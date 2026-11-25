Places to Visit Near Delhi in December: दिसंबर का महीना घूमने-फिरने के लिए काफी अच्छा होता है. इस दौरान सर्दी का मौसम रहता है और कई जगहों की खूबसूरती देखते ही बनती है. अगर आप दिल्ली में रहते हैं और सर्दियों में कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो इसके लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है.

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दिल्ली के आसपास कई ऐसी खूबसूरत जगहें हैं, जहां आप वीकेंड या फिर 3-4 दिन की छुट्टियों में आसानी से घूम सकते हैं. यहां आपको पहाड़, झीलें, ऐतिहासिक किले, मंदिर और एडवेंचर एक्टिविटीज का मजा लेने का मौका मिलेगा. आइए जानते हैं दिसंबर में दिल्ली के पास घूमने लायक 10 शानदार जगहों के बारे में.

जयपुर, राजस्थान

राजस्थान की राजधानी जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है. इतिहास और खूबसूरत इमारतों में दिलचस्पी रखने वालों के लिए यह जगह शानदार है. यहां आप आमेर किला, हवा महल और जंतर-मंतर जैसी ऐतिहासिक जगहें देख सकते हैं. इसके अलावा जयपुर की पुरानी गलियां, बाजार और राजस्थानी खानपान भी आपका सफर यादगार बना देंगे. दिल्ली से जयपुर पहुंचने में करीब 4-5 घंटे लगते हैं. यहां घूमने के लिए 2-3 दिन का समय काफी है.

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शिमला, हिमाचल प्रदेश

सर्दियों में पहाड़ों की खूबसूरती देखना चाहते हैं, तो शिमला अच्छा विकल्प है. यहां की ठंडी हवा, ऊंचे पहाड़ और सेब के बगीचे पर्यटकों को खूब पसंद आते हैं. आप यहां मॉल रोड पर घूम सकते हैं, जाखू मंदिर के दर्शन कर सकते हैं और पुराने चर्च की खूबसूरत वास्तुकला देख सकते हैं. शिमला से करीब 30 मिनट की दूरी पर कुफरी भी है, जहां आप आधा दिन घूमने का प्लान बना सकते हैं. दिल्ली से शिमला पहुंचने में सड़क के रास्ते करीब 8 घंटे लग सकते हैं. शिमला के साथ कुफरी और चैल घूमने के लिए वीकेंड ट्रिप बना सकते हैं.

मनाली, हिमाचल प्रदेश

मनाली सर्दियों में घूमने के लिए पसंदीदा जगहों में से एक है. यहां आप सुबह शांत माहौल में हिडिंबा देवी मंदिर के दर्शन कर सकते हैं. इसके बाद तिब्बती मठ और वशिष्ठ गांव घूमने जा सकते हैं. वशिष्ठ गांव अपने गर्म पानी के कुंड के लिए मशहूर है. अगर आपको बर्फ देखनी है और एडवेंचर एक्टिविटीज पसंद हैं, तो सोलंग वैली जा सकते हैं. इसके अलावा ओल्ड मनाली, कसोल और मणिकर्ण भी घूमने के अच्छे विकल्प हैं. हालांकि, दिसंबर में मौसम और बर्फबारी के कारण कुछ रास्ते बंद हो सकते हैं. इसलिए यात्रा से पहले मौसम और सड़क की स्थिति जरूर जांच लें.

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ऋषिकेश, उत्तराखंड

गंगा नदी के किनारे बसा ऋषिकेश धार्मिक और एडवेंचर ट्रिप दोनों के लिए अच्छा विकल्प है. यहां आप त्रिवेणी घाट, भरत मंदिर और त्र्यंबकेश्वर मंदिर घूम सकते हैं. शाम के समय गंगा आरती का नजारा भी देखने लायक होता है. अगर आपको एडवेंचर पसंद है, तो यहां रिवर राफ्टिंग, रॉक क्लाइंबिंग, कयाकिंग और रैपलिंग जैसी गतिविधियों का मजा ले सकते हैं. दिसंबर में इन गतिविधियों की उपलब्धता मौसम और स्थानीय नियमों पर निर्भर करती है. इसलिए पहले जानकारी लेना बेहतर है.

उदयपुर, राजस्थान

राजस्थान का उदयपुर अपनी खूबसूरत झीलों और महलों के लिए मशहूर है. इसे झीलों का शहर भी कहा जाता है. यहां आप सिटी पैलेस, जगदीश मंदिर और सहेलियों की बाड़ी घूम सकते हैं. इसके अलावा पिछोला झील और फतेह सागर झील के आसपास का नजारा भी काफी खूबसूरत है. उदयपुर के साथ आप चित्तौड़गढ़ भी घूम सकते हैं, जो यहां से करीब 2-3 घंटे की दूरी पर है. दिल्ली से उदयपुर के लिए ट्रेन और बस की सुविधा मिलती है. इस ट्रिप के लिए 3-4 दिन का समय रख सकते हैं.

