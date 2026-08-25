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दिल्ली की महिलाओं को कल मिलेंगे ₹2500, रक्षाबंधन से पहले रेखा सरकार का तोहफा

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कल लक्ष्मी योजना के तहत 2500 रुपये की पहली किस्त जारी करेंगी. तालकटोरा स्टेडियम में होने वाले कार्यक्रम में करीब 2500 महिलाओं को किस्त दी जाएगी.

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मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहली किस्त जारी करेंगी .(File Photo)
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहली किस्त जारी करेंगी .(File Photo)

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कल लक्ष्मी योजना के तहत पहली किस्त जारी करेंगी. इस योजना के तहत 2500 रुपये की किस्त जारी की जाएगी. इसके लिए दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में दिल्ली सरकार का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा.

कार्यक्रम में लगभग 2500 महिलाओं को किश्त दी जाएगी. लक्ष्मी योजना में अब तक 6 लाख से ज्यादा महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन किया है. कार्यक्रम सुबह 11 बजे होगा.

इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी. भुगतान के लिए लाभार्थियों को दो विकल्प दिए गए हैं. पहले विकल्प में 1,500 रुपये आरडी या एफडी के तौर पर बैंक खाते में जमा किए जाएंगे, जो 31 जुलाई 2029 तक लॉक-इन रहेंगे. इसके अलावा 1,000 रुपये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) वॉलेट में दिए जाएंगे. दूसरे विकल्प में लाभार्थी चाहें तो पूरी 2,500 रुपये की राशि सीधे अपने आरडी/एफडी खाते में ले सकती हैं.

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दिल्ली में लक्ष्मी योजना के लिए पात्रता

लक्ष्मी योजना का लाभ लेने के लिए महिला की उम्र 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए. परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. आवेदक महिला या उसका परिवार कम से कम 10 साल से दिल्ली का निवासी होना चाहिए. इसके लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, दिल्ली मतदाता पहचान पत्र और आधार-लिंक्ड बैंक खाता जरूरी होगा.

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किन महिलाओं को नहीं मिलेगा लाभ?

सरकारी कर्मचारी, आयकरदाता, GST दाखिल करने वाले, चार पहिया वाहन रखने वाले, सालाना 2400 यूनिट से ज्यादा बिजली खपत वाले परिवार और 3 से अधिक जीवित बच्चों वाली महिलाएं इस योजना का लाभ नहीं ले सकेंगी. अगर किसी ने गलत जानकारी देकर योजना का लाभ लिया तो राशि की वसूली के साथ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है.

बता दें कि दिल्ली सरकार ने लक्ष्मी योजना के लिए वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में 5,110 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. इससे दिल्ली की लगभग 17 लाख से अधिक महिलाओं को लाभ मिलने की बात कही गई है.

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