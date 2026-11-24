दिल्ली जल बोर्ड की लेट पेमेंट सरचार्ज (LPSC) छूट योजना लाखों उपभोक्ताओं के लिए राहत लेकर आई है. इस योजना के तहत पुराने पानी के बिलों पर लगने वाले भारी लेट पेमेंट सरचार्ज में छूट देकर उपभोक्ताओं को बकाया भुगतान का मौका दिया गया. अब तक 5.66 लाख से अधिक घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ता अपने पुराने बिलों का निपटारा कर चुके हैं.

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इन उपभोक्ताओं को कुल 3618.73 करोड़ रुपये के लेट पेमेंट सरचार्ज से राहत मिली है. वहीं, दिल्ली जल बोर्ड को बकाया बिलों के मूलधन के रूप में 1076.15 करोड़ रुपये की वसूली हुई है.

दिल्ली जल बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक, अब तक कुल 5,66,349 उपभोक्ताओं ने एलपीएससी छूट योजना का लाभ उठाया है. इनमें 5,48,074 घरेलू और 18,275 व्यावसायिक उपभोक्ता शामिल हैं. घरेलू श्रेणी में कुल 13,39,018 उपभोक्ता हैं, जिनमें से करीब 41 फीसदी ने योजना के तहत अपने बकाया पानी के बिल जमा कराए हैं.

वहीं, व्यावसायिक श्रेणी में कुल 70,312 उपभोक्ताओं में से 18,275 यानी लगभग 26 फीसदी ने पुराने बिलों का निपटारा किया है. आंकड़ों से साफ है कि इस योजना में घरेलू उपभोक्ताओं की भागीदारी सबसे ज्यादा रही है.

एलपीएससी छूट योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को सबसे ज्यादा फायदा मिला है. दिल्ली जल बोर्ड को घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं से अब तक 854.54 करोड़ रुपये का मूल बकाया प्राप्त हुआ है. इसके साथ ही 1886.89 करोड़ रुपये का लेट पेमेंट सरचार्ज माफ किया गया है.

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हालांकि, घरेलू श्रेणी में अभी भी करीब 7.90 लाख उपभोक्ता ऐसे हैं, जिन्होंने इस योजना का लाभ नहीं उठाया है. ऐसे उपभोक्ताओं के पास पुराने पानी के बिलों का निपटारा कर भारी सरचार्ज से राहत पाने का मौका मौजूद है.

व्यावसायिक उपभोक्ताओं ने भी दिल्ली जल बोर्ड की एलपीएससी योजना के तहत अपने पुराने बकाया बिलों का भुगतान किया है. अब तक 18,275 व्यावसायिक उपभोक्ताओं ने इस योजना का लाभ उठाया है, जिनसे जल बोर्ड को 221.61 करोड़ रुपये का मूलधन प्राप्त हुआ है.

इसके अलावा, इन उपभोक्ताओं को 1731.84 करोड़ रुपये के लेट पेमेंट सरचार्ज में छूट दी गई है. कुल 70,312 व्यावसायिक उपभोक्ताओं में से करीब 26 फीसदी इस योजना से जुड़ चुके हैं. जल बोर्ड को उम्मीद है कि आने वाले समय में बाकी व्यावसायिक उपभोक्ता भी योजना का लाभ उठाकर अपने पुराने बिल जमा करेंगे.

दिल्ली जल बोर्ड की एलपीएससी छूट योजना से उपभोक्ताओं और विभाग दोनों को फायदा हुआ है. लंबे समय से बकाया पानी के बिल जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं को भारी सरचार्ज से राहत मिली है, जिससे भुगतान का रास्ता आसान हुआ. दूसरी तरफ, दिल्ली जल बोर्ड को मूल बकाया के रूप में 1076 करोड़ रुपये से अधिक की राशि प्राप्त हुई है.

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घरेलू और व्यावसायिक दोनों श्रेणियों में अभी बड़ी संख्या में उपभोक्ता योजना से बाहर हैं. ऐसे में जल बोर्ड के सामने बाकी उपभोक्ताओं को योजना से जोड़ने और बकाया राजस्व की वसूली बढ़ाने की चुनौती बनी हुई है.

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