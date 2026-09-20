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कटरीना की बहन को डेट कर रहे विक्की कौशल के भाई सनी? तस्वीरों में छिपा बड़ा हिंट

सनी कौशल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर तुर्की वेकेशन की कई तस्वीरें शेयर कीं. इन तस्वीरों में उन्होंने अपनी ट्रिप की अलग-अलग झलकियां दिखाईं. सनी की पोस्ट के कुछ समय पहले इसाबेल कैफ ने भी तुर्की से अपनी तस्वीरें साझा की थीं. जब फैंस ने दोनों की पोस्ट को गौर से देखा तो उन्हें तस्वीरों में कुछ मिलते-जुलते बैकग्राउंड और लोकेशन नजर आए.

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सनी कौशल इसाबेल को कर रहें डेट (Photo: Instagram/ Sunny Kaushal)
सनी कौशल इसाबेल को कर रहें डेट (Photo: Instagram/ Sunny Kaushal)

सोशल मीडिया पर इन दिनों बॉलीवुड की एक नई जोड़ी को लेकर खूब चर्चा हो रही है. कहा जा रहा है कि ये नई जोड़ी है, विक्की कौशल के भाई सनी कौशल और कटरीना कैफ की बहन इसाबेल कैफ. दरअसल दोनों की हालिया सोशल मीडिया पोस्ट में नजर आईं कुछ समानताओं ने फैंस का ध्यान खींचा है. तस्वीरों के बैकग्राउंड और लोकेशन में समानता देखने के बाद सोशल मीडिया पर कयास लगाए जाने लगे कि क्या दोनों एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं?

हाल ही में सनी कौशल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर तुर्की वेकेशन की कई तस्वीरें शेयर कीं. इन तस्वीरों में उन्होंने अपनी ट्रिप की अलग-अलग झलकियां दिखाईं. सनी की पोस्ट के कुछ समय पहले इसाबेल कैफ ने भी तुर्की से अपनी तस्वीरें साझा की थीं. जब फैंस ने दोनों की पोस्ट को गौर से देखा तो उन्हें तस्वीरों में कुछ मिलते-जुलते बैकग्राउंड और लोकेशन नजर आए. बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर दोनों के साथ वेकेशन मनाने और डेटिंग करने के कयास शुरू हो गए.

सनी की पोस्ट पर इसाबेल का कमेंट भी देखने को मिला, जिसने इन चर्चाओं को और हवा दे दी. हालांकि, सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट, समान लोकेशन या किसी कमेंट के आधार पर दोनों के रिश्ते की पुष्टि नहीं की जा सकती.

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पहले से ही रिश्ते में जुड़े हैं दोनों परिवार

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सनी कौशल और इसाबेल कैफ के नाम की चर्चा इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि दोनों परिवार पहले से ही रिश्ते में जुड़े हुए हैं. इसाबेल अभिनेत्री कटरीना कैफ की छोटी बहन हैं, जबकि सनी कौशल अभिनेता विक्की कौशल के छोटे भाई हैं. कटरीना और विक्की ने दिसंबर 2021 में शादी की थी. ऐसे में अगर सनी और इसाबेल के बीच रिश्ते की चर्चा होती है तो यह कनेक्शन फैंस की दिलचस्पी और बढ़ा देता है.

शरवरी के साथ भी जुड़ा था सनी का नाम

सनी कौशल की निजी जिंदगी की बात करें तो इससे पहले उनका नाम अभिनेत्री शरवरी के साथ जोड़ा जाता रहा है. दोनों के रिश्ते को लेकर लंबे समय तक खबरें सामने आती रहीं, हालांकि दोनों ने कभी आधिकारिक तौर पर अपने रिलेशनशिप की पुष्टि नहीं की. बाद में दोनों के ब्रेकअप की खबरों ने भी खूब सुर्खियां बटोरीं.

फिल्मों में भी एक्टिव हैं सनी कौशल

वर्कफ्रंट की बात करें तो सनी कौशल ने 'शिद्दत' में अपनी एक्टिंग से दर्शकों का ध्यान खींचा था. फिल्म में उनके अभिनय की काफी तारीफ हुई थी. आने वाले समय में वह 'लेटर्स टू मिस्टर खन्ना', एक अनटाइटल्ड डिटेक्टिव कॉमेडी और स्नेहा तौरानी की एक अनटाइटल्ड फिल्म में नजर आने वाले हैं. 

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