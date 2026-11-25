हरियाणा के फरीदाबाद में सराय थाना क्षेत्र स्थित एक ओयो (OYO) होटल के कमरे से दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) की छात्रा का शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुआ है. वो जिस युवक के साथ होटल में ठहरी थी, वो घटना के बाद से फरार है. पुलिस अब युवक की तलाश में जुटी है.

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पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए बीके अस्पताल भिजवा दिया है और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है. मृतका की पहचान कुरैशीपुर, गांधी कॉलोनी की रहने वाली अर्चना (19) के रूप में हुई है.

परिजनों के मुताबिक, अर्चना सोमवार सुबह कॉलेज के लिए निकली थी. दोपहर करीब 3 बजे तक परिवार वालों की उससे फोन पर बात भी हुई थी, लेकिन इसके बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया.

काफी तलाश करने के बाद जब उसका कोई सुराग नहीं लगा, तो परिजनों ने मंगलवार सुबह धौज थाने में गुमशुदगी की FIR दर्ज कराई.

छात्रा के मुंह और नाक से निकल रहा था झाग

मंगलवार को गुमशुदगी दर्ज होने के कुछ ही घंटों बाद पुलिस कंट्रोल रूम को सराय इलाके के एक होटल के कमरे में युवती के अचेत पड़े होने की सूचना मिली. जब होटल स्टाफ ने कमरे का दरवाजा खोला, तो अर्चना बेड पर बेहोश पड़ी थी और उसके मुंह और नाक से झाग निकल रहे थे.

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मौके पर पहुंची पुलिस को कमरे से चूहे मारने की दवाई और एक सुसाइड नोट मिला है. शुरुआती सबूतों के आधार पर पुलिस को आशंका है कि युवती ने चूहे मारने की दवा खाकर जान दी है.

पड़ोसी युवक विपिन यादव के साथ आई थी होटल, तलाश जारी

सराय थाना प्रभारी अनिल कुमार ने बताया कि होटल के रजिस्टर की जांच में सामने आया है कि अर्चना और उसके पड़ोस में रहने वाले विपिन यादव नाम के युवक ने आईडी के साथ सोमवार को होटल में चेक-इन किया था. घटना के बाद से ही विपिन यादव मौके से फरार है.

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पुलिस ने शव को बीके अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है. फरार युवक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है और बरामद सुसाइड नोट की हैंडराइटिंग की भी जांच कराई जा रही है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का खुलासा हो पाएगा.

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