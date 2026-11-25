पंजाब के जालंधर में मंगलवार देर शाम एक सनसनीखेज हत्याकांड से इलाके में हड़कंप मच गया. मखदूमपुरा में युवकों ने प्रॉपर्टी और फाइनांस कारोबारी लक्की ठाकुर पर तेजधार हथियारों से हमला कर दिया. हमले में लक्की गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस उन्हें तुरंत सिविल अस्पताल लेकर गई, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया. वारदात के बाद इलाके में तनाव का माहौल है.

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मृतक की पहचान मखदूमपुरा निवासी लक्की ठाकुर के रूप में हुई है. घटना की जानकारी मिलते ही थाना नंबर-4 की पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और मामले की जांच शुरू कर दी. वारदात के पीछे की वजह का अभी खुलासा नहीं हुआ है.

इस हत्याकांड में मृतक के भाई मनमोहन ने गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका दावा है कि शिवसेना नेता के बेटे ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर लक्की ठाकुर पर तेजधार हथियारों से हमला किया. हालांकि, पुलिस ने अभी इन आरोपों की पुष्टि नहीं की है. परिवार के बयानों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है.

CCTV फुटेज से हमलावरों की तलाश

मौके पर पहुंचे एसीपी ओंकार सिंह बराड़ ने बताया कि मखदूमपुरा में लक्की ठाकुर पर हमले की सूचना मिलते ही थाना नंबर-4 की पुलिस को मौके पर भेजा गया था. परिवार को हमलावरों के बारे में जानकारी है. पुलिस उनके बयान दर्ज कर रही है. परिवार जिन लोगों के नाम बताएगा, उन्हें मामले में नामजद किया जाएगा.

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पुलिस घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है. जांच के जरिए हमलावरों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है. फिलहाल पुलिस परिवार के आरोपों, प्रत्यक्ष जानकारी और CCTV फुटेज के आधार पर मामले की पड़ताल कर रही है.

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