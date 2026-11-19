कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने अपने नियमों में बड़े बदलाव (EPFO Rule Change) किए हैं, जो नौकरीपेशा लोगों के लिए बेहद राहत भरे हैं. दरअसल, ईपीएफओ ने आंशिक निकासी को अब और भी आसान बना दिया है. नए बदलाव के तहत अब ऐसे पीएफ खाताधाक, जो 55 साल की उम्र होने से पहले रिटायर हो रहे हैं या नौकरी छोड़ रहे हैं, अपने PF Balance का 90% पैसा तुरंत निकाल सकेंगे.

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इसके अलावा सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) ने 'सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान' (SWP) शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इससे रिटायर होने वाले EPF सदस्य अपनी जमा भविष्य निधि (PF) की रकम को एक बार में पूरा निकालने के बजाय, समय-समय पर किस्तों में प्राप्त कर सकेंगे. यानी PF Fund को एक नियमित और निश्चित इनकम के स्रोत में बदल सकेंगे.

ANI की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि अगर भुगतान की अवधि के दौरान सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो नॉमिनी बची हुई रकम निकाल सकते हैं या एसडब्ल्यूपी के तहत समय-समय पर मिलने वाले भुगतान को जारी रख सकते हैं.

75% नहीं, अब 90% निकासी

ईपीएफओ मेंबर्स को अब अपनी रिटायरमेंट सेविंग्स को इस्तेमाल करने में ज्यादा आसानी होगी. बिजनेस टुडे पर छपी मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक, संगठन ने PF अकाउंट में मिनिमम बैलेंस को 25% से घटाकर 10% करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. साफ शब्दों में कहें तो, पहले मेंबर इस स्थिति में अपने पीएफ खाते में जमा राशि का सिर्फ 75% पैसा निकाल सकते थे, लेकिन अब शर्तों के साथ 90% पीएफ बैलेंस को तत्काल निकाल सकेंगे.

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अब ज्यादा इंतजार भी नहीं करना होगा

ईपीएफओ द्वारा किए गए बदलाव में एक बड़ा चेंज ये भी है कि अब EPFO मेंबर्स को बेरोजगारी से जुड़े पीएफ विड्रॉल के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा यानी वेटिंग पीरियड कम किया गया है. EPF Scheme 2026 में बदले हुए नियमों के तहत क्वालिफाइंग पीरियड को 12 महीने से घटाकर सिर्फ दो महीने कर दिया गया है.

ईपीएफओ मेंबर्स अपने PF Account में जमा पैसे जल्द निकाल सकेंगे. हालांकि, इसके लिए लागू नियम शर्तों के आधार पर ये निकासी की जा सकेगी. लेकिन ध्यान रहे कि इस छूट का मतलब यह नहीं है कि हर सब्सक्राइबर किसी भी वजह से अपने बैलेंस का 90% निकाल सकता है. एलिजिबिलिटी, विड्रॉल लिमिट और दूसरे सेफ्टी रूल लागू रहेंगे.

किन कामों के लिए निकाल सकते हैं पैसा?

EPFO का ये बदलाव कई फाइनेंशियल जरूरतों के लिए पार्शियल विड्रॉल की इजाजत देता है.

मेडिकल: ईपीएफओ मेंबर अपने या अपने परिवार के लिए जरूरी मेडिकल खर्चों को पूरा करने के लिए स्कीम की शर्तों के हिसाब से पैसे निकाल सकते हैं.

एजुकेशन: मेंबर शिक्षा से जुड़े खर्चों के लिए पैसे निकाल सकते हैं.

मैरिज: मेंबर अपनी या परिवार के सदस्यों की शादी के खर्चों के लिए निकासी कर सकते हैं.

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हाउसिंग: घर या जमीन खरीदने, घर बनाने, होम लोन चुकाने, या मौजूदा घर को रेनोवेट करने के लिए निकासी.

इसके अलावा EPFO सदस्य कुछ अन्य खास मामलों में भी पीएफ के पैसे निकाल सकते हैं, जो तय किए गए नियमों के तहत ही हो सकेगा. यहां बता दें कि निकासी के लिए उपलब्ध अमाउंट कैटेगरी, जरूरतों और तय फ्रीक्वेंसी लिमिट के हिसाब से अलग-अलग हो सकता है.

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