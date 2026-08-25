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पड़ोसी की गर्लफ्रेंड इस वजह से हुई गुस्सा, मार दिया हथौड़ा, पिचक गया महिला का सिर!

एक महिला पर उसके पड़ोसी की गर्लफ्रेंड ने हथौड़े से हमला कर दिया. इस हमले के बाद महिला का सिर बुरी तरह से टूट गया और वह कई हफ्ते लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रही. एक साल बाद भी वह व्हीलचेयर पर है. चलिए जानते हैं. आखिर पड़ोसी की गर्लफ्रेंड ने ऐसा खौफनाक कदम क्यों उठाया?

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हथौड़े के वार से जिंदगी भर के लिए महिला की खोपड़ी पिचक गई (Photo - AI Generated)
हथौड़े के वार से जिंदगी भर के लिए महिला की खोपड़ी पिचक गई (Photo - AI Generated)

ऑस्ट्रेलिया में एक महिला पर जलन और गुस्से में ऐसा हमला किया गया कि उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई. वह अपने घर में सोफे पर सो रही थी. तभी एक महिला ने उस पर हथौड़े से बेरहमी से हमला कर दिया. हमले में उसके सिर की हड्डियां बुरी तरह टूट गईं और हालत इतनी गंभीर हो गई कि उसका दिमाग तक दिखाई देने लगा. डॉक्टरों ने उसे लंबे समय तक लाइफ सपोर्ट पर रखा. आज वह व्हीलचेयर पर जिंदगी गुजार रही है और उसे 24 घंटे देखभाल की जरूरत है.

यह मामला ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स का है. पीड़िता 32 साल की सारा-जेन क्रिस्टेंसन हैं, जो दो बच्चों की मां हैं. हमला करने वाली महिला का नाम क्रिस्टल ली बेग है. कोर्ट में सामने आया कि इस हमले के पीछे पुरानी जलन और रिश्ते को लेकर गुस्सा था.

सोफे पर सो रही थी सारा-जेन, तभी हुआ हमला
घटना पिछले साल 4 जुलाई की है. सारा-जेन अपने घर के लिविंग रूम में सोफे पर सो रही थीं. सुबह करीब 10:20 बजे उनके साथ रह रहा दोस्त ब्रूस नीचे आया तो उसने सारा-जेन को फर्श पर बेहोश पड़ा देखा.

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उनके सिर से खून बह रहा था और चोट इतनी गंभीर थी कि उनकी खोपड़ी बुरी तरह टूट चुकी थी. हमले के दौरान उनके सिर पर हथौड़े से कई वार किए गए थे. सारा-जेन की हालत देखकर तुरंत इमरजेंसी सर्विस को बुलाया गया और उन्हें अस्पताल ले जाया गया.

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उनकी आंटी जोआन स्मिड्ट जब ICU पहुंचीं तो वहां का मंजर देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए. उन्होंने बताया कि सारा-जेन बेहोश थीं, उनके चेहरे पर गहरी चोटों के निशान थे और शरीर में कई मेडिकल वायर लगे हुए थे. उनके सिर पर पट्टी बंधी थी और उसके पास लगे एक पैड पर लिखा था- 'No bone'.

हमलावर महिला से पहले ही सतर्क थी सारा-जेन
सारा-जेन पहले से ही क्रिस्टल बेग को लेकर सावधान रहती थीं. आंटी के मुताबिक, सारा-जेन ने उनसे कहा था कि क्रिस्टल ड्रग्स लेती है और उसे वह थोड़ी परेशानी पैदा करने वाली महिला लगती है.

इसके बावजूद सारा-जेन ने उससे अच्छे संबंध बनाए रखने की कोशिश की. उन्होंने क्रिस्टल को अपने कुत्ते रूबी को घुमाने तक की इजाजत दी थी. जरूरत पड़ने पर उसे खाना और रहने की जगह भी दी थी.

सारा-जेन की आंटी को क्रिस्टल पर पहले से भरोसा नहीं था. उन्हें यह भी पता था कि सारा-जेन के एक पड़ोसी की उस महिला में दिलचस्पी थी और वह पहले भी उसके करीब आने की कोशिश कर चुका था.

एक साल पुरानी बात ने बढ़ाई जलन
जांच और कोर्ट में सामने आई जानकारी के मुताबिक, क्रिस्टल बेग सारा-जेन से इसलिए नाराज थी क्योंकि करीब एक साल पहले सारा-जेन का उसके बॉयफ्रेंड के साथ संबंध बना था.

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इसी बात को लेकर उसके मन में गुस्सा और जलन थी. आखिरकार यह गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसने सारा-जेन पर सोते समय हथौड़े से हमला कर दिया. हमले के बाद क्रिस्टल ने शुरुआत में अपना अपराध स्वीकार नहीं किया. उसने पुलिस के सामने हमले में शामिल होने से इनकार किया. 

