अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA पर रहस्यमयी साइबर हमला हुआ है. हैकरों ने एक ऐसे खुफिया सिस्टम में सेंध लगा दी, जिसमें सोशल मीडिया, सैटेलाइट तस्वीरों और अन्य सार्वजनिक रूप से उपलब्ध स्रोतों से जुटाई गई जानकारियां थीं.

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न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इस साइबर सेंध का असर ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस (ODNI) पर भी पड़ा है. इस घटना के बाद अमेरिका के खुफिया नेटवर्क की सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं.

सीआईए के जिस सिस्टम को निशाना बनाया गया, उसका इस्तेमाल सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारियों को जमा करने और उनका विश्लेषण करने के लिए किया जाता था.

इस सिस्टम के जरिए अमेरिकी खुफिया एजेंसियां दुनिया भर में संभावित खतरों की पहचान करने और महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाने का काम करती थीं.

साइबर अटैक के पीछे कौन?

अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि इस साइबर अटैक के पीछे किसका हाथ था. न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में यह भी नहीं बताया गया है कि आखिरकार हैकरों ने इस सिस्टम में किस तरीके से सेंध लगाई.

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यह मामला हाल के दिनों में सामने आए कई साइबर हमलों और तकनीकी सेवाओं में आई रुकावटों की कड़ी में गंभीर मामला बताया जा रहा है. इनमें अमेरिकी कृषि विभाग में साइबर सेंधमारी भी शामिल है.

इसके अलावा, हाल ही में एफबीआई में दो अलग-अलग साइबर सेंध की घटनाओं का खुलासा हुआ है. वहीं, पेंटागन और अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग भी हालिया साइबर घटनाओं से प्रभावित हुए हैं.

कुछ दिनों पहले हैकर्स ने एफबीआई के नेशनल क्राइम इंफोर्मेशन सेंटर (NCIC) डेटाबेस को निशाना बनाया था. इस डेटाबेस के तहत अमेरिका की संघीय, राज्य और रीजनल लॉ एजेंसी के बीच इंफोर्मेशन का ट्रांसफर किया जाता है.

FBI के NCIC में साइबर हैकर्स का यह दूसरा का हमला था. कुछ महीने पहले भी FBI के सिस्टम पर साइबर हैकर्स ने हमला किया था.

इससे पहले अमेरिका में माइक्रोसॉफ्ट को एक बड़े आउटेज का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से उसकी कई सर्विस 36 घंटे के लिए ठप हो गई थीं. इस दौरान माइक्रोसॉफ्ट कस्टमर आउटलुक, टीम्स और कई ऑफिस ऐप्स का इस्तेमाल नहीं कर पाए थे.

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