scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कतर से हमास को मिल रही थी फंडिंग... रिपोर्ट के दावे पर इजरायली PM नेतन्याहू घिरे, विपक्ष ने उठाए सवाल

येदिओथ अहरोनोथ (Yedioth Ahronoth) की एक रिपोर्ट में कई चौकानें वाले दावे किए गए है. इसके मुताबिक, नेतन्याहू को कतर से हमास के सैन्य संगठन तक पहुंच रहे पैसों के बारे में कई बार इजरायली खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी दी थी. इस रकम को हमास के सैन्य बजट का लगभग आधा बताया गया है. नेतन्याहू और कतर दोनों ने आरोपों को खारिज किया है.

Advertisement
X
कतर से हमास को मिल रही फंडिंग के दावे पर विपक्ष ने इजरायली PM नेतन्याहू घेरा है. (File Photo-AFP)
कतर से हमास को मिल रही फंडिंग के दावे पर विपक्ष ने इजरायली PM नेतन्याहू घेरा है. (File Photo-AFP)

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर कतर और हमास से जुड़े फंडिंग के एक मामले को लेकर सवाल उठ रहे हैं. दरअसल, एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 7 अक्टूबर 2023 के हमले से पहले इजरायली खुफिया एजेंसियों ने नेतन्याहू को कतर से हमास के सैन्य संगठन तक पहुंच रहे पैसों को लेकर कई बार चेतावनी दी थी. 

इस रिपोर्ट के मुताबिक, खुफिया आकलन में यह रकम हमास के सैन्य संगठन के कुल बजट की करीब आधी तक बताई गई थी. इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद विपक्षी नेताओं ने नेतन्याहू पर निशाना साधा है. उनका कहना है कि अगर सुरक्षा एजेंसियों की ओर से ऐसी जानकारी दी गई थी, तो इस मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए.

इजरायली खुफिया एजेंसियों ने दी थी वार्निंग

सम्बंधित ख़बरें

Donald Trump (File Photo- ITG)
इजरायल को 40 हजार बम देने वाली डील पर लगेगी रोक? डेमोक्रेट सांसद की आपत्ति
Trump Israel bombs
इजरायल को एक-एक टन के 40 हजार बम देगा अमेरिका, जानिए क्यों?
नाजा पर क्यों खफा है इजरायल. (Photo:ITG)
फिल्म पर फूटा नेतन्याहू का गुस्सा, मुट्ठी भींचकर बोले- ये देशद्रोह
Narendra Modi Netanyahu
भारत में BRICS समिट के बीच PM मोदी ने नेतन्याहू को किया याद
israel prime minister netanyahu claims iran government collapse near
'ईरान में बस होने वाला तख्तापलट', चुनाव के बीच नेतन्याहू के गजब के दावे

इजरायली न्यूजपेपर येदिओथ अहरोनोथ (Yedioth Ahronoth) की एक जांच रिपोर्ट में दावा किया गया है कि नेतन्याहू को कतर से हमास के सैन्य संगठन तक पहुंच रहे पैसों की जानकारी कई बार दी गई थी. रिपोर्ट के मुताबिक, इजरायली खुफिया एजेंसियों ने आकलन किया था कि यह पैसा हमास के सैन्य संगठन के बजट का बड़ा हिस्सा था.

यह भी पढ़ें: 'ईरान में बस होने वाला तख्तापलट', चुनाव के बीच नेतन्याहू के गजब के दावे

Advertisement

रिपोर्ट में मिस्र की ओर से दी गई चेतावनी का भी जिक्र है. दावा किया गया है कि मिस्र ने भी नेतन्याहू को बताया था कि कतर से आने वाली रकम हमास के सैन्य संगठन तक पहुंच रही है. इसके अलावा इजरायली खुफिया एजेंसियों को एक अलग और गुप्त रास्ते की जानकारी मिली थी. इसके जरिए कतर से जुड़ी रकम सीधे हमास की सशस्त्र इकाइयों तक पहुंचाई जा रही थी.

