में 27 और 28 नवंबर को फुल लॉकडाउन, शेख हसीना की पार्टी ने रखी ये 8 मांगें



बांग्लादेश में पूर्व पीएम शेख हसीना की वापसी के ऐलान के बाद हिंसा का दौर शुरू हो गया है. आवामी लीग ने 27 और 28 नवंबर को देशभर में फुल लॉकडाउन का ऐलान किया है. इस बीच कई जगहों पर हिंसक घटनाएं सामने आई हैं. पार्टी ने शेख हसीना और अन्य नेताओं के खिलाफ दर्ज मुक़दमे वापस लेने और पार्टी पर लगा प्रतिबंध हटाने समेत कई मांगें रखी हैं.

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झारखंड हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, संथाल बेटियों को भी पिता की पैतृक संपत्ति में मिलेगा अधिकार



झारखंड हाईकोर्ट ने संथाल आदिवासी समुदाय की बेटियों के संपत्ति अधिकार पर अहम फ़ैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि बेटा न होने पर बेटी को पिता की पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता. शादी घरजमाई प्रथा के तहत न होने को भी अधिकार छीनने का आधार नहीं माना जा सकता. यह मामला जामताड़ा के तुरका गांव की ज़मीन से जुड़ा है.

अनंत अंबानी ने किए काशी विश्वनाथ और मां अन्नपूर्णा के दर्शन, चढ़ावे में दिए 6 करोड़



देव दीपावली से पहले अनंत अंबानी ने वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ और मां अन्नपूर्णा मंदिर में दर्शन-पूजन किया. इस दौरान उन्होंने बाबा विश्वनाथ के दरबार में 5 करोड़ रुपये और मां अन्नपूर्णा के चरणों में 1 करोड़ रुपये का दान अर्पित किया. उन्होंने परिवार की सुख-समृद्धि और कल्याण की कामना की.

पंजाब में BJP ने ठोका 45 सीटों पर दावा, अकाली दल के साथ गठबंधन में मांगी दोगुनी सीटें



पंजाब में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल के बीच गठबंधन हो गया है. सीट बंटवारे में बीजेपी 45-50 सीटों पर दावा कर रही है, जबकि अकाली दल 65 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ सकता है. 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन को इस दावे की वजह बताया जा रहा है. पिछले गठबंधन में बीजेपी 23 सीटों पर चुनाव लड़ती थी.

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दिल्ली जल बोर्ड की एलपीएससी योजना से 5.66 लाख उपभोक्ताओं को राहत, 3618 करोड़ का सरचार्ज माफ



दिल्ली जल बोर्ड की लेट पेमेंट सरचार्ज (LPSC) छूट योजना से 5.66 लाख से ज़्यादा उपभोक्ताओं को राहत मिली है. इन्हें पुराने पानी के बिलों पर 3,618.73 करोड़ रुपये के सरचार्ज से छूट दी गई है. वहीं, जल बोर्ड ने बकाया बिलों के मूलधन के रूप में 1,076.15 करोड़ रुपये वसूले हैं. घरेलू श्रेणी के करीब 41% उपभोक्ताओं ने योजना का लाभ उठाया है.

पश्चिम बंगाल में गोहत्या पर लगेगी सख्त पाबंदी, शुभेंदु सरकार के फैसले पर TMC ने उठाए सवाल



पश्चिम बंगाल में गोहत्या पर रोक लगाने के लिए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सख़्त क़ानून लाने का ऐलान किया है. इस पर टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने सवाल उठाते हुए कहा कि केंद्र सरकार बीफ एक्सपोर्ट से करोड़ों रुपये कमा रही है, तो बंगाल में अलग क़ानून क्यों? उन्होंने देश में दोहरे क़ानून की व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं.

MP में गोपाल-कृष्ण ग्राम पुरस्कार योजना को मंजूरी, ओंकारेश्वर में बनेगा अद्वैत लोक; MP कैबिनेट के 7 बड़े फैसले



MP की मोहन यादव सरकार ने विकास और जनकल्याण से जुड़े प्रस्तावों के लिए करीब 7,000 करोड़ रुपये मंज़ूर किए हैं. कैबिनेट बैठक में ओंकारेश्वर के एकात्म धाम में अद्वैत लोक निर्माण के लिए 2,278.99 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए. इसके अलावा गोपाल-कृष्ण ग्राम पुरस्कार योजना लागू करने का फ़ैसला लिया गया.

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सऊदी की राजधानी रियाद में हूती विद्रोहियों का हमला, 2 भारतीय समेत 11 लोग जख्मी

यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग अब्दुल्ला फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट स्थित एक टावर पर हमला किया. इस हमले में दो भारतीयों समेत 11 लोग घायल हो गए. घायलों में दो सऊदी, तीन नेपाली और चार मिस्र के नागरिक भी शामिल हैं. सऊदी अरब की नागरिक सुरक्षा एजेंसी ने इसकी पुष्टि की है.

अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA पर बड़ा साइबर अटैक, हैकर्स ने डेटाबेस में लगाई सेंध



अमेरिकी खुफ़िया एजेंसी CIA के एक ख़ुफ़िया सिस्टम पर साइबर हमला हुआ है. हैकरों ने सोशल मीडिया, सैटेलाइट तस्वीरों और सार्वजनिक स्रोतों से जुटाई गई जानकारियों वाले सिस्टम में सेंध लगाई. इसका असर ODNI पर भी पड़ा है. इस मामले की जांच जारी है. वहीं इस घटना के बाद अमेरिका के ख़ुफ़िया नेटवर्क की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं.



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