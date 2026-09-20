Asian Games Day 1 Live Updates: टेकबॉल में ऐतिहासिक ब्रॉन्ज मेडल से चूकीं क्विमसी डिसूजा, शूटिंग में मुकाबला जारी

जापान के आइची-नागोया में जारी 20वें एशियन गेम्स में भारत की ओर 503 खिलाड़ी (269 पुरुष और 234 महिला) हिस्सा ले रहे हैं. ये खिलाड़ी 34 अलग-अलग खेलों में चुनौती पेश कर रहे हैं. भारतीय दल में सबसे ज्यादा 74 खिलाड़ी एथलेटिक्स के हैं. ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में भारत की पदक उम्मीदें भी इसी बड़े दल से जुड़ी होंगी. फील्ड हॉकी 40 खिलाड़ियों के साथ दूसरे बड़े खेलों में शामिल है.
क्रिकेट और शूटिंग में भारत के 30-30 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जबकि कबड्डी में 24 सदस्यीय टीम उतरेगी. 2022 में हांगझोउ एशियन गेम्स के लिए भारत ने 661 खिलाड़ियों का दल भेजा था. यानी पिछली बार की तुलना में भारतीय दल छोटा है. हालांकि, हांगझोउ में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 106 पदक जीते थे, जो एशियन गेम्स में देश का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है. इस बार भारतीय खिलाड़ी उस प्रदर्शन को आगे बढ़ाने के इरादे से उतरे हैं.
टेकबॉल में भारत की क्विम्सी डिसूजा कांस्य पदक का मैच हार गईं.विमेंस सिंगल्स के ब्रॉन्ज मेडल मैच में क्विमसी को जापान की युइना सकामोटो के हाथों 0-2 से हार का सामना करना पड़ा.
विमेंस 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में भारत की शुरुआत अच्छी रही, लेकिन दूसरे सीरीज के बाद स्थिति थोड़ी बदल गई. सोनम मस्कर शानदार प्रदर्शन करते हुए फिलहाल दूसरे स्थान पर बनी हुई हैं, जबकि विदर्सा कोचलुम्कल विनोद की कमजोर दूसरी सीरीज ने उन्हें 10वें स्थान पर पहुंचा दिया है. फिलहाल साउथ कोरिया और चीन क्रमशः स्वर्ण और रजत पदक की स्थिति में हैं. हालांकि, स्पर्धा अभी पूरी नहीं हुई है और अंतिम नतीजे आने तक पदक की स्थिति बदल सकती है. विश्व चैम्पियनशिप की कांस्य पदक विजेता और 2019 वर्ल्ड कप फाइनल जीत चुकीं इलावेनिल वलारिवन ने अभी निशाना नहीं साधा है. उनके उतरने के बाद भारत की स्थिति में बदलाव की उम्मीद है.
टेकबॉल में विमेंस सिगल स्पर्धा के कांस्य पदक मुकाबले में भारत की क्विम्सी जोआकिम डिसूजा ने दबाव के बीच शानदार जुझारूपन दिखाया. जापान की युइना सकामोटो के खिलाफ मुकाबले की शुरुआत में वह 1-5 से पिछड़ गई थीं, लेकिन इसके बाद भारतीय खिलाड़ी ने जोरदार वापसी करते हुए स्कोर बराबर कर दिया.सकामोटो ने इसके बाद अपनी सर्विस में सुधार किया और लगातार दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन क्विम्सी की लय नहीं टूटी. भारतीय खिलाड़ी ने एक समय स्कोर 10-10 से बराबर कर दिया.पहले सेट के आखिरी दो अंक बेहद रोमांचक रहे. दोनों खिलाड़ियों ने धैर्य बनाए रखा, लेकिन सकामोटो ने निर्णायक क्षणों में बाजी मारते हुए पहला सेट 12-11 से अपने नाम कर लिया.