इस बीच नेतन्याहू के कार्यालय ने इन दावों को खारिज किया है. कार्यालय ने जांच रिपोर्ट को पुराने झूठ का संग्रह बताया है. उसका कहना है कि इन दावों को पहले भी गलत साबित किया जा चुका है. नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा है कि इजरायल के सुरक्षा प्रमुखों ने कतर की आर्थिक मदद का समर्थन किया था. यह मदद मानवीय जरूरतों के लिए थी. इसका उद्देश्य गाजा में शांति और स्थिरता बनाए रखने में मदद करना था.

कतर ने भी आरोपों को बताया गलत

कतर ने भी रिपोर्ट में किए गए दावों को पूरी तरह खारिज किया है. कतर के अंतरराष्ट्रीय मीडिया कार्यालय ने कहा कि उसने कभी हमास को पैसा नहीं दिया. उसके मुताबिक, कतर की मदद इजरायल और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ तय व्यवस्था के तहत फिलिस्तीनी नागरिकों तक पहुंचाई गई.

Advertisement

कतर ने कहा कि अगर किसी दूसरे तरीके से कोई पैसा हमास तक पहुंचा भी है, तो उसका कतर से कोई संबंध नहीं है. कतर ने इजरायल के राजनीतिक नेताओं पर भी निशाना साधा. उसने आरोप लगाया कि चुनाव से पहले गल्फ देश को बलि का बकरा बनाने की कोशिश की जा रही है.

यह भी पढ़ें: 'हमास बड़ा हमला करने वाला है...', UAE के शेख ने नेतन्याहू को चेताया लेकिन कर दिया था इग्नोर

रिपोर्ट के सामने आने के बाद नेतन्याहू की सरकार पर विपक्ष का दबाव बढ़ा है. याशर पार्टी के प्रमुख गादी आइजेनकोट ने कहा कि इन खुलासों से 7 अक्टूबर के हमले से जुड़ी घटनाओं की जांच की जरूरत और बढ़ गई है. उन्होंने 7 अक्टूबर की सुरक्षा विफलताओं की जांच के लिए एक राज्य जांच आयोग बनाने की मांग की. इस हमले से पहले इजरायल की सुरक्षा व्यवस्था और खुफिया सूचनाओं को लेकर पहले भी कई सवाल उठ चुके हैं.

नई रिपोर्ट ने अब कतर से आने वाली रकम और उसके हमास तक पहुंचने के दावों को लेकर एक और बहस छेड़ दी है. हालांकि, नेतन्याहू का कार्यालय और कतर दोनों इन आरोपों को खारिज कर चुके हैं.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 20 सितंबर 2026 की सुबह की बड़ी खबरें और अन्य समाचार |
    Parivartini Ekadashi 2026: परिवर्तिनी एकादशी कब है? नोट करें सही डेट, पूजा का शुभ मुहूर्त |
    कतर से हमास को मिल रही थी फंडिंग... रिपोर्ट के दावे पर इजरायली PM नेतन्याहू घिरे, विपक्ष ने उठाए सवाल |
    कटरीना की बहन को डेट कर रहे विक्की कौशल के भाई सनी? तस्वीरों में छिपा बड़ा हिंट |
    Asian Games: अटापट्टू के तूफान में बेहाल हुआ पाकिस्तान, फाइनल में पहुंची श्रीलंकाई टीम |
    बिग बॉस में लौटा सलमान का 'दबंग' अंदाज, ट्रोल्स पर भड़के-उतारी शर्ट, फैंस की शिकायत हुई दूर! |
    नंदीग्राम के बाद रेजीनगर में भी उपचुनाव उम्मीदवार गिरफ्तार, 5 साल पुराने केस में एक्शन |
    पहले कहासुनी हुई, फिर हाथापाई, इसके बाद कारों में मारने लगे टक्कर... रोंगटे खड़े कर देगा गुरुग्राम का ये वीडियो |
    राधा रानी की भक्ति में लीन हुए बंगाल CM शुभेंदु अधिकारी, राधा अष्टमी पर भक्तों संग कीर्तन में झूमे |
    पिछले साल टीचर को थप्पड़, अब खामोशी की सजा...! DUSU चुनाव के बाद विक्ट्री जुलूस पर बैन की इनसाइड स्टोरी क्या है
    Advertisement