वाराणसी में आज धूमधाम से देव दीपावाली का त्योहार मनाया जा रहा है. इस उत्सव से एक दिन पहले उद्योगपति मुकेश अंबानी के बेटे और रिलायंस इंडस्ट्रीज के कार्यकारी निदेशक अनंत अंबानी ने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन किए. उन्होंने मां अन्नपूर्णा मंदिर के दर्शन और विधिवत पूजन भी किया. इस दौरान उन्होंने बाबा विश्वनाथ के दरबार में 5 करोड़ रुपए और मां अन्नपूर्णा के चरणों में 1 करोड़ रुपए का दान अर्पित किया.

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अनंत ने दोनों मंदिरों में पूरे विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर परिवार की सुख-समृद्धि और कल्याण की कामना की. अनंत अंबानी की इस धार्मिक यात्रा के दौरान मंदिरों में विशेष व्यवस्था की गई थी. अनंत अंबानी सोमवार शाम अपने निजी विमान से वाराणसी पहुंचे थे. इसके बाद वह सबसे पहले श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे, जहां गर्भगृह में बाबा का दर्शन, जलाभिषेक और पूजन किया. उन्होंने मंदिर में करीब पांच मिनट तक पूजा-अर्चना की.

इस दौरान मंदिर प्रशासन की ओर से उन्हें रुद्राक्ष की माला और अंगवस्त्र भी भेंट किए गए. यहां उन्होंने मंदिर न्यास को 5 करोड़ रुपए का दान दिया. इसके बाद अनंत यहां से मां अन्नपूर्णा मंदिर पहुंचे. वहां 21 ब्राह्मणों के वैदिक मंत्रोच्चार के बीच उन्होंने माता का षोडशोपचार पूजन और कुमकुमार्चन किया. इस दौरान उन्होंने मां अन्नपूर्णा के चरणों में 1 करोड़ रुपए अर्पित किए और मंदिर के अन्नक्षेत्र में सहयोग का भरोसा भी दिया.

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बता दें कि अनंत अंबानी इससे पहले भी 16 जून 2026 को काशी पहुंचे थे और बाबा विश्वनाथ तथा मां अन्नपूर्णा के दर्शन किए थे. हिंदू धर्म के प्रति अंबानी परिवार की आस्था किसी से छिपी नहीं है. परिवार का कोई न कोई सदस्य आए दिन देश के प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन करने पहुंचता है. अंबानी परिवार नवरात्र जैसे पावन पर्व को भी बड़ी धूमधाम और श्रद्धा के साथ सेलिब्रेट करता है.

देव दीपावली का क्या है महत्व

हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर काशी में देव दीपावली मनाने की परंपरा है. इस दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा घाट पहुंचकर स्नान और दीपदान करते हैं. मान्यता है कि इससे पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है. मान्यता है कि आज के दिन ही भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था , जिसकी खुशी में स्वर्ग से उतरकर देवतागण काशी में देव दीपावली मनाए थे. तभी से काशी में देव दिवाली मनाने की परंपरा चली आ रही है. साथ ही, इस दिन गुरु नानक देव की जयंती पर प्रकाश उत्सव मनाने की भी परंपरा है.

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