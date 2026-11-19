कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके की पार्टी अपने राष्ट्रीय अभियान 'क्या बोलती पब्लिक' की शुरुआत 22 नवंबर को गोवा से करेगी. इसका नाम 'चल्ला कितेम, गोवा' रखा गया है, जिसका मतलब है 'गोवा में क्या चल रहा है?'

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गोवा की पार्टी नेता अफरीन शेख ने गुरुवार को पणजी में इसकी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि पणजी कन्वेंशन सेंटर में होने वाले कार्यक्रम में पार्टी के नेता अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका और सौरभ दास भी शामिल होंगे.

अफरीन शेख के मुताबिक, इस पहल का मकसद लोगों को ऐसा मंच देना है, जहां वे खुलकर अपने इलाके की समस्याएं बता सकें. इसके साथ ही युवाओं को उन मुद्दों की पहचान करने का मौका मिलेगा, जिन पर आगे काम करने और हस्तक्षेप करने की जरूरत है.

उन्होंने कहा कि अक्सर युवाओं से पूछा जाता है कि वे कहां हैं और क्या कर रहे हैं. अब युवा लोगों के बीच आकर उनसे जानना चाहते हैं कि वे किन मुद्दों पर काम की उम्मीद रखते हैं.

जमीन, सुरक्षा से लेकर शिक्षा तक पर होगी बात

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इस कार्यक्रम में किसी एक मुद्दे तक चर्चा सीमित नहीं रहेगी. पार्टी के मुताबिक, गोवा में जमीन से जुड़े विवाद, सार्वजनिक सुरक्षा, परिवहन, मजदूरों के अधिकार और शिक्षा जैसे कई मुद्दे हैं, जिन पर लोगों की राय सुनी जाएगी. खास बात यह है कि कार्यक्रम में किसी राजनीतिक विचारधारा या पार्टी से जुड़े होने की शर्त नहीं रखी गई है. यानी कोई भी व्यक्ति इसमें शामिल होकर अपनी बात रख सकता है.

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सरकार तक जनता की आवाज पहुंचाने का दावा

CJP का कहना है कि इस पहल के जरिए सिर्फ लोगों की समस्याएं सुनना ही नहीं, बल्कि उन्हें सरकार तक पहुंचाना और समाधान की दिशा में काम करना भी मकसद है.

गोवा से शुरू होने वाला यह अभियान आगे राष्ट्रीय स्तर पर जनता के मुद्दों को सामने लाने की कोशिश करेगा. अब देखना होगा कि इस पहल के जरिए सामने आने वाली समस्याओं को किस तरह उठाया जाता है और उन पर आगे क्या कदम होते हैं.

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