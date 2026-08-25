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दिल्ली में स्वाइन फ्लू का खतरा! स्कूलों के लिए अलर्ट जारी, शिक्षा विभाग ने दिए सख्त निर्देश

गाइडलाइन में स्पष्ट किया गया है कि बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक्स या अन्य दवाएं बिल्कुल न लें. छात्रों को पर्याप्त पानी पीने, पौष्टिक भोजन लेने और भरपूर आराम करने की सलाह दी गई है. यदि बच्चे में लक्षण दिखाई दें, तो उन्हें स्कूल न भेजकर घर पर आराम करने दें.

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Delhi H1N1 Alert: दिल्ली में बढ़ते स्वाइन फ्लू के मामलों के बीच एक्शन में सरकार
Delhi H1N1 Alert: दिल्ली में बढ़ते स्वाइन फ्लू के मामलों के बीच एक्शन में सरकार

राजधानी दिल्ली में H1N1 (स्वाइन फ्लू) के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार का शिक्षा विभाग सतर्क हो गया है. दिल्ली के सभी सरकारी, सहायता प्राप्त (Aided) और निजी (Private) स्कूलों के लिए एक विस्तृत हेल्थ एडवाइजरी और गाइडलाइन जारी की गई है. इस पहल का मुख्य उद्देश्य स्कूल परिसरों में संक्रमण के फैलाव को रोकना और छात्रों व स्टाफ के बीच जागरूकता बढ़ाना है.

H1N1 के प्रमुख लक्षण और पहचान
शिक्षा विभाग की गाइडलाइन में कहा गया है कि स्कूल प्रशासन, शिक्षक और अभिभावक बच्चों की सेहत पर खास नजर रखें. H1N1 के मुख्य संभावित लक्षण यहां द‍िए जा रहे हैं. 

बुखार, खांसी और गले में खराश
सिरदर्द और शरीर में दर्द
सांस लेने में दिक्कत और अत्यधिक थकान

स्कूलों को दिए गए सख्त निर्देश
छात्रों को नियमित रूप से साबुन और पानी से हाथ धोने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. जरूरत पड़ने पर और भीड़-भाड़ वाले स्थानों में मास्क लगाने की सलाह दी गई है.
कक्षाओं, डेस्क और बार-बार छुई जाने वाली सतहों (Door Handles, Switches आदि) की नियमित सफाई और सैनिटाइजेशन के निर्देश दिए गए हैं.
बीमार व्यक्ति या लक्षण वाले छात्रों से उचित दूरी बनाए रखने को कहा गया है.
छींकते या खांसते समय मुंह और नाक को टिश्यू या कोहनी से ढकने, और इस्तेमाल किए गए टिश्यू का तुरंत सही निपटान करने की हिदायत दी गई है.
स्कूल परिसर और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने से रोकने के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाएगा.

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स्वास्थ्य देखभाल और परहेज की सलाह

गाइडलाइन में स्पष्ट किया गया है कि बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक्स या अन्य दवाएं बिल्कुल न लें. छात्रों को पर्याप्त पानी पीने, पौष्टिक भोजन लेने और भरपूर आराम करने की सलाह दी गई है. यदि बच्चे में लक्षण दिखाई दें, तो उन्हें स्कूल न भेजकर घर पर आराम करने दें. इसके अलावा स्कूलों में सुबह की प्रार्थना सभा (Assembly), नोटिस बोर्ड और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से H1N1 से बचाव के उपायों का प्रचार-प्रसार किया जाएगा. शिक्षा विभाग के उप निदेशकों (DDE) को अपने-अपने क्षेत्र के स्कूलों में इन दिशा-निर्देशों के सख्ती से पालन की निगरानी करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

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