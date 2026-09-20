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Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 20 सितंबर 2026 की सुबह की बड़ी खबरें और अन्य समाचार

पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ गया है. ईरान ने युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिका के सामने सात शर्तें रखी हैं और मांगें नहीं माने जाने पर 'निर्णायक युद्ध' की चेतावनी दी है.

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ईरान की धमकी के बीच ट्रंप वापस व्हाइट हाउस लौट आए. (File Photo- ITG)
ईरान की धमकी के बीच ट्रंप वापस व्हाइट हाउस लौट आए. (File Photo- ITG)

ईरान ने युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिका के सामने सात शर्तें रखी हैं और मांगें नहीं माने जाने पर 'निर्णायक युद्ध' की चेतावनी दी. वहीं, एशियन गेम्स में भारतीय निशानेबाज इलावेनिल, सोनम और विदर्सा की तिकड़ी ने महिला 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता है. इन खबरों के अलावा, भारतीय मूल की नीला विखे पाटिल स्वीडन की संसद के लिए चुनी गई हैं. पढ़ें रविवार सुबह की बड़ी खबरें

ईरान की नई धमकी के बीच वीकेंड की छुट्टी बीच में छोड़ व्हाइट हाउस लौटे ट्रंप, अलर्ट भी जारी 

ईरान ने युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिका के सामने सात शर्तें रखी हैं और मांगें नहीं माने जाने पर 'निर्णायक युद्ध' की चेतावनी दी है. ईरान की ओर से यह बयान सामने आने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कैंप डेविड से व्हाइट हाउस लौट आए. इसके अलावा अमेरिका ने पश्चिम एशिया में अपने राजनयिक मिशनों के लिए हाई सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया है.

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टीम इंडिया ने गंवाई बादशाहत, श्रीलंका को धोकर इंग्लैंड बना टी20 क्रिकेट में नंबर-1 

इंग्लैंड की टीम श्रीलंका के खिलाफ 3-0 से क्लीन स्वीप के बाद फिर से टी20I रैंकिंग में टॉप पर पहुंच गई है. दिलचस्प बात यह है कि भारत और इंग्लैंड दोनों के 269 रेटिंग पॉइंट हैं. हालांकि, रैंकिंग में मैचों के प्रदर्शन और रेटिंग के आधार पर इंग्लैंड भारत से आगे है. यह 2026 में दूसरी बार है जब इंग्लैंड ने भारत से टी20I में नंबर-1 रैंकिंग छीनी है. 

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आइची-नागोया एशियन गेम्स में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है. भारतीय निशानेबाज इलावेनिल वलारिवन, सोनम मस्कर और विदर्सा विनोद की तिकड़ी ने महिला 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में रजत पदक अपने नाम किया. वहीं, भारतीय महिला हॉकी टीम ने अपने पहले ग्रुप स्टेज मैच में उज्बेकिस्तान को 19-0 से करारी शिकस्त दी.


'मिडिल ईस्ट जाने से पहले दो बार सोचें', बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने नागरिकों के लिए जारी की ट्रैवल एडवाजयरी

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए अलर्ट जारी किया है. अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है कि इस समय पूरे क्षेत्र में सुरक्षा की स्थिति जटिल बनी हुई है. हालात तेजी से बिगड़ सकते हैं. ऐसे में मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी नागरिकों को ज्यादा सतर्क रहने की सलाह दी गई है. 

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'बिग बॉस 20' के 'वीकेंड का वार' में सलमान खान ने कंटेस्टेंट्स से ट्रोलिंग, एज-शेमिंग और बॉडी-शेमिंग के बारे में बात की. इस दौरान सलमान इतना गुस्सा हो गए कि वो खुद शर्टलेस हो गए. सलमान ने कहा, 'हर शो में अचानक उम्र को लेकर बातें होने लगती हैं कि 'वो बूढ़ा हो गया है'. इस दौरान सलमान ने उन ट्रोलर्स और पैपराजी को खरी-खोटी सुनाई. 

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महाराष्ट्र TET पेपर लीक मामले में 3,470 पन्नों की चार्जशीट दाखिल हुई है. इसमें 18 आरोपियों के नाम हैं. जांच में सामने आया है कि TET के प्रश्नपत्र आगरा की महिम पत्रन प्राइवेट लिमिटेड में छापे जा रहे थे. प्रिंटिंग के दौरान जिन कागजों में छोटी-मोटी खराबी होती थी, उन्हें नष्ट करने से पहले डिस्पोजल बिन में रखा जाता था. 

सऊदी के रियाद में हूतियों का बड़ा हमला, कई ठिकानों पर मिसाइल-ड्रोन से अटैक

यमन के हूती विद्रोहियों ने शनिवार को सऊदी अरब की राजधानी रियाद के संवेदनशील स्थानों पर मिसाइलें और ड्रोन दागने का दावा किया. यह दावा रियाद के मुख्य एयरपोर्ट के पास आग और धुएं का काला गुबार देखे जाने के कुछ घंटो बाद किया गया. वहीं, सऊदी अरब के सैन्य गठबंधन ने बताया कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने एक मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया. 

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