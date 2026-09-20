राधा रानी की भक्ति में लीन हुए बंगाल CM शुभेंदु अधिकारी, राधा अष्टमी पर भक्तों संग कीर्तन में झूमे

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी राधा अष्टमी के मौके पर कोलकाता के गौड़ीय मठ पहुंचे. उन्होंने यहां पूजा-अर्चना की. इस दौरान उन्होंने भक्तों के साथ कीर्तन में हिस्सा लिया. शुभेंदु अधिकारी भक्ति गीत गाते भी नजर आए. उनके साथ मठ में मौजूद श्रद्धालुओं ने भी कीर्तन किया.
शुभेंदु अधिकारी बागबाजार स्थित श्री गौड़ीय मठ पहुंचे थे. यहां राधा अष्टमी के मौके पर खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. मठ में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे. इस दौरान भक्ति गीत और कीर्तन का आयोजन हुआ.
शुभेंदु अधिकारी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए. उन्होंने भक्तों के साथ भक्ति गीत गाए. इसके बाद वह कीर्तन के दौरान भक्तों के साथ नाचते हुए भी नजर आए. कार्यक्रम में माहौल भक्तिमय रहा. उन्होंने कीर्तन के दौरान भक्तों के साथ मिलकर ढोलक भी बजाई.
बंगाल सीएम का मठ पहुंचने का वीडियो भी सामने आया है. वीडियो में वह भक्तों के साथ कीर्तन करते दिखाई दे रहे हैं. वह भक्ति गीत गाते और तालियां बजाते नजर आए. इसके बाद वह कीर्तन की धुन पर भक्तों के साथ नाचते भी दिखे.
राधा अष्टमी के मौके पर कोलकाता के श्री गौड़ीय मठ में धार्मिक उत्साह का माहौल रहा. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए. मुख्यमंत्री ने भी इस आयोजन में हिस्सा लेकर पूजा-अर्चना की और भक्तों के साथ कीर्तन किया.
मठ में राधा अष्टमी पर की पूजा-अर्चना
मुख्यमंत्री ने श्री गौड़ीय मठ में पूजा-अर्चना की. उन्होंने राधा अष्टमी के मौके पर भगवान के दर्शन किए. इस दौरान उन्होंने धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया. मठ में मौजूद लोगों ने भी उनका स्वागत किया. राधा अष्टमी भगवान कृष्ण की प्रिय राधा रानी के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है. इस दिन मंदिरों में विशेष पूजा होती है. कई जगह भजन और कीर्तन के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं.