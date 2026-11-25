15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने यूएई के खिलाफ मंगलवार को ऐसी ऐतिहासिक पारी खेली कि क्रिकेट की रिकॉर्ड बुक में कई नए कीर्तिमान दर्ज हो गए. वैभव ने महज 53 गेंदों में नाबाद 204 रन ठोक दिए. इस दौरान उनके बल्ले से 28 छक्के निकले. उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी की बदौलत भारत ए ने 250 रनों का लक्ष्य महज 14.2 ओवर में हासिल कर दिया. खास बात ये है कि इस पारी से पहले वैभव ने दिग्गज क्रिकेटर युवराज सिंह से बात की थी और उनकी सलाह उनके काफी काम आई.

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वैभव सूर्यवंशी ने बताया कि मैच से पहले उन्होंने दिग्गज क्रिकेटर युवराज सिंह से बात की थी. उन्होंने बताया कि मुकाबले से पहले अपने पिता, कोच, एक दोस्त और युवराज सिंह से उन्होंने बात की थी. युवराज सिंह को वैभव ने अपना आइडल बताया है.

वैभव ने बताया कि उन्होंने युवराज सिंह से अपनी बल्लेबाजी की परेशानियों के बारे में खुलकर बात की थी. युवराज ने उन्हें कई तकनीकी बातें समझाईं और बल्लेबाजी को लेकर कुछ सलाह भी दी. वैभव के मुताबिक, युवराज ने कहा था कि अगर वे 20 गेंद खेलते हैं तो उन गेंदों को अलग अंदाज में खेलें. युवराज की यह सलाह वैभव के काफी काम आई.

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अपने पुराने मैच के वीडियो देखे: वैभव सूर्यवंशी

वैभव ने युवराज सिंह को अपना आदर्श बताया. उन्होंने कहा कि युवराज से मिली सलाह उन्होंने अपनी बल्लेबाजी में उतारने की कोशिश की. इसके अलावा वैभव ने अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने के लिए अपने पुराने मैचों के वीडियो भी देखे. उन्होंने वीडियो के जरिए यह समझने की कोशिश की कि बल्लेबाजी के दौरान उनसे कहां गलतियां हो रही थीं. और उन्होंने उन गलतियों को दूर किया.

वैभव की यह तैयारी मैदान में भी देखने को मिली. उन्होंने यूएई के गेंदबाजों के छक्के छुड़ाते हुए महज 53 गेंदों में 204 रन की ऐतिहासिक पारी खेली.

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