कार्तिक पूर्णिमा पर यूपी के अलग-अलग तीर्थस्थलों पर आस्था का बड़ा सैलाब देखने को मिला. सुबह होते ही गंगा और सरयू के घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी. किसी के होंठों पर 'हर-हर गंगे' का जयकारा था, तो कोई 'जय श्रीराम' बोलते हुए नदी में डुबकी लगा रहा था. आंकड़ों के मुताबिक, काशी से अयोध्या और प्रयागराज से नैमिषारण्य तक करीब 30 लाख श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया. प्रयागराज में सबसे ज्यादा करीब 10 लाख लोगों ने गंगा में डुबकी लगाई. वहीं, अयोध्या में 5 लाख श्रद्धालु सरयू नदी में स्नान करने पहुंचे.

और पढ़ें

इस मौके पर काशी के घाटों का नजारा भी खास रहा. वाराणसी के 84 घाटों को करीब 11 लाख मिट्टी के दीयों से रोशन किया गया. घाटों पर धार्मिक कार्यक्रमों के साथ 3D और ड्रोन शो भी आयोजित किए गए. प्रयागराज के गंगा घाटों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया था. अनुमान के मुताबिक, यहां करीब 10 लाख लोगों ने पवित्र स्नान किया.

वहीं काशी में भी करीब 8 लाख श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई. स्नान के बाद लोगों ने सूर्य देव को अर्घ्य दिया और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की. इसके बाद श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ, बाबा काल भैरव और मां अन्नपूर्णा के दर्शन करने पहुंचे. मंदिरों में भी लंबी कतारें देखने को मिलीं.

अयोध्या में करीब 5 लाख लोगों ने सरयू नदी में स्नान किया. कई श्रद्धालु तड़के ही घाटों पर पहुंच गए थे. नदी में स्नान के बाद लोगों ने मंदिरों में पूजा-अर्चना की और भगवान से परिवार की खुशहाली की प्रार्थना की.

Advertisement

84 घाटों पर 11 लाख दीये, ड्रोन और 3D शो ने बढ़ाई रौनक

कार्तिक पूर्णिमा पर वाराणसी के घाटों को खास तरीके से सजाया गया था. शहर के 84 घाटों पर करीब 11 लाख मिट्टी के दीये जलाए गए. गंगा किनारे दीयों की रोशनी और श्रद्धालुओं की भीड़ ने पूरे माहौल को खास बना दिया. प्रशासन की ओर से 3D शो, ड्रोन शो और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए. देश के अलग-अलग हिस्सों से आए श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान के साथ मंदिरों में दर्शन किए.

छत्तीसगढ़ से काशी पहुंचीं श्रद्धालु सुधा झा ने कहा कि योगी सरकार ने सनातन संस्कृति को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम किया है. उन्होंने प्रशासन की व्यवस्थाओं की भी तारीफ की. वहीं, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के छात्र शिवम चौबे ने कहा कि कार्तिक पूर्णिमा पर काशी में स्नान का विशेष महत्व है. उनके मुताबिक, प्रशासन और पुलिस के अधिकारी सुरक्षा और यातायात व्यवस्था संभालने में जुटे रहे.

गढ़मुक्तेश्वर से नैमिषारण्य तक घाटों पर भीड़

कार्तिक पूर्णिमा का असर सिर्फ काशी, प्रयागराज और अयोध्या तक सीमित नहीं रहा. हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में करीब 3 लाख श्रद्धालुओं ने गंगा में स्नान किया. रायबरेली के डलमऊ में लगभग 2 लाख लोगों ने गंगा में डुबकी लगाई. वहीं, सीतापुर के प्राचीन तीर्थस्थल नैमिषारण्य में भी करीब 2 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान और धार्मिक अनुष्ठानों में हिस्सा लिया.

Advertisement

यह भी पढ़ें: कार्तिक पूर्णिमा पर संगम नगरी प्रयागराज में आस्था का सैलाब, हरिद्वार में भी उमड़ी भीड़, ठंड के बावजूद सुबह से ही जुटे श्रद्धालु

बलिया में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुंचे. जिला प्रशासन के मुताबिक, दोपहर तक करीब 10 लाख लोगों के स्नान करने का अनुमान था. यहां श्रद्धालुओं पर हेलिकॉप्टर से फूलों की वर्षा भी की गई. स्नान के बाद लोगों ने महर्षि भृगु, दर्दर मुनि और बाबा बालेश्वर नाथ के मंदिरों में दर्शन किए.

इसके अलावा देवरिया में भी सरयू, घाघरा, राप्ती और छोटी गंडक नदियों के किनारे श्रद्धालुओं की भीड़ रही. रेवली और धरहरा इलाकों के घाटों पर कई लोग सोमवार रात से ही पहुंचने लगे थे. उनके ठहरने के लिए स्कूलों, कॉलेजों, गेस्ट हाउस और पंचायत भवनों में व्यवस्था की गई थी.

स्नान के साथ दान-पुण्य की परंपरा

धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक, कार्तिक पूर्णिमा पर पवित्र नदी में स्नान करने के बाद भगवान की पूजा और दान-पुण्य का विशेष महत्व है. ज्योतिषाचार्य पंडित श्रीराम शर्मा के अनुसार, इस दिन स्नान और ध्यान के बाद भगवान के सामने धूप-दीप जलाने की परंपरा है.

धार्मिक मान्यताओं में अन्न, गर्म कपड़े और दूसरी जरूरी चीजों का दान करना भी शुभ माना जाता है. इसी परंपरा के तहत कई श्रद्धालुओं ने स्नान के बाद जरूरतमंदों को अन्न और कपड़े दान किए. कार्तिक पूर्णिमा के साथ ही एक महीने तक चलने वाला कार्तिक स्नान भी समाप्त हो गया.

Advertisement

सुरक्षा के लिए पुलिस और NDRF की तैनाती

घाटों पर लाखों लोगों की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात के इंतजाम किए थे. प्रमुख घाटों और सड़कों पर पुलिसकर्मियों और प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती की गई थी. नदी में गहरे पानी की ओर जाने से श्रद्धालुओं को रोका गया. जल पुलिस और NDRF की टीमें भी अलर्ट पर रहीं, ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके. इस तरह कार्तिक पूर्णिमा पर उत्तर प्रदेश के अलग-अलग तीर्थस्थलों पर श्रद्धा, स्नान, पूजा और दान-पुण्य का सिलसिला चलता रहा.

---- समाप्त ----