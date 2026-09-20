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टीम इंडिया ने गंवाई बादशाहत, श्रीलंका को धोकर इंग्लैंड बना टी20 क्रिकेट में नंबर-1

टीम इंडिया को टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग में बड़ा झटका लगा है. अफगानिस्तान के खिलाफ 3-0 से सीरीज जीतने के बावजूद भारत ने नंबर-1 की कुर्सी गंवा दी है. श्रीलंका के खिलाफ 3-0 से क्लीन स्वीप के बाद इंग्लैंड फिर से टी20I रैंकिंग में टॉप पर पहुंच गया है.

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टीम इंडिया को पछाड़ टी20 में इंग्लैंड फिर बना नंबर-1 (Photo: AP)
टीम इंडिया को पछाड़ टी20 में इंग्लैंड फिर बना नंबर-1 (Photo: AP)

भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज 3-0 से अपने नाम की. लेकिन इसके बावजूद टीम इंडिया को ICC टी20I रैंकिंग में नंबर-1 की कुर्सी गंवानी पड़ी है. इंग्लैंड ने श्रीलंका का तीन मैचों की सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप कर भारत को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है.

इंग्लैंड ने श्रीलंका का किया क्लीन स्वीप

इंग्लैंड ने मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में खेले गए तीसरे टी20 मुकाबले में श्रीलंका को 8 विकेट से हराया. श्रीलंका की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 124 रन पर ऑलआउट हो गई. इसके जवाब में इंग्लैंड ने जोस बटलर की नाबाद 62* रन की पारी की मदद से सिर्फ 9.4 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया. इस जीत के साथ इंग्लैंड ने सीरीज 3-0 से अपने नाम की और टी20I रैंकिंग में फिर से नंबर-1 टीम बन गई.

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भारत और इंग्लैंड के रेटिंग पॉइंट बराबर

दिलचस्प बात यह है कि भारत और इंग्लैंड दोनों के 269 रेटिंग पॉइंट हैं. हालांकि, रैंकिंग में मैचों के प्रदर्शन और रेटिंग के आधार पर इंग्लैंड भारत से आगे निकल गया. भारत के 64 मैचों में कुल 17,201 पॉइंट हैं, जबकि इंग्लैंड के 41 मैचों में 11,021 पॉइंट हैं.

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भारत के लिए क्या मायने रखता है?

टीम इंडिया ने हाल ही में अफगानिस्तान को 3-0 से हराकर शानदार प्रदर्शन किया था. लेकिन इंग्लैंड के श्रीलंका के खिलाफ क्लीन स्वीप के बाद रैंकिंग में बदलाव हो गया. यह 2026 में दूसरी बार है जब इंग्लैंड ने भारत से टी20I में नंबर-1 रैंकिंग छीनी है. इससे पहले इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ 4-0 की सीरीज जीत के बाद शीर्ष स्थान हासिल किया था.

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बटलर और ब्रूक का शानदार प्रदर्शन

तीसरे टी20 में सलामी बल्लेबाज जोस बटलर ने 32 गेंदों पर नाबाद 62* रन बनाए, जबकि कप्तान हैरी ब्रूक ने 33 रन की पारी खेली, ब्रूक को पूरी सीरीज में शानदार प्रदर्शन के लिए 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' चुना गया. इंग्लैंड की श्रीलंका के खिलाफ यह टी20 इंटरनेशनल में लगातार 15वीं जीत थी.

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