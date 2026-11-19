कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने नियमों में बड़े बदलाव किए हैं. वहीं, केंद्र सरकार ने गाड़ियों के पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट की वैलिडिटी को लेकर नए नियम जारी कर दिए हैं. इन खबरों के अलावा, कॉकरोच जनता पार्टी अपने राष्ट्रीय अभियान 'क्या बोलती पब्लिक' की शुरुआत 22 नवंबर को गोवा से करेगी. पढ़ें गुरुवार शाम की बड़ी खबरें

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EPFO Rule Change: ईपीएफओ ने किया बड़ा बदलाव, अब 55 की उम्र से पहले पीएफ खाते से निकाल सकेंगे 90% पैसा

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने नियमों में बड़े बदलाव किए हैं. नए बदलाव के तहत अब ऐसे PF खाताधाक, जो 55 साल की उम्र होने से पहले रिटायर हो रहे हैं या नौकरी छोड़ रहे हैं, अपने PF Balance का 90% पैसा तुरंत निकाल सकेंगे. इसके अलावा सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने 'सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान' शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है.

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली SIR मामले की सुनवाई 2 दिसंबर तक टाली

दिल्ली में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 2 दिसंबर तक के लिए टाल दी है. सुनवाई के दौरान जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने कहा कि पहले लोगों को फॉर्म भरने दीजिए. जब नामांकन के लिए व्यवस्था की गई है तो उसका इस्तेमाल होना चाहिए और लोगों को पहले मतदाता सूची में शामिल होने का मौका मिलना चाहिए.

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PM Modi Gift to Trump: ट्रंप को सोने की पेंटिंग, जापानी PM को काशी का दुपट्टा! पीएम मोदी ने वर्ल्ड लीडर्स को दिए सुंदर गिफ्ट, जानें इन दोनों तोहफों की खासियत

PM मोदी ने मनीला में वार्षिक आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत वहां आए सभी वर्ल्ड लीडर्स को कई उपहार भेंट किए. पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को राजस्थान की सुप्रसिद्ध पिछवाई पेटिंग और जापान की प्रधानमंत्री को वाराणसी का विश्वप्रसिद्ध बनारसी स्टोल गिफ्ट किया.

झारखंड में 108 एम्बुलेंस सेवा ठप, तीन महीने से सैलरी नहीं मिलने पर हड़ताल पर कर्मचारी

झारखंड के 108 एम्बुलेंस कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं. उनकी नाराजगी की बड़ी वजह जुलाई से बकाया वेतन है. कर्मचारियों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया. राज्य में करीब 2,500 कर्मचारी इस सेवा से जुड़े हैं. ये कर्मचारी लगभग 500 सरकारी 108 एम्बुलेंस के संचालन में काम करते हैं.

एमके स्टालिन को हराने वाले TVK विधायक वीएस बाबू का निधन

तमिलनाडु में अभिनेता विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम के विधायक वीएस बाबू का गुरुवार, 19 नवंबर को निधन हो गया. वह लंबे समय से बीमार थे और चेन्नई के MGM हेल्थकेयर अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था. बाबू ने 2026 के विधानसभा चुनाव में कोलाथुर सीट से DMK अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को हराकर बड़ा उलटफेर किया था.

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PUC सर्टिफिकेट को लेकर बड़ा बदलाव... BS-6 वालों को राहत, पुरानी गाड़ियों की शामत

केंद्र सरकार ने गाड़ियों के पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (पीयूसी) सर्टिफिकेट की वैलिडिटी को लेकर नए नियम जारी कर दिए हैं. नए नियम के तहत बीएस-6 गाड़ियों को पहले के मुकाबले अब पीयूसी सर्टिफिकेट रिन्यू कराने के लिए ज्यादा समय मिलेगा. यानी बीएस-6 कारों और दूसरी गाड़ियों का पीयूसी ज्यादा वक्त तक के लिए मान्य होगा.

दुनिया का बेस्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन बना भारत, लिस्ट में बताई गईं घूमने की ये 11 खूबसूरत जगहें

अमेरिकी मैगजीन Travel + Leisure ने भारत को 2027 के लिए दुनिया के बेहतरीन ट्रैवल डेस्टिनेशन का खिताब दिया है. यह पहचान देश की समृद्ध विरासत, प्राकृतिक खूबसूरती और दुनियाभर के टूरिस्ट्स के बीच बढ़ती पॉपुलैरिटी दिखाती है. मैगजीन ने इससे पहले 2026 के लिए ब्राजील, 2025 के लिए थाईलैंड और 2024 के लिए कोस्टा रिका को चुना था.

दादर मेट्रो स्टेशन का बदलेगा नाम, अब कहलाएगा चैत्यभूमि

मुंबई के दादर मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर चैत्यभूमि किया जाएगा. वहीं, दादर रेलवे स्टेशन का नाम पहले की तरह ही रहेगा. महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस ने इस संबंध में औपचारिक स्पष्टीकरण दिया है. इससे पहले ऐसी खबरें सामने आई थीं कि दादर के उपनगरीय रेलवे स्टेशन का भी नाम बदला जा रहा है, जिसके बाद इसे लेकर भ्रम की स्थिति बन गई थी.

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'क्या बोलती पब्लिक' के जरिए जनता की नब्ज टटोलेगी CJP, गोवा से राष्ट्रीय अभियान का होगा आगाज

कॉकरोच जनता पार्टी अपने राष्ट्रीय अभियान 'क्या बोलती पब्लिक' की शुरुआत 22 नवंबर को गोवा से करेगी. इसका नाम 'चल्ला कितेम, गोवा' रखा गया है, जिसका मतलब है 'गोवा में क्या चल रहा है?' गोवा की पार्टी नेता अफरीन शेख ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी. इस कार्यक्रम में पार्टी के नेता अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका और सौरभ दास भी शामिल होंगे.

Rising Stars Asia Cup: वैभव-अभिषेक की जोड़ी दोहा में करेगी शिकार, नेपाल से होगा आगाज

राइजिंग स्टार्स एशिया कप में भारत ए की टीम शुक्रवार को दोहा में नेपाल के खिलाफ मुकाबले से अपने अभियान का आगाज करेगी. ये मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा. इस टूर्नामेंट में तिलक वर्मा टीम की कमान संभालेंगे. भारत ए की टीम में अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी के अलावा रिंकू सिंह जैसे टी20 के कई बड़े नाम शामिल हैं.

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