करीब एक महीने बाद उसने इस हमले की बात कबूल की. उस समय वह एक दूसरे घर में चाकू लेकर घुसने के मामले में भी हिरासत में थी.

'काश वो मर जाती...', पुलिस से कही ऐसी बात
क्रिस्टल के कबूलनामे के बाद उसके बयान ने मामले को और भी चौंकाने वाला बना दिया. उसने पुलिस से कहा कि उसे अफसोस है कि सारा-जेन की मौत नहीं हुई. उसने यह भी धमकी दी कि जेल से बाहर आने के बाद वह सारा-जेन को मार देगी. उसके इस रवैये ने पीड़िता के परिवार को और डरा दिया.

सारा-जेन की आंटी जोआन ने हमलावर के इन बयानों को बेहद डरावना और अमानवीय बताया.हमले के बाद सारा-जेन करीब दो हफ्ते तक बेहोश रहीं और लाइफ सपोर्ट पर थीं. डॉक्टरों को भी भरोसा नहीं था कि वह जिंदा बच पाएंगी या नहीं. परिवार के लिए वह समय बेहद मुश्किल था.

बाद में उन्हें लाइफ सपोर्ट से हटाया गया. इलाज के दौरान उनकी बुरी तरह टूटी खोपड़ी की जगह टाइटेनियम प्लेट लगाई गई. इसके अलावा दिमाग के आसपास जमा तरल पदार्थ को बाहर निकालने के लिए शंट भी लगाया गया.

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हमले ने पूरी जिंदगी बदल दी
करीब तीन महीने तक वह ICU में रहीं. इसके बाद उन्हें रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजा गया. हथौड़े के हमले ने सारा-जेन को गंभीर रूप से अपंग कर दिया. उनके शरीर का बायां हिस्सा पूरी तरह लकवाग्रस्त हो गया, जबकि दाएं हिस्से में भी उनकी मूवमेंट सीमित है.

अब उन्हें 24 घंटे देखभाल की जरूरत पड़ती है. रोजमर्रा के छोटे-छोटे काम भी उनके लिए मुश्किल हो गए हैं. वह खुद खाना तक आसानी से नहीं काट सकतीं और बिना मदद के शॉवर लेना भी मुश्किल है.

उनके दो छोटे बेटे हमले के समय अपने पिता के साथ रह रहे थे. सारा-जेन अब समर्थित आवास में रह रही हैं और व्हीलचेयर का इस्तेमाल करती हैं. हालांकि उनकी उम्मीद अभी भी कायम है कि एक दिन वह दोबारा चल सकेंगी.

हमलावर को मिली 13 साल 6 महीने की सजा
क्रिस्टल ली बेग को फरवरी में कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए 13 साल 6 महीने की जेल की सजा सुनाई. उस पर हत्या के इरादे से गंभीर शारीरिक चोट पहुंचाने समेत कई आरोप लगाए गए थे.

सजा के दौरान सारा-जेन और उनकी आंटी भी कोर्ट में मौजूद थीं. आंटी के मुताबिक, क्रिस्टल पूरे समय बिना किसी भाव के बैठी रही, जैसे उसे किसी की जिंदगी बर्बाद करने का कोई अफसोस ही नहीं था.

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सारा-जेन को डर है कि जब क्रिस्टल जेल से बाहर आएगी तो वह फिर से उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है. हालांकि उनकी आंटी उन्हें भरोसा दिलाती हैं कि अभी उनके पास जिंदगी को दोबारा संवारने के लिए काफी समय है.

सारा-जेन की जिंदगी पहले भी आसान नहीं रही. उनका जन्म समय से पहले हुआ था और उनका वजन महज 450 ग्राम था. जब वह 16 साल की थीं, तब उनकी मां की लिवर सिरोसिस से मौत हो गई थी.

बाद में उन्होंने कई मुश्किल रिश्तों का सामना किया, लेकिन उनसे बाहर निकलकर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश की. आज भले ही वह पहले की तरह सामान्य जिंदगी नहीं जी पा रही हैं, लेकिन उनके परिवार को उम्मीद है कि उनकी हालत धीरे-धीरे सुधरेगी.

आंटी जोआन का कहना है कि हर दिन उन्हें सारा-जेन के व्यक्तित्व की कुछ पुरानी झलक फिर से दिखाई देती है. उनके मुताबिक, सारा-जेन ने जिंदगी में बहुत मुश्किलें देखी हैं, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी.

अब परिवार की सबसे बड़ी उम्मीद यही है कि वह एक दिन फिर अपने पैरों पर खड़ी हो सकें और अपने बच्चों के साथ पहले की तरह जिंदगी जी सकें.
 

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