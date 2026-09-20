भारत दौरे के लिए वेस्टइंडीज टीम का ऐलान, इस खिलाड़ी को पहली बार मौका, शिमरॉन हेटमायर की भी वापसी

वेस्टइंडीज को भारत दौरे पर पर तीन ओडीआई और 5 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेलने हैं. इन दोनों सीरीज के लिए क्रिकेट वेस्टइंडीज (CWI) ने अपनी टीम्स का ऐलान कर दिया है. दोनों टीमों के बीच ये मुकाबले 27 सितंबर से 18 अक्टूबर तक आठ अलग-अलग शहरों में आयोजित किए जाएंगे.
वनडे और टी20 सीरीज में वेस्टइंडीज की कप्तानी शाई होप करेंगे. वनडे टीम में ज्यादातर वही खिलाड़ी हैं, जिन्होंने श्रीलंका और न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली गई घरेलू सीरीज में शिरकत की थी. वहीं टी20 टीम में भविष्य की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए युवा खिलाड़ियों को मौका दिया गया है.
हैमस्ट्रिंग इंजरी के कारण न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी दो ओडीआई से बाहर रहने वाले जॉन कैम्पबेल की टीम में वापसी हुई है. दूसरी ओर अकीम ऑगस्ते भारत दौरे का हिस्सा नहीं होंगे. अगस्त में सर्जरी के बाद उनका रिहैब जारी है. ऑगस्टे की जगह ज्वेल एंड्रयू को टीम में शामिल किया गया है. उन्हें टॉप और मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है.
हेटमायर टी20 टीम का हिस्सा
अनुभवी बल्लेबाज शिमरॉन हेटमायर न्यूजीलैंड के खिलाफ पिछली सीरीज के आखिरी दो मैचों में खेले थे. CPL (केरेबियन प्रीमियर लीग) के बाद उन्हें रिकवरी के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है. इसी वजह से वह वनडे टीम में नहीं हैं, लेकिन टी20 सीरीज के लिए टीम से जुड़ेंगे.
भारत के खिलाफ वनडे सीरीज के शुरुआती दो मुकाबले वनडे वर्ल्ड कप 2027 के डायरेक्ट क्वालिफिकेशन चक्र के आखिरी मैच होंगे. हालांकि, इन मैचों के नतीजे वेस्टइंडीज को सीधे क्वालिफिकेशन दिलाने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे. वेस्टइंडीज अपनी निकटतम प्रतिद्वंद्वी टीमों को पीछे छोड़कर सीधे वर्ल्ड कप में जगह नहीं बना पाएगा.
वेस्टइंडीज को अब अगले साल होने वाले क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट के जरिए वर्ल्ड कप का टिकट हासिल करना होगा. टीम के मुख्य कोच डैरेन सैमी ने इसके बावजूद भारत के खिलाफ सीरीज को काफी अहम बताया. उन्होंने कहा कि यह दौरा वनडे टीम को अपनी कमियों पर काम करने का अच्छा मौका देगा.
कामिल पूरन की एंट्री
उभरते हुए बल्लेबाज कामिल पूरन को पहली बार टी20 टीम में जगह मिली है. वेस्टइंडीज ने टी20 वर्ल्ड कप 2028 की तैयारी को ध्यान में रखते हुए युवा प्रतिभाओं को तैयार करने की दिशा में यह कदम उठाया है. सीपीएल के इस सीजन में कामिल ने शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने 8 पारियों में 273 रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट 159.64 रहा.
इस साल भारत में हुए टी20 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज की टीम का हिस्सा रहे क्वेंटिन सैम्पसन को भारत दौरे के लिए चुना गया है. वहीं अनुभवी ऑलराउंडर जेसन होल्डर को पांच मैचों की टी20 सीरीज से आराम दिया गया है. सैमी ने कहा कि टी20 टीम का चयन सिर्फ मौजूदा सीरीज को ध्यान में रखकर नहीं किया गया है. टीम मैनेजमेंट का लक्ष्य अगले टी20 वर्ल्ड कप से पहले खिलाड़ियों का मजबूत कोर तैयार करना है.
वेस्टइंडीज की वनडे टीम: शाई होप (कप्तान),ज्वेल एंड्रयू, जॉन कैम्पबेल, कीसी कार्टी, रोस्टन चेज, मैथ्यू फोर्ड, जस्टिन ग्रीव्स, आमिर जंगू, अल्जारी जोसेफ, शमर जोसेफ, विटेल लॉज, गुडाकेश मोती, कीमो पॉल, शेरफेन रदरफोर्ड और जेडन सील्स.
वेस्टइंडीज की टी20 टीम: शाई होप (कप्तान), ज्वेल एंड्रयू, रोस्टन चेज, मैथ्यू फोर्ड, शिमरॉन हेटमायर, अकील हुसैन, शमर जोसेफ, गुडाकेश मोती, कीमो पॉल, कामिल पूरन, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, क्वेंटिन सैम्पसन, रोमारियो शेफर्ड और शमर स्प्रिंगर.
वेस्टइंडीज का भारत दौरा (फुल शेड्यूल)
पहला वनडे: 27 सितंबर (तिरुवनंतपुरम)
दूसरा वनडे: 30 सितंबर (गुवाहाटी)
तीसरा वनडे: 3 अक्टूबर (मुल्लांपुर)
पहला टी20: 6 अक्टूबर (लखनऊ)
दूसरा टी20: 9 अक्टूबर 2026 (रांची)
तीसरा टी20: 11 अक्टूबर 2026 (इंदौर)
चौथा टी20: 14 अक्टूबर 2026 (हैदराबाद)
पांचवां टी20: 17 अक्टूबर 2026 (बेंगलुरु)