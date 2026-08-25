'राहुल गांधी PM मोदी-शाह से बहुत आगे निकल चुके हैं', फोटो शेयर कर बोले संजय राउत

शिवसेना (यूबीटी) के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने राहुल गांधी की खूब तारीफ की है और कहा है कि राहुल अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से आगे निकल चुके हैं. राउत की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है, जब महाराष्ट्र की राजनीति में कई मुद्दों को लेकर सियासी गतिविधियां तेज हैं. राहुल गांधी और संजय राउत की मुलाकात में महाराष्ट्र के घटनाक्रम के अलावा देश की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों पर भी चर्चा हुई.

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शिवसेना (यूबीटी) के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की. यह मुलाकात दिल्ली स्थित 10 जनपथ पर हुई.

बैठक के बाद राउत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर राहुल के साथ अपनी तस्वीर पोस्ट की है.

संजय राउत ने अपनी पोस्ट में लिखा, “आज दिल्ली में 10 जनपथ पर मैंने श्री राहुल गांधी से मुलाकात की। महाराष्ट्र और पूरे देश में हो रही घटनाओं पर उनके साथ विस्तार से चर्चा हुई. उनसे मिलने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने मोदी, शाह और बाकी सभी को काफी पीछे छोड़ दिया है. जय हिंद!”

शिवसेना (यूबीटी) और कांग्रेस विपक्षी गठबंधन का हिस्सा हैं और महाराष्ट्र की राजनीति में दोनों दलों की महत्वपूर्ण भूमिका है.

आज दिल्लीत १० जनपथ येथे

श्री राहुल गांधीं यांच्याशी भेट झाली,

महाराष्ट्र आणि देशातील घडामोडींवर सविस्तर चर्चा झाली,

त्यांना भेटल्यावर खात्री पटते, मोदी शहा वैगेरे वैगेरेना त्यांनी खूप मागे टाकले आहे!

जय हिंद! pic.twitter.com/2f8AKJRTXm — Sanjay Raut (@rautsanjay61) August 25, 2026

इससे पहले भी संजय राउत ने राहुल गांधी की तारीफ की थी. संजय राउत ने कहा था कि राहुल गांधी एक बड़े राष्ट्रीय नेता हैं.

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संजय राउत ने कहा था कि पुणे में आदिवासी छात्र लगभग 20 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं. अगर राहुल गांधी ने यह मुद्दा नहीं उठाया होता, तो वहां विरोध कर रहे छात्रों पर किसी का ध्यान नहीं जाता. उसी आंदोलन से जुड़ी दो आदिवासी लड़कियां आईं और राहुल गांधी के साथ अपनी बात रखी. तभी पूरे देश को महाराष्ट्र में आदिवासी बच्चों की बदहाली के बारे में पता चला. यह वाकई शर्मनाक है कि महाराष्ट्र जैसे राज्य में आदिवासी बच्चों को ऐसे हालात का सामना करना पड़ रहा है.

संजय राउत ने कहा कि राहुल गांधी ने ठीक यही मुद्दा उठाया था. साथ ही उनकी स्कॉलरशिप, फीस और हॉस्टल सुविधाओं से जुड़ी चिंताएं भी जाहिर कीं. इस पर ध्यान देना देवेंद्र फडणवीस की सरकार की ज़िम्मेदारी है. राहुल गांधी एक बड़े राष्ट्रीय नेता हैं; उनके यह मुद्दा उठाने में क्या गलत है?"



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