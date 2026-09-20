Asian Games Day 1 Live Updates: टेकबॉल में ऐतिहासिक ब्रॉन्ज मेडल से चूकीं क्विमसी डिसूजा, शूटिंग में मुकाबला जारी

6:55 AM (17 मिनट पहले)

Asian Game Live: पहले दिन भारत का पूरा शेड्यूल

Posted by :- Anurag Jha

सुबह 5:30 बजे- वुशु - मेन्स चांगक्वान फाइनल - सूरज सिंह मयांगलाम्बम

सुबह 6:15 बजे- शूटिंग - 10 मीटर एयर राइफल विमेंस इंडिवुजअल क्वालिफिकेशन - सोनम उत्तम मस्कर, विदरसा कोचलुम्कल विनोद और इलावेनिल वलारिवन

सुबह 6:15 बजे- शूटिंग - 10 मीटर एयर राइफल विमेंस टीम फाइनल- सोनम उत्तम मस्कर, विदरसा कोचलुम्कल विनोद और इलावेनिल वलारिवन

सुबह 6:30 बजे- टेबल टेनिस - महिला टीम ग्रुप एफ- भारत बनाम इंडोनेशिया

सुबह 6:30 बजे - टेकबॉल- विमेंस सिंगल्स कांस्य पदक मैच - क्विम्सी जोआकिम डिसूजा

सुबह 7:00 बजे - टेकबॉल- मिक्स्ड डबल्स कांस्य पदक मैच - क्विम्सी जोआकिम डिसूजा और मोहम्मद अनस इमरान

सुबह 7:10 बजे - मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स - विमेंस ट्रेडिशनल -60 किलोग्राम क्वार्टर फाइनल - सुचिका तारियाल बनाम अल्तान बैगलमा

सुबह 7:22 बजे- तैराकी - पुरुषों की 100 मीटर फ्रीस्टाइल - हीट 5- आकाश मणि और बेनेडिक्टन बेनिस्टन

सुबह 7:30 बजे- हॉकी - महिला पूल बी - भारत बनाम उज्बेकिस्तान

सुबह 7:37 बजे- तैराकी - पुरुषों की 100 मीटर बैकस्ट्रोक - हीट 3- उत्कर्ष पाटिल और ऋषभ दास

सुबह 9:00 बजे- टेबल टेनिस - पुरुष टीम ग्रुप एफ - भारत बनाम इंडोनेशिया

सुबह 10:30 बजे- क्रिकेट - महिला सेमीफाइनल - भारत बनाम बांग्लादेश

सुबह 11:00 बजे- मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स - मेन्स ट्रेडिशनल - 77 किलोग्राम क्वार्टर फाइनल - वरुण सान्याल

सुबह 11:00 बजे - शूटिंग - 10 मीटर एयर राइफल विमेंस इंडिवुअल फाइनल - सोनम उत्तम मास्कर, विदरसा कोचलुम्कल विनोद और इलावेनिल वलारिवन (क्वालिफाई करने पर)

सुबह 11:30 बजे: बैडमिंटन - महिला टीम राउंड 1 - भारत बनाम कजाकिस्तान

सुबह 11:30 बजे: हॉकी - पुरुष पूल ए - भारत बनाम इंडोनेशिया

दोपहर 12:30 बजे: टेबल टेनिस - महिला टीम ग्रुप एफ - भारत बनाम सिंगापुर

दोपहर 2:30 बजे के बाद: वुशु - विमेंस 52 किलोग्राम 1/8 फाइनल - अपर्णा

दोपहर 2:30 बजे के बाद: वुशु - मेन्स 75 किग्रा 1/8 फ़ाइनल - विक्रांत बलियान

दोपहर 2:43 बजे: तैराकी - मेन्स 100 मीटर फ्रीस्टाइल - फाइनल - आकाश मणि और बेनेडिक्टन बेनिस्टन (क्वालिफाई करने पर)

दोपहर 2:43 बजे: तैराकी - मेन्स 100 मीटर बैकस्ट्रोक - फाइनल - उत्कर्ष पाटिल और ऋषभ दास (क्वालिफाई करने पर)

दोपहर 3:00 बजे: टेबल टेनिस - पुरुष टीम ग्रुफ F - भारत बनाम ईरान