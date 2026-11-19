क्राइम और मिस्ट्री का रोमांच जेन जी दर्शकों को हमेशा से अपनी ओर खींचता रहा है. सस्पेंस से भरी कहानियां, अनसुलझे रहस्य और हर मोड़ पर चौंकाने वाले ट्विस्ट आज की युवा पीढ़ी की पहली पसंद बन चुके हैं. अगर आप भी दिमाग को झकझोर देने वाले थ्रिलर और जासूसी शो के शौकीन हैं, तो नेटफ्लिक्स पर मौजूद ये 7 क्राइम और मिस्ट्री सीरीज आपकी वॉचलिस्ट में जरूर होनी चाहिए.

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इनमें स्कूल में हुई मौत से लेकर पुराने मर्डर केस, खतरनाक पीछा, खूनी खेल, टाइम ट्रैवल, बड़ी डकैती और गायब हो चुके लोगों तक की कहानियां शामिल हैं.

1. वन ऑफ अस इज लाइंग: हाई स्कूल के पांच छात्र एक साथ डिटेंशन में जाते हैं, लेकिन उनमें से केवल चार ही जिंदा बाहर निकलते हैं. मरने वाला छात्र स्कूल का सबसे बड़ा गॉसिप ब्लॉगर था, जो अगले ही दिन उन चारों के सबसे गहरे राज खोलने वाला था. सवाल उठता है कि यह महज एक हादसा था या सोची-समझी साजिश. यह सीरीज हर एपिसोड के साथ सस्पेंस को दोगुना कर देती है.

2. अ गुड गर्ल्स गाइड टू मर्डर: हॉली जैक्सन के मशहूर उपन्यास पर आधारित यह सीरीज जेन जी के बीच बेहद लोकप्रिय है. पांच साल पहले एक छोटे से शहर में हुई एक स्कूली छात्रा की हत्या और उसके बॉयफ्रेंड की आत्महत्या के मामले को फिर से खोला जाता है. पिप फिट्ज-अमोबी नाम की एक युवा लड़की अपने स्कूल प्रोजेक्ट के बहाने इस केस की तह तक जाती है और शहर के कई छिपे हुए चेहरों को बेनकाब करती है.

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3. यू: यह कहानी किताबों की एक दुकान के मैनेजर जो गोल्डबर्ग की है, जो प्यार में पड़ने पर किसी भी हद तक जा सकता है. यह साइकोलॉजिकल थ्रिलर सोशल मीडिया के दौर में किसी का पीछा करने और उसकी जिंदगी को कंट्रोल करने के खतरे को दिखाती है.

4. एलीट: स्पेन के एक बेहद अमीर और प्रतिष्ठित स्कूल में तीन मध्यमवर्गीय छात्रों को स्कॉलरशिप मिलती है. इसके बाद अमीर और गरीब के बीच की खाई एक खूनी खेल में बदल जाती है. ग्लैमर, दोस्ती, धोखा और मर्डर मिस्ट्री का यह कॉकटेल युवाओं को अंत तक बांधे रखता है.

5. डार्क: अगर आपको दिमाग उलझा देने वाली मिस्ट्री पसंद है, तो यह जर्मन साइंस-फिक्शन थ्रिलर आपके लिए है. एक छोटे से शहर में बच्चों के गायब होने से शुरू हुई यह कहानी चार परिवारों की तीन पीढ़ियों के गहरे राज और टाइम ट्रैवल के जटिल जाल को उजागर करती है. इसे देखने के लिए पूरे ध्यान की जरूरत होती है.

6. मनी हाइस्ट: यह कहानी स्पेन की रॉयल मिंट में अब तक की सबसे बड़ी डकैती की योजना बनाने वाले प्रोफेसर और उनकी टीम की है. यह दुनिया भर में युवाओं की पसंदीदा सीरीज है. शानदार प्लानिंग, इमोशनल ड्रामा और सिस्टम के खिलाफ बगावत इसे एक कल्ट क्लासिक बनाती है.

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7. द सोसाइटी: स्कूल ट्रिप से लौटने के बाद कुछ किशोरों को पता चलता है कि उनके शहर के सभी बड़े गायब हो चुके हैं और बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है. यहीं से असली रहस्य शुरू होता है. बिना नियमों की इस दुनिया में सत्ता और अस्तित्व की लड़ाई जल्द ही अपराध का रूप ले लेती है.

इन सीरीज की सबसे बड़ी खासियत इनकी तेज रफ्तार और अप्रत्याशित अंत है. वीकेंड पर सस्पेंस का डोज लेने के लिए इनमें से किसी भी शो को चुना जा सकता है.

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