चित्तौड़गढ़, राजस्थान

इतिहास में दिलचस्पी रखने वालों के लिए चित्तौड़गढ़ एक शानदार जगह है. यह कभी मेवाड़ की राजधानी हुआ करता था. यहां का विशाल चित्तौड़गढ़ किला अपने इतिहास, वीरता और स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है. किले के अंदर कई महल, मंदिर और ऐतिहासिक इमारतें मौजूद हैं. उदयपुर के साथ चित्तौड़गढ़ घूमने का प्लान बनाया जा सकता है. दोनों जगहों को मिलाकर आप एक शानदार लंबा वीकेंड बिता सकते हैं.

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खजुराहो, मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश का खजुराहो अपने प्राचीन मंदिरों और खूबसूरत नक्काशी के लिए दुनिया भर में मशहूर है. यहां के मंदिरों की दीवारों पर बनी मूर्तियां भारतीय कला और स्थापत्य का शानदार उदाहरण हैं. खासतौर पर यहां के हिंदू और जैन मंदिर अपनी बारीक नक्काशी के लिए जाने जाते हैं. अगर आपको इतिहास, कला और पुरानी इमारतें देखना पसंद है, तो दिसंबर में खजुराहो घूमने का प्लान बना सकते हैं. इसके साथ झांसी की ऐतिहासिक जगहों को भी अपनी ट्रिप में शामिल किया जा सकता है.

हस्तिनापुर, उत्तर प्रदेश

महाभारत में हस्तिनापुर का खास महत्व बताया गया है. माना जाता है कि यह पांडवों और कौरवों की राजधानी थी. आज भी यहां कई प्राचीन मंदिर और धार्मिक स्थल मौजूद हैं. इसके अलावा हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य भी पर्यटकों को आकर्षित करता है. यहां आपको कई तरह के पेड़-पौधे और वन्यजीव देखने को मिल सकते हैं. अगर आप इतिहास और प्रकृति दोनों में दिलचस्पी रखते हैं, तो दिसंबर में हस्तिनापुर घूमने जा सकते हैं.

चित्रकूट, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश

चित्रकूट धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व रखने वाली जगह है. मान्यता है कि भगवान राम ने अपने वनवास के दौरान माता सीता और लक्ष्मण के साथ यहां समय बिताया था. यहां आप रामघाट, गुप्त गोदावरी की गुफाएं, सती अनुसुइया आश्रम और चित्रकूट जलप्रपात जैसी जगहें देख सकते हैं. शांत माहौल और धार्मिक स्थलों के कारण यह जगह परिवार के साथ घूमने के लिए अच्छी है. अगर आप धार्मिक यात्रा करना चाहते हैं, तो दिसंबर में चित्रकूट का प्लान बना सकते हैं.

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भोपाल और पंचमढ़ी, मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल झीलों और ऐतिहासिक इमारतों के लिए जानी जाती है. यहां आप ताज-उल-मसाजिद, गौहर महल और सदर मंजिल जैसी जगहें देख सकते हैं. भोपाल से कुछ दूरी पर सांची के स्तूप भी मौजूद हैं, जिन्हें अपनी यात्रा में शामिल कर सकते हैं. इसके बाद आप पंचमढ़ी जा सकते हैं, जिसे सतपुड़ा की रानी कहा जाता है. यहां पांडव गुफाएं, बी फॉल्स, जटाशंकर मंदिर और कई खूबसूरत व्यू पॉइंट हैं. भोपाल से पंचमढ़ी पहुंचने में करीब 3-4 घंटे लग सकते हैं. इस ट्रिप के लिए 3-4 दिन का समय रखना बेहतर रहेगा.

दिसंबर में घूमने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

दिसंबर में पहाड़ी इलाकों में ठंड और बर्फबारी बढ़ सकती है. ऐसे में गर्म कपड़े, आरामदायक जूते और जरूरी दवाइयां साथ रखें. मनाली और शिमला जैसी जगहों पर जाने से पहले मौसम और सड़क की स्थिति की जानकारी जरूर लें. होटल और ट्रेन-बस की टिकट पहले से बुक करना भी बेहतर रहेगा. अगर आप रिवर राफ्टिंग या दूसरी एडवेंचर एक्टिविटीज करना चाहते हैं, तो उनकी उपलब्धता पहले जांच लें.

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