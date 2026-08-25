भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में श्रीलंकाई स्पिनर प्रभात जयसूर्या को ICC ( (इंटरनेशनल क्रिकेट काउंस‍िल) ) ने आधिकारिक फटकार लगाई है. आउट होने के बाद गुस्से में बाउंड्री कुशन पर बल्ला मारना उन्हें भारी पड़ गया.

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ICC ने जयसूर्या को खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ के लिए बनाए गए कोड ऑफ कंडक्ट के आर्ट‍िकy 2.2 का दोषी पाया गया है. यह नियम इंटनेशनल के दौरान क्रिकेट उपकरण, कपड़ों, मैदान के उपकरण या अन्य सुविधाओं के दुरुपयोग से जुड़ा है. जयसूर्या के अनुशासनात्मक रिकॉर्ड में एक डिमेरिट पॉइंट भी जोड़ दिया गया है. पिछले 24 महीनों में यह उनका पहला अपराध है.

A third player has been sanctioned by the ICC for an incident during the second #WTC27 contest between Sri Lanka and India in Colombo.https://t.co/WzZVABH8uT — ICC (@ICC) August 25, 2026

आखिरी गेंद पर आउट हुए, फिर फूटा गुस्सा

यह घटना सोमवार को दूसरे दिन के खेल की आखिरी गेंद पर हुई. भारत की ओर से गेंदबाजी करते हुए मनव सुथार ने प्रभात जयसूर्या को LBW आउट किया था.

जयसूर्या ने अंपायर के फैसले के खिलाफ रिव्यू भी लिया, लेकिन फैसला उनके पक्ष में नहीं गया. पवेलियन लौटते समय वह काफी नाराज दिखे और रास्ते में अपने बल्ले से बाउंड्री कुशन पर प्रहार कर दिया. अब इसी हरकत पर ICC ने उनके खिलाफ एक्शन लिया.

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गलती मानी, इसलिए नहीं हुई औपचारिक सुनवाई

प्रभात जयसूर्या ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट की ओर से प्रस्तावित सजा को भी मान लिया. इसके चलते मामले में औपचारिक सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ी. मैदानी अंपायर अहसान रजा और शरफुद्दौला इब्ने शाहिद, तीसरे अंपायर रॉड टकर और चौथे अंपायर प्रगीत रामबुकवेला ने जयसूर्या के खिलाफ आरोप लगाए थे.

कोलंबो टेस्ट में तीसरे खिलाड़ी पर एक्शन

प्रभात जयसूर्या इस टेस्ट मैच में ICC की कार्रवाई झेलने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं. इससे पहले मैच के पहले दिन भारत के यशस्वी जायसवाल और श्रीलंका के असिथा फर्नांडो पर भी कार्रवाई हुई थी.

दोनों के बीच भारतीय पारी के 17वें ओवर में विवाद हुआ था. असिथा फर्नांडो ने यशस्वी जायसवाल को आउट किया, जिसके बाद जायसवाल उनकी ओर बढ़े और दोनों के बीच कुछ कहा-सुनी हुई. इसके बाद फर्नांडो ने अपना सिर जायसवाल की ओर बढ़ाया. जवाब में जायसवाल भी आगे आए और इस दौरान दोनों के सिर आपस में टकरा गए थे. उस घटना के बाद दोनों खिलाड़ियों पर ICC ने कार्रवाई की थी.

जयसूर्या गेंद से रहे महंगे

इस मुकाबले में प्रभात जयसूर्या गेंदबाजी के दौरान भी काफी महंगे साबित हुए. उन्होंने 42 ओवर में 132 रन देकर 2 विकेट लिए. भारत ने पहली पारी में 9 विकेट पर 503 रन बनाकर पारी घोषित की. भारत के लिए ध्रुव जुरेल 115 रन बनाकर नाबाद लौटे. जवाब में श्रीलंका की शुरुआत अच्छी नहीं रही और दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक टीम ने सिर्फ 8 रन पर 2 विकेट गंवा दिए थे.

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भारत और श्रीलंका के बीच पांच मैचों की इस सीरीज का पहला टेस्ट गॉल में खेला गया था, जिसे भारतीय टीम ने 165 रन से अपने नाम किया था. दूसरा टेस्ट 23 से 27 अगस्त तक कोलंबो में खेला जा रहा है.

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