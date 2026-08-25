Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 25 अगस्त 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO द्वारा विकसित सभी मिसाइल सिस्टम की तकनीक भारतीय इंडस्ट्री को ट्रांसफर करने की मंजूरी दी है. वहीं, केंद्र सरकार ने आम लोगों को रियायती दर पर ₹35 किलोग्राम के भाव से प्याज उपलब्ध कराने का फैसला किया है. इन खबरों के अलावा, स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सभी स्कूलों के लिए हेल्थ एडवाइजरी की है. पढ़ें मंगलवार शाम की बड़ी खबरें

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जंग कैसी भी हो, कम नहीं पड़ेंगी मिसाइलें... रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया बड़ा ऐलान

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO द्वारा विकसित सभी मिसाइल सिस्टम की तकनीक भारतीय इंडस्ट्री को ट्रांसफर करने की मंजूरी दी है. यह ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी प्रक्रिया देश में ही इन मिसाइलों के उत्पादन का रास्ता खोलेगी. पहले ये तकनीकें मुख्य रूप से सरकारी संस्थानों तक सीमित थीं. अब निजी कंपनियां भी इनका निर्माण कर सकेंगी.

'ईरान ने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की...', नेतन्याहू के इस दावे से मचा हड़कंप

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा दावा किया है कि ईरान ने उनके एक बेटे की हत्या करने की कोशिश की थी. हालांकि, उन्होंने इस कथित साजिश को लेकर कोई ठोस जानकारी नहीं दी. नेतन्याहू ने यह भी नहीं बताया कि ईरान ने उनके किस बेटे को निशाना बनाया था और कथित हमले की योजना कितनी आगे तक पहुंची थी.

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राजनीति नहीं छोड़ रहे नितिन गडकरी, 'नई पीढ़ी' वाले बयान पर आई सफाई

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के 'नई पीढ़ी को मौका देना चाहिए' वाले बयान को लेकर उनके कार्यालय की ओर से स्पष्टीकरण आया है. उनके कार्यालय का कहना है कि वे लक्ष्मणराव मानकर ट्रस्ट के बारे में बात कर रहे थे. उनके बयान के कोई राजनीतिक मायने नहीं हैं. गडकरी ने कहा था कि वे पहले जितना काम नहीं कर सकते और अब समय आ गया कि नई पीढ़ी को जिम्मेदारी सौंपी जाए.

पटना: पुलिस ने छात्रों पर किया लाठीचार्ज, जवाब में प्रदर्शनकारियों ने घेरकर पीटा, दो जवान घायल, VIDEO

पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र स्थित बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के बाहर मंगलवार को बड़ी संख्या में छात्रों ने प्रदर्शन किया. छात्र रिजल्ट में कथित गड़बड़ी की आशंका को लेकर विश्वविद्यालय पहुंचे थे. प्रदर्शन के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हुई जिसमें एक महिला पुलिसकर्मी समेत दो पुलिसकर्मी घायल हो गए.

38 लाख अपीलें लंबित, सिर्फ 2% का निपटारा... बंगाल SIR पर SC ने ECI से मांगा जवाब

पश्चिम बंगाल में SIR को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान TMC सांसद और वरिष्ठ वकील कल्याण बनर्जी ने कोर्ट में आरोप लगाया कि SIR की आड़ में बहुत लोगों के नाम मतदाता सूची से काट दिए गए. सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से SIR अपीलों की संख्या, लंबित मामलों और उनके निपटारे को लेकर व्यापक रिपोर्ट मांगी है.

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Onion Retail Stores: 35 रुपये किलो बिकेगी प्याज, सरकार ने 'कांदा एक्सप्रेस' को दिखाई हरी झंडी

प्याज की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने और आम जनता को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लिया है. सरकार अब रियायती दर पर आम लोगों को 35 रुपये किलोग्राम के भाव से प्याज उपलब्ध कराएगी. दरअसल, अचानक प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी से देश के कुछ हिस्सों में भाव 60 से 70 रुपये किलो तक पहुंच गया है.

कोलंबो टेस्ट में तीसरे खिलाड़ी पर गिरी ICC की गाज, यशस्वी-अस‍िथा के बाद इस क्रिकेटर पर एक्शन

भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में श्रीलंकाई स्पिनर प्रभात जयसूर्या पर ICC ने अनुशासनात्मक कार्रवाई की है. आउट होने के बाद गुस्से में बाउंड्री कुशन पर बल्ला मारने के लिए उन्हें आधिकारिक फटकार मिली और एक डिमेरिट पॉइंट भी जोड़ा गया. इस मैच में जायसवाल और असिथा के बाद कार्रवाई झेलने वाले वो तीसरे खिलाड़ी हैं.

Haiwan Trailer: 'अंधा होने से बुरा बेवकूफ होना...', हैवान बने अक्षय, खुद को कैसे बचाएंगे सैफ

अक्षय कुमार और सैफ अली खान की फिल्म ‘हैवान’ का ट्रेलर रिलीज हो गया है. प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी यह फिल्म एक डार्क और ग्रिपिंग थ्रिलर नजर आ रही है, जिसकी कहानी अक्षय और सैफ के बीच होने वाली एक खतरनाक भिड़ंत के इर्द-गिर्द घूमती है. ट्रेलर में अक्षय बेहद डार्क अवतार में नजर आ रहे हैं. फिल्म 11 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

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दिल्ली में स्वाइन फ्लू का खतरा! स्कूलों के लिए अलर्ट जारी, शिक्षा विभाग ने दिए सख्त निर्देश

राजधानी दिल्ली में H1N1 यानि स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों के लिए एक विस्तृत हेल्थ एडवाइजरी और गाइडलाइन जारी की है. इस पहल का मुख्य उद्देश्य स्कूल परिसरों में संक्रमण के फैलाव को रोकना और छात्रों व स्टाफ के बीच जागरूकता बढ़ाना है.

'दिल्ली में काम कराने के लिए धक्के खा रहे सांसद-विधायक...', बीजेपी नेता विजय गोयल ने अपनी ही सरकार पर उठाए सवाल

BJP नेता विजय गोयल ने दिल्ली सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने सफाई, सीवर, बिजली-पानी जैसी बुनियादी समस्याओं के निवारण में सरकार की नाकामी पर नाराजगी जताई है. गोयल ने कहा है कि 'एमसीडी और सरकार के अफसर काम नहीं कर रहे और सांसद, MLA और कॉरपोरेटर उनसे काम करने के लिए गलियों-सड़कों के धक्के खा रहे हैं.

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