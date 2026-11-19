तमिलनाडु में अभिनेता विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) के विधायक वीएस बाबू का गुरुवार, 19 नवंबर को निधन हो गया. वह लंबे समय से बीमार थे और चेन्नई के MGM हेल्थकेयर अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था. बाबू ने 2026 के विधानसभा चुनाव में कोलाथुर सीट से DMK अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को हराकर बड़ा उलटफेर किया था.

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अस्पताल की तरफ से जारी बयान के मुताबिक, बाबू को 9 सितंबर 2026 को सांस से जुड़ी लंबी बीमारी के कारण भर्ती कराया गया था. उन्हें लगातार इंटेंसिव केयर में रखा गया था. डॉक्टरों की टीम ने इलाज की पूरी कोशिश की, लेकिन उनकी हालत लगातार बिगड़ती गई. गुरुवार दोपहर 2 बजकर 14 मिनट पर उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया. इसके बाद 2 बजकर 24 मिनट पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया. अस्पताल ने उनके परिवार, दोस्तों और शुभचिंतकों के प्रति संवेदना जताई है.

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DMK से शुरू किया था राजनीतिक सफर

वीएस बाबू का राजनीतिक करियर दो दशक से ज्यादा लंबा रहा. उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत DMK से की थी. वह पार्टी में आगे बढ़ते हुए उत्तर चेन्नई के जिला सचिव बने. साल 2006 में उन्होंने पुरासावलकम विधानसभा सीट से पहली बार चुनाव जीता था. इस चुनाव में उन्होंने AIADMK के उम्मीदवार को 90 हजार से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया था. वह 2011 तक इस सीट से विधायक रहे.

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DMK में मतभेदों के बाद बाबू ने पार्टी छोड़ दी और बाद में एडप्पादी के पलानीस्वामी के नेतृत्व वाली AIADMK से जुड़ गए. इसके बाद 7 फरवरी 2026 को उन्होंने विजय की पार्टी TVK का दामन थाम लिया. पार्टी ने उन्हें कोलाथुर सीट से एमके स्टालिन के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारा.

स्टालिन को 8,795 वोटों से हराया था

2026 के विधानसभा चुनाव में बाबू ने स्टालिन को 8,795 वोटों से हराकर जीत दर्ज की थी. उन्हें कुल 82,997 वोट मिले थे, जबकि स्टालिन को 74,202 वोट हासिल हुए थे. इस जीत के साथ उन्होंने कोलाथुर सीट पर स्टालिन की लगातार जीत का सिलसिला तोड़ दिया था.

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हालांकि, स्टालिन ने चुनाव नतीजे को मद्रास हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. उन्होंने EVM की जांच में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कोलाथुर में इस्तेमाल की गईं सभी 286 EVM की 100 फीसदी जांच और VVPAT पर्चियों की गिनती की मांग की थी. 3 सितंबर को हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी. कोर्ट ने कहा था कि चुनाव को चुनौती देने के लिए तय कानूनी प्रक्रिया के तहत चुनाव याचिका दाखिल की जानी चाहिए.

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