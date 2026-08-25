scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कोलंबो टेस्ट में तीसरे खिलाड़ी पर गिरी ICC की गाज, यशस्वी-अस‍िथा के बाद इस क्रिकेटर पर एक्शन

भारत के खिलाफ कोलंबो टेस्ट में श्रीलंकाई स्पिनर प्रभात जयसूर्या पर ICC (इंटरनेशनल क्रिकेट काउंस‍िल) ने अनुशासनात्मक कार्रवाई की है. आउट होने के बाद गुस्से में बाउंड्री कुशन पर बल्ला मारने के लिए उन्हें आधिकारिक फटकार मिली और एक डिमेरिट पॉइंट भी जोड़ा गया. इस मैच में यशस्वी जायसवाल और असिथा फर्नांडो के बाद कार्रवाई झेलने वाले वह तीसरे खिलाड़ी हैं.

Advertisement
X
गुस्से में किया था ऐसा काम, अब मिली सजा... जयसूर्या के खिलाफ ICC का फैसला (Photo: PTI)
गुस्से में किया था ऐसा काम, अब मिली सजा... जयसूर्या के खिलाफ ICC का फैसला (Photo: PTI)

भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में श्रीलंकाई स्पिनर प्रभात जयसूर्या को ICC ( (इंटरनेशनल क्रिकेट काउंस‍िल) ) ने आधिकारिक फटकार लगाई है. आउट होने के बाद गुस्से में बाउंड्री कुशन पर बल्ला मारना उन्हें भारी पड़ गया.

ICC ने जयसूर्या को खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ के लिए बनाए गए कोड ऑफ कंडक्ट के आर्ट‍िकy 2.2 का दोषी पाया गया है. यह नियम इंटनेशनल के दौरान क्रिकेट उपकरण, कपड़ों, मैदान के उपकरण या अन्य सुविधाओं के दुरुपयोग से जुड़ा है. जयसूर्या के अनुशासनात्मक रिकॉर्ड में एक डिमेरिट पॉइंट भी जोड़ दिया गया है. पिछले 24 महीनों में यह उनका पहला अपराध है.

आखिरी गेंद पर आउट हुए, फिर फूटा गुस्सा
यह घटना सोमवार को दूसरे दिन के खेल की आखिरी गेंद पर हुई. भारत की ओर से गेंदबाजी करते हुए मनव सुथार ने प्रभात जयसूर्या को LBW आउट किया था.

जयसूर्या ने अंपायर के फैसले के खिलाफ रिव्यू भी लिया, लेकिन फैसला उनके पक्ष में नहीं गया. पवेलियन लौटते समय वह काफी नाराज दिखे और रास्ते में अपने बल्ले से बाउंड्री कुशन पर प्रहार कर दिया. अब इसी हरकत पर ICC ने उनके खिलाफ एक्शन लिया. 

Advertisement

गलती मानी, इसलिए नहीं हुई औपचारिक सुनवाई
प्रभात जयसूर्या ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट की ओर से प्रस्तावित सजा को भी मान लिया. इसके चलते मामले में औपचारिक सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ी. मैदानी अंपायर अहसान रजा और शरफुद्दौला इब्ने शाहिद, तीसरे अंपायर रॉड टकर और चौथे अंपायर प्रगीत रामबुकवेला ने जयसूर्या के खिलाफ आरोप लगाए थे.

कोलंबो टेस्ट में तीसरे खिलाड़ी पर एक्शन 
प्रभात जयसूर्या इस टेस्ट मैच में ICC की कार्रवाई झेलने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं. इससे पहले मैच के पहले दिन भारत के यशस्वी जायसवाल और श्रीलंका के असिथा फर्नांडो पर भी कार्रवाई हुई थी.

दोनों के बीच भारतीय पारी के 17वें ओवर में विवाद हुआ था. असिथा फर्नांडो ने यशस्वी जायसवाल को आउट किया, जिसके बाद जायसवाल उनकी ओर बढ़े और दोनों के बीच कुछ कहा-सुनी हुई. इसके बाद फर्नांडो ने अपना सिर जायसवाल की ओर बढ़ाया. जवाब में जायसवाल भी आगे आए और इस दौरान दोनों के सिर आपस में टकरा गए थे. उस घटना के बाद दोनों खिलाड़ियों पर ICC ने कार्रवाई की थी.

जयसूर्या गेंद से रहे महंगे
इस मुकाबले में प्रभात जयसूर्या गेंदबाजी के दौरान भी काफी महंगे साबित हुए. उन्होंने 42 ओवर में 132 रन देकर 2 विकेट लिए. भारत ने पहली पारी में 9 विकेट पर 503 रन बनाकर पारी घोषित की. भारत के लिए ध्रुव जुरेल 115 रन बनाकर नाबाद लौटे. जवाब में श्रीलंका की शुरुआत अच्छी नहीं रही और दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक टीम ने सिर्फ 8 रन पर 2 विकेट गंवा दिए थे. 

Advertisement

भारत और श्रीलंका के बीच पांच मैचों की इस सीरीज का पहला टेस्ट गॉल में खेला गया था, जिसे भारतीय टीम ने 165 रन से अपने नाम किया था. दूसरा टेस्ट 23 से 27 अगस्त तक कोलंबो में खेला जा रहा है.

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    45 की उम्र-2 बच्चों की मां, ब्रालेट में छाईं श्वेता तिवारी, बोल्डनेस से नजरें हटाना भी मुश्किल |
    'दिल्ली में काम कराने के लिए धक्के खा रहे सांसद-विधायक...', बीजेपी नेता विजय गोयल ने अपनी ही सरकार पर उठाए सवाल |
    'कप्तान-जज के पास जाना है, जाओ... कायदे से दिनदहाड़े मारूंगा', बाराबंकी में सिपाही का धमकी देने वाला VIDEO वायरल |
    Duleep Trophy: 167 रन, 4 विकेट... दलीप ट्रॉफी में छा गया वैभव सूर्यवंशी का टीममेट, गेंद और बल्ले से काटा गदर |
    इस हफ्ते किन जगहों पर होगी जमकर बारिश? निकलने से पहले जानें 25 से 31 अगस्त के मौसम का हाल |
    'लंदन में इमरान से मिली थी, उनका जुनून...', पुरानी मुलाकात याद दिलाकर महबूबा ने क्या इशारा किया |
    किस्सा 3,400 किस वाली 'Kissing Car' का! जानें किस आधार पर पुलिस ने की कार्रवाई |
    बारिश से कब तक हारता रहेगा गुरुग्राम? इन मासूमों के वीडियो से फिर उठा सवाल |
    15 किलो वजन उठाते ही ही लड़खड़ाया, रोबोट की मौत का वीडियो के पीछे का सच क्या है? |
    Onion Retail Stores: 35 रुपये किलो बिकेगा प्याज, सरकार ने 'कांदा एक्सप्रेस' को दिखाई हरी झंडी
    Advertisement