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'मिडिल ईस्ट जाने से पहले दो बार सोचें', बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने नागरिकों के लिए जारी की ट्रैवल एडवाजयरी

अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी किया है. मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी विदेश विभाग ने क्षेत्र की जटिल सुरक्षा स्थिति को लेकर सतर्क रहने को कहा है. साथ ही यात्रा से पहले ताजा जानकारी लेने की सलाह दी गई है. फ्लाइट कैसिलेंशन, एयरस्पेस बंद होने की संभावना और हिंसक गतिविधियों के चलते नागरिकों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं.

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मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी किया है. (File Photo-ITG)
मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी किया है. (File Photo-ITG)

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए अलर्ट जारी किया है. अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है कि इस समय पूरे क्षेत्र में सुरक्षा की स्थिति जटिल बनी हुई है. हालात तेजी से बिगड़ सकते हैं. ऐसे में मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी नागरिकों को ज्यादा सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

अमेरिका ने कहा है कि क्षेत्र में तनाव के चलते कई फ्लाइट्स रद्द हो सकती हैं. एयरस्पेस बंद होने की भी आशंका है. इसके अलावा ट्रैवल में भी परेशानी आ सकती है. अमेरिकी नागरिकों से कहा गया है कि वे एयरपोर्ट और एयरलाइंस से जुड़े ताजा अपडेट्स पर नजर रखें.

'मिडिल ईस्ट जाने से पहले दो बार सोचें'

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अमेरिकी विदेश विभाग ने मिडिल ईस्ट से बाहर मौजूद अपने नागरिकों को भी चेतावनी दी है. उन्हें इस क्षेत्र की यात्रा करने या यहां से होकर यात्रा करने पर गंभीरता से दोबारा विचार करने को कहा गया है.

अमेरिका का कहना है कि जो लोग मिडिल ईस्ट की यात्रा करते हैं, उन्हें हालात पर लगातार नजर रखनी चाहिए. खासकर उड़ानों और एयरपोर्ट के संचालन की जानकारी लेते रहना जरूरी है. अचानक हालात बदलने पर ट्रैवल प्लान्स प्रभावित हो सकते हैं.

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अमेरिकी अलर्ट में ईरान समर्थित हूती समूह का भी जिक्र किया गया है. अमेरिका के मुताबिक हूती समूह ने सऊदी अरब के खिलाफ हिंसक गतिविधियां की हैं. इसमें नागरिक हवाई अड्डे भी निशाने पर रहे हैं. अमेरिका ने कहा है कि यह सैन्य संघर्ष तेजी से बढ़ सकता है. इसी वजह से पूरे क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है. अमेरिकी नागरिकों को किसी भी संभावित खतरे को हल्के में नहीं लेने की सलाह दी गई है.

अमेरिका ने अपने राजनयिक ठिकानों को लेकर भी चेतावनी दी है. अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक मिडिल ईस्ट के बाहर भी कुछ अमेरिकी राजनयिक ठिकानों को निशाना बनाया गया है.

अमेरिका का कहना है कि ईरान और उसके समर्थक समूह विदेशों में अमेरिकी हितों को निशाना बना सकते हैं. इसमें अमेरिकी नागरिकों और अमेरिकी संस्थानों से जुड़े स्थान भी शामिल हो सकते हैं. अमेरिकी कारोबार और दूसरी संस्थाओं को भी संभावित खतरे की बात कही गई है.

यह भी पढ़ें: 24 घंटे में रुक जाएगी मिडल ईस्ट की जंग? अमेरिका-ईरान के समझौते पर पाकिस्तान का बड़ा दावा

 नागरिकों से सावधानी बरतने की अपील

अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में मौजूद अपने नागरिकों से आसपास के हालात पर नजर रखने को कहा है. उन्हें स्थानीय सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है. साथ ही उड़ान और एयरपोर्ट से जुड़ी जानकारी पहले से जांचने को कहा गया है.

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अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है कि क्षेत्र की स्थिति लगातार बदल सकती है. इसलिए नागरिकों को यात्रा से पहले ताजा जानकारी हासिल करनी चाहिए. अमेरिका ने अलग-अलग देशों के लिए जारी यात्रा संबंधी अलर्ट देखने की भी सलाह दी है.

मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच अमेरिका का यह अलर्ट ऐसे समय आया है, जब क्षेत्र में सैन्य गतिविधियों और संभावित हमलों को लेकर चिंता बनी हुई है. अमेरिकी प्रशासन ने साफ किया है कि हालात तेजी से बदल सकते हैं. ऐसे में नागरिकों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत है.
 

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