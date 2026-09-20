scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

जापान के पूर्व पीएम का सादगी भरा अंदाज, स्टेशन पर खुद बांटने लगे पर्चे, लोग पहचान भी नहीं पाए

जापान के पूर्व प्रधानमंत्री योशिहिको नोडा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वह सुबह चिबा के एक रेलवे स्टेशन पर आम लोगों के बीच खड़े होकर खुद राजनीतिक पर्चे बांटते नजर आए.

Advertisement
X
डा करीब 40 साल से लोगों के बीच इसी तरह पहुंचते रहे हैं. ( Photo: Insta/ @thebeyondindia.in)
डा करीब 40 साल से लोगों के बीच इसी तरह पहुंचते रहे हैं. ( Photo: Insta/ @thebeyondindia.in)

जापान के पूर्व प्रधानमंत्री योशिहिको नोडा का एक वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं. वजह है उनका बेहद साधारण अंदाज. देश के प्रधानमंत्री रह चुके नोडा शुक्रवार सुबह आम लोगों की तरह रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े नजर आए और खुद यात्रियों को राजनीतिक पर्चे बांटते दिखे. यह नजारा जापान के चिबा प्रांत के मिनामी-फुनाबाशी रेलवे स्टेशन का है. 69 साल के नोडा सुबह करीब 6:30 बजे से 8:30 बजे तक स्टेशन के टिकट गेट के पास खड़े रहे. इस दौरान वह ऑफिस जाने वाले लोगों और दूसरे यात्रियों को पर्चे देते रहे.

इन पर्चों में स्थानीय मुद्दों से जुड़ी बातें थीं. इनमें आपदा बीमा, बच्चों के लिए सहायता और प्रीफेक्चर में सुधार जैसे मुद्दे शामिल थे. नोडा यात्रियों के पास जाकर पर्चे देते और लोग अपनी सुविधा के हिसाब से उन्हें लेते हुए आगे बढ़ जाते. कुछ लोगों ने पहचान लिया, कई बिना पहचाने आगे बढ़ गए. स्टेशन पर मौजूद कुछ यात्रियों ने नोडा को पहचान लिया. उन्हें देखते ही कुछ लोगों ने सम्मान से झुककर अभिवादन किया और उनके हाथ से पर्चे भी लिए. हालांकि, कई यात्री ऐसे भी थे जो बिना यह जाने कि उनके सामने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री खड़े हैं, वहां से गुजर गए.

यह वीडियो इसलिए भी खास है क्योंकि नोडा कभी जापान के सबसे बड़े राजनीतिक पद पर रह चुके हैं. इसके बावजूद वह आज भी लोगों के बीच जाकर खुद पर्चे बांटने का अपना पुराना तरीका नहीं भूले हैं.

Advertisement

करीब 40 साल से कर रहे हैं यही काम
योशिहिको नोडा का यह अंदाज कोई नया नहीं है. वह करीब चार दशक से रेलवे स्टेशनों के बाहर खड़े होकर लोगों से सीधे संपर्क करते रहे हैं. नोडा ने साल 1986 में रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े होकर लोगों से बातचीत करने और पर्चे बांटने की शुरुआत की थी. उस समय वह राष्ट्रीय स्तर के बड़े नेता नहीं थे. इसके बाद राजनीति में आगे बढ़ने के बावजूद उन्होंने यह तरीका नहीं छोड़ा. बताया जाता है कि वह लगभग हर सप्ताह के कामकाजी दिनों में इस तरह लोगों के बीच पहुंचते रहे हैं. खास बात यह है कि जापान के प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने इस दिनचर्या को जारी रखा.  रिपोर्ट्स के अनुसार, वह पिछले 40 वर्षों से इस तरह सादगी से जनसंपर्क और न्यूजलेटर बांटने का काम करते रहे हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Rajesh Rawani’s Luxurious Truck
ट्रक की केबिन फाइव स्टार होटल के रूम जैसा! वायरल ट्रक वाले का वीडियो
Tigress keeps watchful eye on her cubs as they cool off in pond at Tadoba reserve
टाइगर के बच्चों की 'पूल पार्टी', मां किनारे बैठकर रखती रही नजर, VIDEO
Amazon Basin, Amazon rainforest,
कदम रखते ही दलदल निगल जाएगा... यहां जमीन पर पांव नहीं रखते इंसान!
son-gifts-dad-dream-bike-father-reaction-emotional-viral-video
'पापा, आ जाओ...' बेटे ने दिया ड्रीम बाइक का सरप्राइज, Video Viral
fssai-14-digit-number-on-food-packets-license
खाने के पैकेट पर लिखे 14 नंबर पढ़ना सीखिए, FSSAI का है ये राज

2011 से 2012 तक रहे जापान के प्रधानमंत्री
योशिहिको नोडा सितंबर 2011 से दिसंबर 2012 तक जापान के प्रधानमंत्री रहे. प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद उनकी पहचान देश के बड़े नेताओं में हुई, लेकिन लोगों से सीधे मिलने-जुलने का उनका पुराना तरीका जारी रहा. हाल की तस्वीरों में भी वह किसी बड़े काफिले या मंच के बजाय अकेले स्टेशन पर खड़े नजर आए. उनके हाथ में पर्चों का बंडल था और वह सुबह की भीड़ के बीच यात्रियों से सीधे संपर्क करते दिखे.

Advertisement

राजनीति में लोगों से सीधे जुड़ने का पुराना तरीका
आज के दौर में नेता लोगों तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया, वीडियो और डिजिटल कैंपेन का सहारा लेते हैं. ऐसे समय में नोडा का रेलवे स्टेशन पर खड़े होकर खुद पर्चे बांटना लोगों का ध्यान खींच रहा है. इस पूरे मामले की सबसे खास बात यही है कि जिस व्यक्ति ने कभी जापान के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी संभाली, वह आज भी आम यात्रियों के बीच खड़े होकर उनसे सीधे संपर्क करता नजर आता है. यही वजह है कि स्टेशन पर उनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    ट्रक की केबिन या फाइव स्टार होटल का रूम? वायरल ट्रक वाले ने दिखाई लग्जरी दुनिया |
    दीपिका-रणवीर के घर फिर गूंजी किलकारी, बेटी का हुआ जन्म |
    हिसार टोल मैनेजर मर्डर का आरोपी STF को देखते ही फ्लाईओवर से कूद गया, नीचे गिरा तो बुरी तरह हुआ घायल |
    Fitkari For healthy Hair: बालों पर ऐसे करें फिटकरी का इस्तेमाल, झड़ते बाल और डैंड्रफ से मिलेगा छुटकारा! |
    मुंबई में बेकाबू BMW का कहर, 5 लोगों को रौंदा, 3 की मौके पर ही मौत |
    टेस्ट की टेंशन में रातभर जागते थे रोहित शर्मा... मां के हाथ के बने इस 'कम्फर्ट फूड' को बताया सुकून |
    400 साल पुराने 'वन देवी' मंदिर में एकता कपूर ने की पूजा, तमन्ना भाटिया बोलीं- छठी मईया... |
    हरिद्वार: पार्किंग को लेकर हुआ विवाद, युवक ने कर दी फायरिंग |
    भयानक... नेपाल की बाढ़ में इतना मलबा आया कि उससे 40 पिरामिड बन जाएं |
    यूपी पुलिस में 912 अभ्यर्थियों को आज मिलेगा नियुक्ति पत्र, सीएम योगी करेंगे वितरण
    Advertisement