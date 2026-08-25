पटना: पुलिस ने छात्रों पर किया लाठीचार्ज, जवाब में प्रदर्शनकारियों ने घेरकर पीटा, दो जवान घायल, VIDEO

पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र स्थित बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के बाहर मंगलवार को बड़ी संख्या में छात्रों ने प्रदर्शन किया. छात्र रिजल्ट में कथित गड़बड़ी की आशंका को लेकर विश्वविद्यालय पहुंचे थे. प्रदर्शन के दौरान स्थिति बिगड़ गई और छात्रों तथा पुलिसकर्मियों के बीच झड़प हो गई. इस दौरान एक महिला पुलिसकर्मी समेत दो पुलिसकर्मी घायल हो गए.

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इस हिंसक प्रदर्शन और झड़प का एक वीडियो भी सामने आया है. वीडियो में दिख रहा है कि यूनिवर्सिटी के गेट के सामने बड़ी संख्या में छात्र जमा हैं. इस दौरान पुलिस का लाठीचार्ज शुरू हो जाता है. फिर छात्र इधर-उधर भागने लगते हैं. इसी बीच झड़प में दो पुलिसकर्मी छात्रों के झुंड के बीच दिखते हैं, जहां छात्रों और पुलिस के बीच झड़प बढ़ जाती है और पुलिसकर्मी घिरते नजर आते हैं.

क्यों प्रदर्शन कर रहे थे छात्र?

जानकारी के मुताबिक, रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए बड़ी संख्या में छात्र विश्वविद्यालय परिसर के बाहर जुटे और अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे. प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने जमकर हंगामा किया. आरोप है कि इस दौरान आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी कैंपस में भी तोड़फोड़ की गई और वहां मौजूद कर्मचारियों के साथ मारपीट हुई.

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कैसे तनावपूर्ण और हिंसक हो गई स्थिति?

स्थिति उस समय और तनावपूर्ण हो गई, जब प्रदर्शनकारी छात्रों और मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों के बीच झड़प शुरू हो गई. आरोप है कि कुछ उग्र छात्रों ने पुलिसकर्मियों पर भी हमला कर दिया. इस घटना में एक महिला पुलिसकर्मी समेत दो पुलिसकर्मी घायल हुए हैं.

घायल पुलिसकर्मियों में जितेंद्र कुमार भी शामिल हैं. उनके सिर और पैर में गंभीर चोट आई है और उनका इलाज कराया जा रहा है.

राहगीरों पर भी पड़ा प्रदर्शन का असर

हंगामे का असर आसपास की सड़क पर भी देखने को मिला. इस दौरान सड़क से गुजर रहे कुछ लोगों की गाड़ियों के शीशे टूट गए. वहीं, प्रदर्शनकारी छात्रों ने पुलिस पर उन्हें नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज करने का आरोप लगाया है.

छात्रों का कहना है कि वे रिजल्ट में गड़बड़ी की आशंका को लेकर अपनी बात और मांगें विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने रखने पहुंचे थे. छात्रों का आरोप है कि उनकी बात सुनने के बजाय पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी.

घटना की जानकारी मिलने के बाद अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर पहुंचा. काफी मशक्कत के बाद हालात को नियंत्रित किया गया. फिलहाल विश्वविद्यालय परिसर के बाहर पुलिस बल तैनात किया गया है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है. तनाव को देखते हुए आसपास के इलाके में भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है.

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