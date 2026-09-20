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पहले कहासुनी हुई, फिर हाथापाई, इसके बाद कारों में मारने लगे टक्कर... रोंगटे खड़े कर देगा गुरुग्राम का ये वीडियो

गुरुग्राम में सड़क पर हुए विवाद का एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है. मामूली कहासुनी के बाद मामला इतना बढ़ गया कि दो कारों के बीच जमकर टक्कर होने लगी. वायरल वीडियो में काले रंग की बलेनो और सफेद रंग की टैक्सी एक-दूसरे को टक्कर मारती दिखाई दे रही हैं. घटना के दौरान सड़क पर मौजूद लोगों के बीच भी अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

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हुड्डा मार्केट में दो पक्षों के बीच हो गया था विवाद. (Photo: Screengrab)
हुड्डा मार्केट में दो पक्षों के बीच हो गया था विवाद. (Photo: Screengrab)

गुरुग्राम की सड़क पर दो पक्षों के बीच ऐसा विवाद हुआ कि देखने वालों के होश उड़ गए. मामला सेक्टर-38 के हुड्डा मार्केट का है. यहां किसी बात को लेकर बलेनो कार में सवार युवकों और एक टैक्सी चालक के बीच कहासुनी हुई. बात इतनी बढ़ी कि मामला सिर्फ बहस तक नहीं रुका. दोनों पक्षों ने सड़क पर एक-दूसरे की कारों में टक्कर मारना शुरू कर दिया.

इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में काले रंग की बलेनो और सफेद रंग की टैक्सी दिखाई दे रही हैं. दोनों कारें सड़क पर आमने-सामने हैं और फिर अचानक बलेनो टैक्सी की तरफ तेजी से बढ़ती है. इसके बाद दोनों वाहनों के बीच जोरदार टक्कर होती दिखाई देती है.

यहां देखें Video

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हुड्डा मार्केट में किसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद शुरू हुआ था. शुरुआत में कहासुनी हुई. लेकिन देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि सड़क पर गाड़ियां भिड़ाने तक की नौबत आ गई. वायरल वीडियो में बलेनो चालक टैक्सी की तरफ गाड़ी बढ़ाता नजर आता है.

इसके बाद टैक्सी भी पीछे हटती नहीं दिखती. दोनों वाहन एक-दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और जोरदार टक्कर मारते हैं. सड़क पर मौजूद लोगों के बीच इस दौरान अफरा-तफरी का माहौल बन गया. वीडियो में कुछ लोग खुद को दोनों गाड़ियों से दूर करते हुए भी दिखाई देते हैं. इस दौरान आसपास मौजूद लोगों के लिए भी खतरा पैदा हो गया था.

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यह भी पढ़ें: भोपाल की पॉश कॉलोनी में दबंगई: पिता-बेटी को कार से मारी टक्कर, मदद के बजाय दिखाने लगा अकड़; मचा बवाल

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है. वीडियो में गाड़ियों को जिस तरह एक-दूसरे से टकराते देखा जा सकता है, उसे लेकर लोग तरह-तरह के सवाल उठा रहे हैं. खासकर इस बात को लेकर कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मामूली विवाद सड़क पर गाड़ियों की भिड़ंत तक पहुंच गया. हालांकि, अभी तक विवाद की शुरुआत किस बात को लेकर हुई थी, इसकी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है.

फिलहाल सामने आए वीडियो के आधार पर घटना की जानकारी सामने आई है. मामले में पुलिस की ओर से क्या कार्रवाई की गई है, इसकी पूरी जानकारी अभी सामने आना बाकी है. यह भी साफ नहीं है कि घटना में किसी व्यक्ति को चोट लगी या नहीं. गुरुग्राम में सड़क पर विवाद के दौरान गाड़ियों को हथियार की तरह इस्तेमाल करने का यह मामला जरूर चौंकाने वाला है. कुछ सेकेंड की कहासुनी कैसे सड़क पर खतरनाक भिड़ंत में बदल गई, इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है.

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