सुबह 5:30 बजे- वुशु - मेन्स चांगक्वान फाइनल - सूरज सिंह मयांगलाम्बम
सुबह 6:15 बजे- शूटिंग - 10 मीटर एयर राइफल विमेंस इंडिवुजअल क्वालिफिकेशन - सोनम उत्तम मस्कर, विदरसा कोचलुम्कल विनोद और इलावेनिल वलारिवन
सुबह 6:15 बजे- शूटिंग - 10 मीटर एयर राइफल विमेंस टीम फाइनल- सोनम उत्तम मस्कर, विदरसा कोचलुम्कल विनोद और इलावेनिल वलारिवन
सुबह 6:30 बजे- टेबल टेनिस - महिला टीम ग्रुप एफ- भारत बनाम इंडोनेशिया
सुबह 6:30 बजे - टेकबॉल- विमेंस सिंगल्स कांस्य पदक मैच - क्विम्सी जोआकिम डिसूजा
सुबह 7:00 बजे - टेकबॉल- मिक्स्ड डबल्स कांस्य पदक मैच - क्विम्सी जोआकिम डिसूजा और मोहम्मद अनस इमरान
सुबह 7:10 बजे - मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स - विमेंस ट्रेडिशनल -60 किलोग्राम क्वार्टर फाइनल - सुचिका तारियाल बनाम अल्तान बैगलमा
सुबह 7:22 बजे- तैराकी - पुरुषों की 100 मीटर फ्रीस्टाइल - हीट 5- आकाश मणि और बेनेडिक्टन बेनिस्टन
सुबह 7:30 बजे- हॉकी - महिला पूल बी - भारत बनाम उज्बेकिस्तान
सुबह 7:37 बजे- तैराकी - पुरुषों की 100 मीटर बैकस्ट्रोक - हीट 3- उत्कर्ष पाटिल और ऋषभ दास
सुबह 9:00 बजे- टेबल टेनिस - पुरुष टीम ग्रुप एफ - भारत बनाम इंडोनेशिया
सुबह 10:30 बजे- क्रिकेट - महिला सेमीफाइनल - भारत बनाम बांग्लादेश
सुबह 11:00 बजे- मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स - मेन्स ट्रेडिशनल - 77 किलोग्राम क्वार्टर फाइनल - वरुण सान्याल
सुबह 11:00 बजे - शूटिंग - 10 मीटर एयर राइफल विमेंस इंडिवुअल फाइनल - सोनम उत्तम मास्कर, विदरसा कोचलुम्कल विनोद और इलावेनिल वलारिवन (क्वालिफाई करने पर)
सुबह 11:30 बजे: बैडमिंटन - महिला टीम राउंड 1 - भारत बनाम कजाकिस्तान
सुबह 11:30 बजे: हॉकी - पुरुष पूल ए - भारत बनाम इंडोनेशिया
दोपहर 12:30 बजे: टेबल टेनिस - महिला टीम ग्रुप एफ - भारत बनाम सिंगापुर
दोपहर 2:30 बजे के बाद: वुशु - विमेंस 52 किलोग्राम 1/8 फाइनल - अपर्णा
दोपहर 2:30 बजे के बाद: वुशु - मेन्स 75 किग्रा 1/8 फ़ाइनल - विक्रांत बलियान
दोपहर 2:43 बजे: तैराकी - मेन्स 100 मीटर फ्रीस्टाइल - फाइनल - आकाश मणि और बेनेडिक्टन बेनिस्टन (क्वालिफाई करने पर)
दोपहर 2:43 बजे: तैराकी - मेन्स 100 मीटर बैकस्ट्रोक - फाइनल - उत्कर्ष पाटिल और ऋषभ दास (क्वालिफाई करने पर)
दोपहर 3:00 बजे: टेबल टेनिस - पुरुष टीम ग्रुफ F - भारत बनाम ईरान
एशियन गेम्स में रविवार (20 सितंबर) को भारत का कार्यक्रम बेहद व्यस्त रहने वाला है. महिला क्रिकेट टीम सेमीफाइनल मुकाबले में बांग्लादेश के सामने होगी, जबकि महिला और पुरुष हॉकी टीम अपने अभियान की शुरुआत करेंगी. शूटिंग में भारतीय विमेंस टीम 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में पदक के लिए निशाना साधेगी. वहीं वुशु में सूरज सिंह मयांगलाम्बम मेन्स चांगक्वान फाइनल में उतरे हैं, जहां उनके पास पदक जीतने का मौका होगा. सुबह के सत्र में सुचिका तारियाल महिला ट्रेडिशनल 60 किग्रा मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स क्वार्टरफाइनल में चुनौती पेश करेंगी.
टेकबॉल भी भारत के लिए खास रहने वाला है. क्विम्सी जोआकिम डिसूजा महिला सिंगल्स और मिक्स्ड डबल्स दोनों स्पर्धाओं में कांस्य पदक के लिए उतरी हैं. अगर वह पोडियम फिनिश हासिल करती हैं, तो टेकबॉल में भारत के लिए एशियन गेम्स में ये पहला पदक होगा. रविवार को भारतीय खिलाड़ी टेबल टेनिस, तैराकी और विमेंस बैडमिंटन में भी अपने-अपने अभियान को आगे बढ़ाएंगे. तैराकी में भारतीय खिलाड़ियों के पास हीट से आगे निकलकर फाइनल में जगह बनाने और पदक की दौड़ में पहुंचने का मौका रहेगा. वुशु में विक्रांत बालियान और अपर्णा भी चुनौती पेश करेंगे.
एशियन गेम्स 2026 में पहले दिन के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है. पहले दिन भारत जिन-जिन खेलों में अपनी चुनौती पेश कर रहा, उससे जुड़े अपडेट्स हम लगातार यहां शेयर कर रहे हैं. कृपया ताजा अपडेट्स के लिए इस पेज को रिफ्रेश करते रहिए...