आज के वक्त में पैसे बचाने और इन्वेस्ट करने को लेकर लोगों की सोच में बदलाव देखने को मिल रहा है. पहले जहां घर के आर्थिक फैसलों में पुरुषों की भूमिका ज्यादा मानी जाती थी, वहीं अब महिलाएं भी परिवार के पैसों को मैनेज करने में आगे आ रही हैं. दूसरी ओर, अलग-अलग उम्र के लोग अपनी जरूरतों और फ्यूचर के हिसाब से बचत कर रहे हैं. दिलचस्प बात ये है कि जेन जी का सबसे बड़ा फाइनेंशियल गोल अपना घर खरीदना है, जबकि जेन X रिटायरमेंट के लिए पैसे जोड़ने पर ज्यादा ध्यान दे रही है.

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इंडिया सेव्स 2026 रिपोर्ट में सामने आई ये बातें

स्टेबल मनी और YouGov की ‘हाउ इंडिया सेव्स 2026’ रिपोर्ट में भारतीयों की बचत और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी आदतों को समझने की कोशिश की गई. इसके लिए 150 से ज्यादा शहरों और कस्बों में रहने वाले 1,212 लोगों को सर्वे में शामिल किया गया. इनमें से 83% लोग पहले से ही बचत या इन्वेस्ट कर रहे हैं.

रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में लोग कम उम्र से ही बचत करना शुरू कर रहे हैं. सर्वे में शामिल बचत करने वाले लोगों में 39% ने 18 से 25 साल की उम्र के बीच पैसे जोड़ना शुरू कर दिया था. वहीं, 26% लोगों ने 26 से 30 साल की उम्र में बचत शुरू की. यानी करीब 65% लोग 30 साल की उम्र तक बचत या इन्वेस्टमेंट की आदत अपना चुके थे.

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महिलाएं खुद ले रही हैं पैसों से जुड़े फैसले

रिपोर्ट का एक अहम पहलू ये है कि अब महिलाएं घर के पैसों से जुड़े फैसलों में ज्यादा एक्टिव हो रही हैं. सर्वे में शामिल 56% लोगों ने बताया कि घर के आर्थिक फैसले वे खुद लेते हैं. वहीं, 23% लोग अपने पार्टनर के साथ मिलकर ये फैसले करते हैं.

महिलाओं की बात करें तो 46% महिलाएं घर के पैसों से जुड़े फैसले खुद लेती हैं, जबकि 29% महिलाएं अपने पार्टनर के साथ मिलकर आर्थिक फैसले करती हैं. इससे पता चलता है कि महिलाएं अब परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियों में अपनी भूमिका बढ़ा रही हैं.

जेन जी का सपना अपना घर खरीदना

अलग-अलग पीढ़ियों के फाइनेंशियल गोल भी एक-दूसरे से काफी अलग हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, जेन जी के बीच घर खरीदना सबसे बड़ा आर्थिक लक्ष्य बनकर सामने आया है. सर्वे में शामिल 26% जेन जी युवाओं ने अपना घर खरीदने को अपनी पहली प्राथमिकता बताया.

इसके अलावा, जेन जी के लिए इमरजेंसी फंड तैयार करना और घूमना भी जरूरी है. वहीं, रिटायरमेंट के लिए बचत करना उनकी प्रायरिटी में चौथे नंबर पर है.

दूसरी तरफ, जेन X के लोग अपने रिटायरमेंट को लेकर ज्यादा गंभीर नजर आए. सर्वे में शामिल 35% जेन X लोगों ने रिटायरमेंट के लिए पैसे जोड़ने को अपना सबसे बड़ा फाइनेंशियल गोल बताया.

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कहां इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं लोग?

बचत के लिए निवेश के तरीकों की बात करें तो म्यूचुअल फंड और बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) लोगों की पसंद में सबसे आगे हैं. सर्वे में 23% लोगों ने म्यूचुअल फंड को अपनी पहली पसंद बताया, जबकि 21% लोगों ने FD और RD को प्रयायरिटी दी. इसके अलावा, सोना-चांदी और शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने वाले लोग भी शामिल हैं.

रिपोर्ट में एक और दिलचस्प बात सामने आई. अगर लोगों को अचानक बड़ी रकम मिल जाए तो 87% लोग उसे खर्च करने के बजाय इन्वेस्ट करने, बचाने या अपना कर्ज चुकाने में इस्तेमाल करना चाहेंगे. सिर्फ 13% लोग उस पैसे को घूमने या लग्जरी चीजें खरीदने पर खर्च करना पसंद करेंगे.

रिपोर्ट बताती है कि बचत और इन्वेस्टमेंट अब सिर्फ फ्यूचर की चिंता तक सीमित नहीं हैं. जेन जी जहां अपने घर का सपना पूरा करना चाहती है, वहीं जेन X रिटायरमेंट की तैयारी में जुटी है और महिलाएं परिवार के आर्थिक फैसलों में अपनी भागीदारी बढ़ा रही हैं.

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