Asian Games: अटापट्टू के तूफान में बेहाल हुआ पाकिस्तान, फाइनल में पहुंची श्रीलंकाई टीम

श्रीलंका ने एशियन गेम्स 2026 की विमेंस क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल में जगह बना ली है. 20 सितंबर (रविवार) को निशिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में खेले गए पहले सेमीफाइनल में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 8 विकेट से पराजित किया. मुकाबले में पाकिस्तान ने श्रीलंका को जीत के लिए 178 रनों का टारगेट दिया था, जिसे उसने 17.5 ओवर में हासिल कर लिया. अब गोल्ड मेडल मैच में 22 सितंबर (मंगलवार) को श्रीलंका का सामना भारत/बांग्लादेश से होगा. वहीं उसी दिन पाकिस्तानी टीम ब्रॉन्ज मेडल मैच में उतरेगी.
पाकिस्तान के खिलाफ श्रीलंकाई टीम की जीत में कप्तान चमारी अटापट्टू की अहम भूमिका रही. अटापट्टू ने 50 बॉल पर नाबाद 83 रन बनाए, जिसमें 7 चौके और 6 छक्के शामिल रहे. वहीं हसिनी परेरा ने 26 गेंदों का सामना करते हुए 42 रन बनाए. परेरा ने 3 चौके और तीन छक्के लगाए.
चमारी अटापट्टू और हसिनी परेरा के बीच दूसरे विकेट के लिए 95 रनों की मैच जिताने वाली साझेदारी हुई. सलामी बल्लेबाज इमेशा दुलानी (27 रन) और हर्षिता समरविक्रमा (नाबाद 17 रन) ने भी उपयोगी योगदान दिए.
मुकाबले में टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तानी टीम ने निर्धारित 20 ओवर्स में चार विकेट पर 177 रन बनाए. पाकिस्तान के लिए आयशा जफर ने 9 चौके और दो छक्के की मदद से 40 बॉल पर 71 रनों का योगदान दिया. सलामी बल्लेबाज शवाल जुल्फिकार ने भी 50 गेदों पर 54 रन बनाए, जिसमें तीन चौके और दो छक्के शामिल रहे. श्रीलंका की तरफ से काव्या काविंदी, सुंगधिका कुमारी और चमारी अटापट्टू ने एक-एक विकेट लिए.
पाकिस्तान की प्लेइंग XI: गुल फिरोजा (विकेटकीपर), शवाल जुल्फिकार, आयशा जफर, फातिमा सना (कप्तान), आलिया रियाज, एमान फातिमा, सायरा जबीन, तुबा हसन, नाशरा संधू, उम्म ए हानी और मोमिना रियासत.
श्रीलंका की प्लेइंग XI: इमेशा दुलानी, चमारी अटापट्टू (कप्तान), हसिनी परेरा, कविशा दिलहारी, हर्षिता समरविक्रमा, हंसिमा करुणारत्ने, कौशानी नुथ्यांगना (विकेटकीपर), मिताली अयोध्या, काव्या कविंदी, चामुदी प्रबोदा और सुगंधिका कुमारी