राजू का रॉकेट पहुंचा सूरज पर, फिर क्या हुआ उसका हाल... पढ़िए मजेदार Jokes

>राजू- कल मैंने रॉकेट छोड़ा तो सीधे सूरज से जा टकराया,

वीरू- क्या बात कर रहा है? फिर क्या हुआ?

राजू- फिर क्या? मेरी पिटाई हुई.

वीरू- किसने मारा?

राजू- सूरज की मम्मी ने...

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>सुबह-सुबह पत्नी नींद से उठते ही बोली,

अजी सुनते हो?

पति- बोलो! क्या हुआ?

पत्नी- मुझे सपना आया कि

आप मेरे लिए हीरों का हार लेकर आए हो

पति- ठीक है, तो वापिस सो जाओ और पहन लो...!!

>मोहन तुम भीख क्यों मांगते हो, यह बुरा काम है.

भिखारी- क्या आपने भीख मांगी है?

मोहन- नहीं.

भिखारी- तो ये बताइए कि आपको कैसे पता चला कि यह बुरा काम है?

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>पत्नी ने मायके से पति को फोन किया...

पत्नी- जी कैसे हैं आप?

पति - ठीक हूं.

पत्नी- मेरी याद आती है तो क्या करते हैं आप?

पति- तुम्हारी फेवरिट आइसक्रीम खा लेता हूं...

>गोलू- अगर कोई गलती हो जाए तो पता है क्या करना चाहिए?

भोलू- क्या...?

गोलू- शांति से बैठकर सोचना चाहिए कि नाम किसका लगाना है...

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>लड़की- मैं तुम्हारे लिए चिंगारी पे चल सकती हूं,

नदी में कूद सकती हूं.

लड़का- लव यू जानू.

क्या तुम मुझे अभी मिलने आ सकती हो?

लड़की- पागल हो क्या इतनी धूप में...!

>संटू- भाई तू स्कूल क्यों नहीं जाता है

बंटू- अरे जाता हूं

लेकिन लोग मुझे मार के बाहर निकाल देते हैं

संटू- क्यों भाई?

कौन से स्कूल जाता है?

बंटू- कन्या पाठशाला...!!

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)

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