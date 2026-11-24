झारखंड हाईकोर्ट ने संथाल आदिवासी समुदाय की बेटियों के संपत्ति अधिकार को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. कोर्ट ने साफ किया है कि अगर किसी व्यक्ति का बेटा नहीं है, तो उसकी बेटी को पिता की पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकार पाने से वंचित नहीं किया जा सकता. सिर्फ इसलिए बेटी का अधिकार नहीं छीना जा सकता कि उसकी शादी घरजमाई प्रथा के तहत नहीं हुई है. चीफ जस्टिस एम. एस. सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया. कोर्ट ने संथाल समुदाय की पुरानी परंपरा का हवाला देकर बेटियों को संपत्ति से बेदखल करने की दलील स्वीकार नहीं की.

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क्या है पूरा मामला?

यह मामला झारखंड के जामताड़ा जिले के कुंडहित थाना क्षेत्र के तुरका गांव की जमीन से जुड़ा है. करीब चार दशक पुराने इस विवाद में साल 1985 में मूल वादी ने अपने पिता की पैतृक संपत्ति पर मालिकाना हक और कब्जे के लिए निचली अदालत में मुकदमा दायर किया था. यह मुकदमा टाइटल सूट संख्या 45/1985 के रूप में दर्ज हुआ था. साल 1996 में निचली अदालत ने वादी को संपत्ति का केवल एक-तिहाई हिस्सा देने का फैसला सुनाया था. इस फैसले से असंतुष्ट पक्ष ने प्रथम अपीलीय अदालत का रुख किया था.

मामले की सुनवाई के बाद प्रथम अपीलीय अदालत (First Appellate Court) ने 4 मार्च 2006 को निचली अदालत के फैसले में संशोधन किया. अदालत ने पूरी संपत्ति पर बेटी का अधिकार स्वीकार करते हुए उसके पक्ष में फैसला सुनाया था. इसके बाद प्रतिवादियों ने इस फैसले को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी. मामला सेकंड अपील संख्या 102/2006 के रूप में हाईकोर्ट पहुंचा. इस तरह पिता की पैतृक संपत्ति में बेटी के उत्तराधिकार का सवाल कानूनी बहस का विषय बन गया.

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हाईकोर्ट में अपीलकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जय प्रकाश झा ने दलील दी कि संथाल आदिवासी समुदाय की पारंपरिक प्रथा के मुताबिक बेटियों को पिता की संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता है. उनकी ओर से कहा गया कि बेटी को संपत्ति में अधिकार तभी मिल सकता है, जब उसकी शादी घरजमाई प्रथा के तहत हुई हो. इस परंपरा में बेटी का पति उसके मायके में रहता है और उसे दत्तक पुत्र के समान माना जाता है. अपीलकर्ताओं का तर्क था कि इस व्यवस्था के बिना बेटी को पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी नहीं माना जा सकता.

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के साथ ही अदालत ने एमिकस क्यूरी (Amicus Curiae) अधिवक्ता सुमीत गड़ोदिया की सहायता भी ली. इसके बाद चीफ जस्टिस एम. एस. सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने 23 नवंबर 2026 को अपना फैसला सुनाया. अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि यदि कोई पक्ष ऐसी प्रथा का दावा करता है, जो सामान्य कानून या समानता के अधिकार के खिलाफ है, तो उसे उस प्रथा के अस्तित्व का ठोस प्रमाण देना होगा. ऐसी प्रथा का प्राचीन, निश्चित और तर्कसंगत होना जरूरी है. साथ ही यह भी साबित करना होगा कि संबंधित क्षेत्र में उसका लगातार और अनिवार्य रूप से पालन किया जाता रहा है.

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हाईकोर्ट ने पाया कि इस मामले में अपीलकर्ता घरजमाई प्रथा के आधार पर बेटियों को संपत्ति से वंचित करने वाली किसी अनिवार्य और प्रमाणित परंपरा को साबित नहीं कर सके. अदालत ने यह भी माना कि जनमत और सामाजिक जागरूकता के चलते संथाल समुदाय की सामाजिक प्रथाओं में बदलाव आया है. महिलाओं की स्थिति में सुधार और उन्हें संपत्ति में अधिकार देने की दिशा में समाज आगे बढ़ा है. कोर्ट के मुताबिक, जब बेटियों के अधिकार पर रोक लगाने वाला कोई स्पष्ट कानूनी प्रावधान या प्रमाणित परंपरा मौजूद नहीं है, तो उनके साथ भेदभाव करना संवैधानिक नैतिकता और लोक नीति के खिलाफ होगा.

इस सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की एकल पीठों के दो पुराने फैसलों पर भी विचार किया गया. ये फैसले 'करन मुर्मू बनाम संथाल परगना आयुक्त' और 'नारायण सोरेन बनाम रंजन मुर्मू' से जुड़े थे. संथाल उत्तराधिकार कानून को लेकर इन दोनों फैसलों के बीच विरोधाभास का सवाल भी खंडपीठ के सामने आया. इस पर अदालत ने स्पष्ट किया कि 'नारायण सोरेन' मामले में दिया गया फैसला सुप्रीम कोर्ट के चर्चित 'मधु किश्वर' फैसले और संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप है. इसलिए संथाल महिलाओं के संपत्ति अधिकार से जुड़े मामलों में नारायण सोरेन के फैसले में निर्धारित सिद्धांत को प्राथमिकता दी जाएगी.

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तमाम कानूनी पहलुओं और दलीलों पर विचार करने के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने सेकंड अपील संख्या 102/2006 को खारिज कर दिया. इसके साथ ही प्रथम अपीलीय अदालत की ओर से बेटी के पक्ष में सुनाए गए फैसले को बरकरार रखा. अदालत ने साफ कर दिया कि केवल घरजमाई प्रथा के तहत शादी नहीं होने के आधार पर संथाल समुदाय की बेटियों को पिता की पैतृक संपत्ति के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता. यह फैसला संथाल आदिवासी समुदाय की महिलाओं के उत्तराधिकार अधिकारों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

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