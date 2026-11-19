World's Best Travel Destination For 2027: विदेश घूमने के लिए लोग अक्सर थाईलैंड, स्विट्जरलैंड, बाली और पेरिस जैसी जगहों का प्लान बनाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि खूबसूरत नजारों से लेकर ऐतिहासिक इमारतों, पहाड़ों, समुद्र और टेस्टी खाने तक, भारत में भी घूमने के लिए बहुत कुछ है. यहां हर राज्य की अपनी भाषा, संस्कृति, खानपान और परंपराएं हैं, जो इसे दूसरे देशों से अलग बनाती हैं.

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इसी विविधता और शानदार टूरिस्ट एक्सपीरियंस के चलते भारत को साल 2027 के लिए दुनिया का बेस्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन चुना गया है. अमेरिकी मैगजीन Travel + Leisure ने भारत को 2027 के लिए दुनिया के बेहतरीन ट्रैवल डेस्टिनेशन का खिताब दिया है. यह पहचान देश की समृद्ध विरासत, प्राकृतिक खूबसूरती और दुनियाभर के टूरिस्ट्स के बीच बढ़ती पॉपुलैरिटी दिखाती है. मैगजीन ने इससे पहले 2026 के लिए ब्राजील, 2025 के लिए थाईलैंड और 2024 के लिए कोस्टा रिका को चुना था.

भारत में घूमने के लिए हैं कई शानदार जगहें

भारत विविधता का देश है और इसकी सबसे बड़ी खासियत ही यही है कि यहां पर हर तरह के टूरिस्ट के लिए कुछ न कुछ है. उत्तर में बर्फ से ढके हिमालय के पहाड़ हैं, तो दक्षिण में खूबसूरत समुद्री तट. कहीं रेगिस्तान और पुराने किले देखने को मिलते हैं, तो कहीं घने जंगल और झरने

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देश की ऐतिहासिक विरासत भी कमाल की है. आगरा का ताजमहल, राजस्थान के किले-महल, खजुराहो के प्राचीन मंदिर और हम्पी के ऐतिहासिक स्मारक भारत के गौरवशाली इतिहास की झलक दिखाते हैं.

🚨 India has been named Travel + Leisure's destination of the year for 2027. https://t.co/TrZgh4fsZ5 — Indian Tech & Infra (@IndianTechGuide) November 19, 2026

आध्यात्मिक पर्यटन के लिए फेमस

दुनियाभर में भारत आध्यात्मिक पर्यटन के लिए भी मशहूर है. वाराणसी, हरिद्वार, ऋषिकेश, पुरी, अमृतसर और बोधगया जैसी जगहों पर हर साल बड़ी संख्या में देशी-विदेशी पर्यटक पहुंचते हैं. योग, आयुर्वेद और ध्यान में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के लिए भी भारत एक स्पेशल जगह है.

विदेशियों को भाता है देसी जायका

भारत में घूमने की जगहों के लिए अलावा यहां आने वाले लोगों को अलग-अलग शहरों का खानपान भी काफी पसंद आता है. पंजाब के छोले-कुलचे, गुजरात की थाली, दक्षिण भारत का डोसा-इडली, बंगाल की मिठाइयां और राजस्थान की दाल-बाटी चूरमा खाने के लिए लोग भारत की सैर करते रहते हैं.

2027 में भारत की इन 11 जगहों को करें एक्सप्लोर

इसके साथ ही मैगजीन ने टूरिस्ट्स को 2027 में घूमने के लिए भारत की 11 बेहतरीन जगहों के बारे में भी बताया है.

1. लक्षद्वीप: नीले समुद्र, सफेद रेत और खूबसूरत बीच का आनंद लेने के लिए शानदार जगह.

2. चेट्टीनाड, तमिलनाडु: पुराने आलीशान घरों, अनोखी वास्तुकला और पारंपरिक खाने के लिए मशहूर.

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3. मध्य प्रदेश: खजुराहो, सांची, जंगलों और ऐतिहासिक धरोहरों को करीब से देखने का मौका.

4. मुंबई, महाराष्ट्र: समुद्र किनारे, बॉलीवुड, स्ट्रीट फूड और शहर की रौनक का अनोखा अनुभव.

5. नई दिल्ली: ऐतिहासिक स्मारकों, बाजारों, मंदिरों और अलग-अलग संस्कृतियों का संगम.

🇮🇳 India Named Destination of the Year 2027 11 Places to Explore : 1. Lakshadweep 2. Chettinad, Tamil Nadu 3. Madhya Pradesh 4. Mumbai, Maharashtra 5. New Delhi 6. Mawsynram, Meghalaya 7. Jodhpur, Rajasthan 8. Jaipur, Rajasthan 9. Goa 10. Khajjiar, Himachal Pradesh 11. Udaipur, Rajasthan Source: Travel + Leisure — Infodex (@infodexx) November 19, 2026

6. मावसिनराम, मेघालय: बादलों, हरियाली और बारिश के खूबसूरत नजारों के लिए खास.

7. जोधपुर, राजस्थान: नीले घरों, मेहरानगढ़ किले और राजस्थानी संस्कृति के लिए मशहूर.

8. जयपुर, राजस्थान: महलों, किलों, रंगीन बाजारों और शाही अंदाज का अनुभव.

9. गोवा: बीच, समुद्री नजारों और आरामदायक छुट्टियों के लिए बेहतरीन.

10. खज्जियार, हिमाचल प्रदेश: हरे-भरे मैदानों और पहाड़ों के बीच बसा खूबसूरत हिल स्टेशन.

11. उदयपुर, राजस्थान: झीलों, महलों और रोमांटिक नजारों के लिए मशहूर शहर.

तो इस बार विदेश घूमने की जगह अपने परिवार और दोस्तों के साथ भारत की इन खूबसूरत जगहों को एक्सप्लोर करने का प्लान बनाइए. यहां आपको प्रकृति, इतिहास, संस्कृति और स्वाद का ऐसा कॉम्बिनेशन मिलेगा, जिसे भूलना आपके लिए आसान नहीं होगा.

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